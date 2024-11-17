لأول مرة.. دنماركية تتوج بلقب ملكة جمال الكون 2024

توّجت فيكتوريا كير ثيلفيج من الدنمارك بلقب ملكة جمال الكون 2024، لتصبح أول دنماركية تفوز بهذا اللقب في تاريخ المسابقة.

وفازت الشابة البالغة من العمر 21 عامًا، وهي راقصة تنافسية ورائدة أعمال وطالبة محاماة طموحة، على أكثر من 120 متسابقة أخرى لتحصد اللقب بمسابقة الجمال السنوية، التي أقيمت في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك، ليلة السبت.



وحظيت ثيلفيج بتصفيق من قبل المتسابقات الأخريات على المسرح أثناء تسلمها التاج من صاحبة اللقب السابقة، شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا.



وقد تميز الحفل الختامي لهذا العام بأداء للمغني الأمريكي روبن ثيك، وتم تقديم الحفل من قبل الممثل الأمريكي ماريو لوبيز وملكة جمال الكون السابقة، أوليفيا كولبو.

بدأت المسابقة البراقة بتقليص عدد المتسابقات إلى قائمة مختصرة تضم 30 متسابقة، بناءً على نتائج الحدث التمهيدي الذي أقيم الخميس، الذي تضمن عرضا مبهرا للأزياء الوطنية المبهرة. ثم قامت المتسابقات المتأهلات إلى نصف النهائي باستعراض ملابس السباحة، قبل أن تتأهل 12 منهن إلى مسابقة فساتين السهرة.



وبعد ذلك، واجهت المتسابقات الخمسة المتأهلات إلى النهائي أسئلة حول مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك القيادة والصمود. وعندما سُئلت عن كيف ستعيش بشكل مختلف إذا لم يطلق عليها أحد الأحكام، أجابت ثيلفيج لجنة التحكيم بأنها لن تغير أي شيء، قائلة: "أعيش كل يوم بيومه".



وعندما سُئلت لاحقًا عما ستقوله للمشاهدين، حثت ثيلفيج المشاهدين على "الاستمرار في الكفاح ... بغض النظر عن المكان الذي أتيتم منه".



وقالت: "أقف هنا اليوم لأنني أريد التغيير، أريد أن أصنع التاريخ، وهذا ما أفعله الليلة".



وحلّت تشيديما أديتشينا من نيجيريا كوصيفة أولى، ووقع الاختيار على ماريا فرناندا بلتران من المكسيك كوصيفة ثانية. تبعتها سوتشاتا تشوانجسري من تايلاند وإيليانا ماركيز بيدروزا من فنزويلا، حيث صنعت بيدروزا، وهي أم تبلغ من العمر 28 عامًا، التاريخ بدخولها ضمن المراكز الخمسة الأولى بعد أن أزال منظمو المسابقة عددا من القيود خلال السنوات الأخيرة.

وشهد هذا العام لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون الممتد على مدار 72 عامًا، السماح للنساء اللواتي تجاوزن عمر 28 عامًا بالمشاركة. وتجاوز عمر أكثر من عشرين من المتأهلات للتصفيات النهائية الحد الذي كان مسموحًا به خلال السنوات السابقة، حيث أصبحت بياتريس نجويا من مالطا أول امرأة في الأربعينيات من عمرها تصل إلى النهائيات الكبرى، والوحيدة حتى الآن. (وكالات)

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