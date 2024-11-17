العقبة: ورشة عمل متخصصة لوكلاء سياحة وسفر في الأردن ومصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
نظمت سلطة منطقة العقبة الأقتصادية الخاصة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وشركة الطيران العربية ورشة عمل متخصصة لعدد من وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات السياحية من جمهورية مصر العربية ومكاتب السياحة في العقبة بهدف تبادل التعاون السياحي ما بين البلدين الشقيقين.
وأكد نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة م.حمزة الحاج حسن على الدور الهام والمميز التي تقوم فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة في عملية ترويج المشترك للعقبة كوجهة سياحية مميزة وفريدة للسائح والزائر للمملكة، مشيرا انه سيتم قريبا تكثيف التعاون المشترك في مجالات السياحة المتنوعة كالسياحة المستدامة ، المغامرات ،الرياضة البحرية بأنواعها ، الثقافية الأستجمامية ، العائلية بالاضافة الى الحفلات الفنية والثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والمناسبات كالأعراس، وسياحة التسوق في الأسواق المستهدفة ومنها السوق العربي دول الجوار كالخليج العربي والمغرب العربي .
وتضمنت الورشة لقاء عمل مع ممثلي القطاع السياحي بالعقبة ووادي رم كمخيمات ، فنادق ، أندية غوص، والأنشطة البحرية في العقبة، ووكلاء سياحة وسفر، حيث تعتبر هذه الورشة من أحدى النشاطات والفعاليات الترويجية والتسويقية المشتركة والتي تقوم بها السلطة مع هيئة تنشيط السياحة في الأسواق العالمية لا سيما العربية .
وشمل الوفد المصري 12 شركة مصرية تعمل بالسياحة الوافدة ومنها بالسياحة المصدرة من محافظة الأسكندرية ،ومؤثري مواقع تواصل أجتماعي وصانعي محتوي متخصصين في مجالات السياحة والسفر ،الترحال والمغامرات .
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