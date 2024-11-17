Sunday, 17 November 2024 05:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العقبة: ورشة عمل متخصصة لوكلاء سياحة وسفر في الأردن ومصر

11/17/2024 4:32:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






نظمت سلطة منطقة العقبة الأقتصادية الخاصة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وشركة الطيران العربية ورشة عمل متخصصة لعدد من وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات السياحية من جمهورية مصر العربية ومكاتب السياحة في العقبة بهدف تبادل التعاون السياحي ما بين البلدين الشقيقين.

وأكد نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة م.حمزة الحاج حسن على الدور الهام والمميز التي تقوم فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة في عملية ترويج المشترك للعقبة كوجهة سياحية مميزة وفريدة للسائح والزائر للمملكة، مشيرا انه سيتم قريبا تكثيف التعاون المشترك في مجالات السياحة المتنوعة كالسياحة المستدامة ، المغامرات ،الرياضة البحرية بأنواعها ، الثقافية الأستجمامية ، العائلية بالاضافة الى الحفلات الفنية والثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والمناسبات كالأعراس، وسياحة التسوق في الأسواق المستهدفة ومنها السوق العربي دول الجوار كالخليج العربي والمغرب العربي .

وتضمنت الورشة لقاء عمل مع ممثلي القطاع السياحي بالعقبة ووادي رم كمخيمات ، فنادق ، أندية غوص، والأنشطة البحرية في العقبة، ووكلاء سياحة وسفر، حيث تعتبر هذه الورشة من أحدى النشاطات والفعاليات الترويجية والتسويقية المشتركة والتي تقوم بها السلطة مع هيئة تنشيط السياحة في الأسواق العالمية لا سيما العربية .

وشمل الوفد المصري 12 شركة مصرية تعمل بالسياحة الوافدة ومنها بالسياحة المصدرة من محافظة الأسكندرية ،ومؤثري مواقع تواصل أجتماعي وصانعي محتوي متخصصين في مجالات السياحة والسفر ،الترحال والمغامرات .

MENAFN17112024000072011014ID1108894106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث