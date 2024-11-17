العقبة: تتويج الفائزين بمسابقة الدواثلون الثالث

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

توج مدير والتعليم لمحافظة العقبة، الدكتور عبد الوهاب الحجاج، الفائزين بمسابقة الدواثلون الثالث الذي نظمته مدرسة التاسعة الأساسية للبنين، بمشاركة اكثر من 50 طالبا يمثلون المحافظة.



وشهد السباق حضورا لافتا من اهالي وذوي الطلبة ومنافسات وحماسية من المتسابقين الذين بدأوا التحدي بركوب الدراجات الهوائية لمسافة 3.5 كم، ثم انتقلوا إلى سباق الجري لمسافة 1.5 كم وصولاً إلى خط النهاية.



ويعد هذا السباق استمرارًا لسلسلة إنجازات مدرسة التاسعة في تنظيم الفعاليات الرياضية على مستوى المحافظة، مما يعكس اهتمامها بتعزيز النشاط البدني وروح المنافسة بين الطلبة.



وبين الحجاج ان هذه النشاطات الرياضية اللامنهجية في مدارس المحافظة تهدف الى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية وأيضا زيادة عدد الطلاب المشاركين في الأنشطة والمجالات المختلفة ، والاستمرار في البحث عن المواهب وتعزيزها وتنميتها وتطويرها وتقديم كل الدعم.