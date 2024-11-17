العقبة: تتويج الفائزين بمسابقة الدواثلون الثالث

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
توج مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة، الدكتور عبد الوهاب الحجاج، الفائزين بمسابقة الدواثلون الثالث الذي نظمته مدرسة التاسعة الأساسية للبنين، بمشاركة اكثر من 50 طالبا يمثلون مدارس المحافظة.
وشهد السباق حضورا لافتا من اهالي وذوي الطلبة ومنافسات وحماسية من المتسابقين الذين بدأوا التحدي بركوب الدراجات الهوائية لمسافة 3.5 كم، ثم انتقلوا إلى سباق الجري لمسافة 1.5 كم وصولاً إلى خط النهاية.
ويعد هذا السباق استمرارًا لسلسلة إنجازات مدرسة التاسعة في تنظيم الفعاليات الرياضية على مستوى المحافظة، مما يعكس اهتمامها بتعزيز النشاط البدني وروح المنافسة بين الطلبة.
وبين الحجاج ان هذه النشاطات الرياضية اللامنهجية في مدارس المحافظة تهدف الى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية وأيضا زيادة عدد الطلاب المشاركين في الأنشطة والمجالات المختلفة ، والاستمرار في البحث عن المواهب وتعزيزها وتنميتها وتطويرها وتقديم كل الدعم.
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