تلال تختتم مشاركتها في سيتي سكيب الرياض بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز جودة الحياة في مشاريعها

(MENAFN
- Al Watan)
اختتمت شركة "تلال للتطوير العقاري" مشاركتها الناجحة في معرض
"سيتي سكيب العالمي" بالرياض، بتوقيع سلسلةٍ من الاتفاقيات الإستراتيجية، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مشاريع
"بيوت تلال"، وتطوير مشروع "قلب الخُبَر" وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
من جانبه، علَّق عبد الرحمن البسام، الرئيس التنفيذي لشركة "تلالالعقارية" بالقول: "تأتي هذه الاتفاقيات كجزءٍ من التزام الشركة بدفع عجلة التطوير العقاريّ في المملكة، وتعزيز مشروعاتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ حيث تسعى "تلال للتطوير العقاري" عبر هذه الشراكات إلى تقديم تجارب سكنيةٍ متكاملةٍ ومستدامة، تجمع بين التصميم العصري وجودة الحياة العالية، وتواكب أحدث التوجُّهات العالمية؛ لتساهم في رفع مستوى المعيشةفي مجتمعاتها".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتعزيز شراكاتنا مع الشركات الرائدة في المملكة التي تمتاز بالخبرة والكفاءة؛ لضمان تقديم حلولٍ متكاملةٍترتقي بجودة الحياة لعملائنا".
وتضمَّنت الاتفاقيات الموقَّعة شراكاتٍ مع عدة جهاتٍ أبرزها عقد تطوير مع مجموعة "إنيسمور" العالمية؛ لتطوير فندق "25Hours"الأول من نوعه في الخُبَر، والذي سيتضمَّن مركزًا لمساحات العمل المشترك بالعلامة التجارية "Working_From" بمساحةٍ تزيد على2000 متر مربع؛ مما يعزز خيارات الضيافة، والعمل المَرِن في المنطقة.
كما تم توقيع عقدٍ مع شركة "أسواق التميمي"؛ لافتتاح أول فرع لـ"Nature's Market” في مشروع "قلب الخُبَر"؛ مما يساهم في توفير تجارب تسوُّق مميَّزة لسكان المشروع.
وفي إطار تمويل المشاريع، أبرمت "تلال" اتفاقيات تعاونٍ مع عدة بنوكٍ سعوديةٍ بارزة، تشمل مصرف الراجحي، وبنك الرياض؛لضمان توفير حلولٍ تمويليةٍ مرنةٍ وميسَّرةٍ تلبِّي احتياجات العملاء،وتدعم توسُّع مشاريع الشركة.
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