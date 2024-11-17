تلال تختتم مشاركتها في سيتي سكيب الرياض بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز جودة الحياة في مشاريعها

MENAFN - Al Watan) اختتمت شركة "تلال للتطوير العقاري" مشاركتها الناجحة في "سيتي سكيب العالمي" بالرياض، بتوقيع سلسلةٍ من الاتفاقيات الإستراتيجية، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في "بيوت تلال"، وتطوير مشروع "قلب الخُبَر" وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

من جانبه، علَّق عبد الرحمن البسام، الرئيس التنفيذي لشركة "تلالالعقارية" بالقول: "تأتي هذه الاتفاقيات كجزءٍ من التزام الشركة بدفع عجلة التطوير العقاريّ في المملكة، وتعزيز مشروعاتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ حيث تسعى "تلال للتطوير العقاري" عبر هذه الشراكات إلى تقديم تجارب سكنيةٍ متكاملةٍ ومستدامة، تجمع بين التصميم العصري وجودة الحياة العالية، وتواكب أحدث التوجُّهات العالمية؛ لتساهم في رفع مستوى المعيشةفي مجتمعاتها".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتعزيز شراكاتنا مع الشركات الرائدة في المملكة التي تمتاز بالخبرة والكفاءة؛ لضمان تقديم حلولٍ متكاملةٍترتقي بجودة الحياة لعملائنا".

وتضمَّنت الاتفاقيات الموقَّعة شراكاتٍ مع عدة جهاتٍ أبرزها عقد تطوير مع مجموعة "إنيسمور" العالمية؛ لتطوير فندق "25Hours"الأول من نوعه في الخُبَر، والذي سيتضمَّن مركزًا لمساحات العمل المشترك بالعلامة التجارية "Working_From" بمساحةٍ تزيد على2000 متر مربع؛ مما يعزز خيارات الضيافة، والعمل المَرِن في المنطقة.

كما تم توقيع عقدٍ مع شركة "أسواق التميمي"؛ لافتتاح أول فرع لـ"Nature's Market” في مشروع "قلب الخُبَر"؛ مما يساهم في توفير تجارب تسوُّق مميَّزة لسكان المشروع.

وفي إطار تمويل المشاريع، أبرمت "تلال" اتفاقيات تعاونٍ مع عدة بنوكٍ سعوديةٍ بارزة، تشمل مصرف الراجحي، وبنك الرياض؛لضمان توفير حلولٍ تمويليةٍ مرنةٍ وميسَّرةٍ تلبِّي احتياجات العملاء،وتدعم توسُّع مشاريع الشركة.