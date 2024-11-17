Sunday, 17 November 2024 05:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجارة توضح الشروط الواجب توافرها لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس

11/17/2024 4:27:59 AM
(MENAFN- Al Watan) بينت وزارة التجارة الشروط الواجب توافرها لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس وفقا لأحكام ⁧‫نظام الشركات‬⁩ الجديد.

وجاءت الشروط كالتالي:

‏. تقديم الطلب من قبل "الشريك - المدير - المفوض"

‏. وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة

‏. يتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسة للشركات فقط

كما أوضحت التجارة بأنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في 3 حالات وهي:


. وجود طلبات تجديد أو تعديل السجل التجاري قائمة وتحت المعالجة

‏. السجل التجاري للشركة منتهي

‏. وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة

MENAFN17112024000089011017ID1108894085

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث