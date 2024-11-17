التجارة توضح الشروط الواجب توافرها لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس

(MENAFN
- Al Watan)
بينت وزارة التجارة الشروط الواجب توافرها لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس وفقا لأحكام نظام الشركات الجديد.
وجاءت الشروط كالتالي:
. تقديم الطلب من قبل "الشريك - المدير - المفوض"
. وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة
. يتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسة للشركات فقط
كما أوضحت التجارة بأنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في 3 حالات وهي:
. وجود طلبات تجديد أو تعديل السجل التجاري قائمة وتحت المعالجة
. السجل التجاري للشركة منتهي
. وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة
MENAFN17112024000089011017ID1108894085
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.