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أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة بتعليم مكة

11/17/2024 4:27:59 AM
(MENAFN- Al Watan) انتظم اليوم أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في 2455 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة بجميع مراحلها، مع بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 1446 هـ بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول وسط استعدادات كاملة أعدتها إدارة تعليم المنطقة تحت شعار "الشغف يدفعنا للاستمرار"، حيث يقوم على تدريسهم أكثر من 29140 معلمًا ومعلمة قاموا بتجهيز خططهم التعليمية والتربوية لاستقبال أبنائهم الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول وتفعيل اليوم الدراسي بكل جدية ونشاط، لمواصلة رحلتهم التعليمية وحصد التفوق والنجاح وسط ماتم تجهيزه من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومكاتبها التعليمية من استعدادات وفق خطط إستراتيجية.
وشهد اليوم الدراسي الأول تفعيل اليوم الدولي للتسامح في تعليم مكة؛ الذي يهدف إلى تعزيز قيم التسامح والاعتدال من خلال البرامج والأنشطة والمناهج الدراسية.

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