مبيعات كيتورا تتجاوز 6.1 مليار درهم في 2024 مع استمرار الطلب الكبير على مشاريعها

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة، 15 نوفمبر 2024: حقّقت "كيتورا"، العلامة التجاريّة الرائدة في العقارات الفاخرة والضيافة، مبيعات بقيمة تتجاوز 6.1 مليار درهم في 2024، وذلك في مشروعيها "كيتورا ريزيرف"، و"ريتز كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد" الذي يعدّ جزءاً من منتجع كيتورا.
وشهد مشروع "كيتورا ريزيرف" السكني الفاخر في منطقة ميدان، والذي يركز على تصميم مساحات مبتكرة لإحداث تحويل جذرّي في أنماط الحياة، اكتمال بيع كافة وحدات تاون هاوس، إلى جانب بيع 60% من الشقق السكنية، و93% من قطع الأراضي، فيما ستطرح الشركة 26 فيلا فاخرة للبيع في 2025.
وعلى صعيد آخر، تم بيع 70% من الوحدات السكنية و40% من المنازل الفخمة في مشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد" ضمن منتجع كيتورا، والذي يعد أول منتجع معتمد للصحة والعافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحظى المشروعان باهتمام واسع بفضل تفردهما في تقديم تجربة حياة فاخرة تجمع بين الرفاهية والصحة والتجربة الغنية التي تلبي تطلعات السكان.
وقال طلال موفق القدّاح، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ كيتورا،: "تؤكد الإنجازات المحقّقة في مبيعات كلا المشروعين على الجوانب الفريدة لكل من "كيتورا ريزيرف" و"منتجع كيتورا"، اللذين يقدمان مفاهيم مبتكرة في التصميم والرفاهية للمنطقة. إن الأداء الاستثنائي لقطاع العقارات في دبي يعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة ويؤكد مكانة دبي باعتبارها إحدى أبرز وجهات الاستثمار العالمية. وسنواصل في كيتورا التزامنا بجذب المزيد من المستثمرين بما يتماشى مع رؤية الحكومة لدعم تطور الإمارة."
MENAFN17112024002987014458ID1108894081
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.