المدير الإقليمى: 626 مليون مستخدم لمنصة ((سبوتيفاى))

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتطلع منصة ((سبوتيفاى)) إلى عام 2025 بحماس لتعزيز تواجدها وتوسيع خدماتها فى مصر، إذ ترى إمكانات استثنائية لمواصلة النمو، وزيادة التفاعل، بحسب أكشات هاربولا، المدير الإقليمى لمنصة ((سبوتيفاى)) فى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
قال“هاربولا”، فى حواره مع ((البورصة))، إنه مع اقتراب الذكرى السنوية السادسة لانطلاق ((سبوتيفاى)) فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر، التى تحل فى نوفمبر، فإنَّ منصته تفخر بالنمو الملحوظ الذى حققته، مدفوعة بجمهور شاب يتمتع بالمهارات التقنية ضمن سوق موسيقى مزدهر يؤثر على منطقة الشرق الأوسط كاملة.
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وأضاف: ((فى مصر، كان تركيزنا، خلال السنوات القليلة الماضية، على تمكين مجتمع الفنانين من خلال“Spotify for Artists”، وهى منصة تمكّن الفنانين وفرقهم من تحليل كيفية استهلاك موسيقاهم وتعزيز انتشارهم)).
كما تشهد مصر تحولاً كبيراً فى مشهد صناعة البودكاست، إذ يزداد تفاعل المستمعين المصريين مع هذا التنسيق، وذلك من خلال الاستثمار فى حملات تسويقية تركز على توعية المصريين بقوائم الأغانى المحلية التى نقوم بتنظيمها لتتناسب مع كل المناسبات واللحظات المميزة، فقد قمنا بدورٍ فعال فى تشكيل وتعزيز عادات الاستماع فى مصر، وأصبحنا جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المصرية.
وتابع“هاربولا”: ((فخورون بكوننا منصة بث الصوت التى تكرّس جهودها بشكل كامل لتطوير الموسيقى والفنانين))، على الجانب التجارى، تشهد ((سبوتيفاى)) نمواً سريعاً وزيادة قوية فى عدد المستمعين، مع تحقيق نمو طبيعى ملحوظ بفضل التوصيات الشخصية.
وأضاف:“كانت الاستراتيجية المحلية محور الاهتمام منذ البداية، بدءاً من التواجد على وسائل التواصل الاجتماعى وصولاً إلى قوائم التشغيل المحلية، والترويج حسب نوع الموسيقى، ودعم الفنانين الصاعدين فى مصر من خلال دمجهم فى برامجنا ومبادراتنا العالمية للفنانين”.
وعن معدل الاستخدام المحلى، أشار المدير الإقليمى لـ((سبوتيفاى إلى أن مستمعيهم فى مصر يظهرون تفضيلاً كبيراً للموسيقى المحلية، إذ تتصدر قائمة أفضل 50 أغنية فى مصر على Spotify بنسبة 70% من الفنانين المصريين بشكل مستمر.
وتكشف القوائم السنوية ((Wrapped)) فى مصر، والتى تُنشر فى نهاية كل عام، أن ما يستمع إليه الجمهور هو بشكل رئيسى من الإنتاج المحلى، ما يعكس الارتباط العميق للجمهور المصرى بالمواهب المحلية، وهذا التفاعل يعكس التزام Spotify بتوفير منصة تزدهر فيها الأصوات المحلية وتحظى بالتقدير. تقديم تجربة موسيقية تتماشى مع الثقافة المحلية بشكل كامل
وعن تلبية احتياجات الأذواق المتنوعة فى مصر بشكل خاص وفى العالم العربى بشكل عام، أشار إلى أنه عندما يسألون المستمعين عن أكثر ما يحبونه فى ((سبوتيفاى، يذكر أكثر من 81% منهم التخصيص والاكتشاف والقدرة الفريدة على تقديم أغنيتهم أو فنانهم المفضل التالي.
ويعتبر هذا التخصيص سبباً رئيسياً فى جعل مستخدمينا يستمتعون بالبقاء وقضاء أكبر وقت ممكن فى المنصة بل ويزداد ولاؤهم لها.
ولفت“هاربولا”، إلى أن محرك التخصيص القوى فى ((سبوتيفاى، الذى يشمل جميع أنواع المحتوى لدينا، يتطور باستمرار مع كل صيغة جديدة نضيفها، وتمكننا هذه التطورات من فهم مستخدمينا بشكل أعمق وتخصيص التوصيات وفقاً لذوقهم الفردى، وبالنسبة للكثيرين، تكمن القيمة الحقيقية لـSpotify فى دوره كدليل لاكتشاف موسيقى ومحتوى جديد.
وتابع: ((هدفنا هو تقديم تجربة موسيقية تتماشى مع الثقافة المحلية بشكل كامل، مع التركيز بشكل كبير على الموسيقى الجديدة والاكتشاف)).
فى Spotify، فريق التحرير الموسيقى، هم خبراء حقيقيون فى الموسيقى والثقافة، ويعملون بشكل وثيق مع فرق المنتجات لدمج معرفتهم ورؤاهم فى الميزات التى نقوم بتطويرها، وكل أسبوع، يناقش المحررون من جميع أنحاء العالم ما هو شائع فى أسواقهم، بحسب هاربولا.
أضاف: ((نبدأ باختبار الموسيقى الجديدة فى سوقها المحلى، ثم نقدمها بشكل استراتيجى إلى مناطق أخرى، مستخدمين مزيجاً من الحدس البشرى والبيانات)).
هذا النهج الذى يجمع بين خبرة فريق التحرير والتكنولوجيا، ويمكنهم من تقديم تجربة استماع تعكس فعلياً ثقافات ومزاجات وتفضيلات مستمعينا. كما تجرى دراسة تفاعلات المستخدمين من كثب، بدءاً من حفظ القوائم وصولاً إلى استكشاف العديد من الموضوعات الغنائية، لتحسين توصياتنا باستمرار.
وهذا المزيج من الرؤية البشرية والتكنولوجيا هو ما يضمن تجربة ديناميكية وشخصية للمستمعين فى مصر، وفى جميع أنحاء العالم العربي، وخارجه.
وعن التحديات التى تواجهها المنصة فى السوق المحلى، أشار“هاربولا”، إلى أن فئة بث الموسيقى تتوسع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسرعة، لكنها لا تزال فى مرحلة النمو المبكرة. اقرأ أيضا: 574 مليون مستخدم لمنصة خدمات بث الموسيقى والبودكاست ((سبوتيفاى))
وتابع: ((تركيزنا ينصب على زيادة الوعى وتثقيف كل من المستمعين والفنانين حول الفوائد التحولية لبث الصوت. نحن ملتزمون أيضاً بتزويدهم برؤى حول أحدث منتجاتنا وابتكاراتنا لتعزيز فهمهم وتقديرهم لتجربة البث وقيمتها)).
وفيما يتعلق بحلول وأدوات الذكاء الاصطناعى وتأثيرها على صناعة الموسيقى، أشار إلى أن الذكاء الاصطناعى لديه القدرة على تقديم فوائد حقيقية لصناعة الصوت، وعبر تاريخ الصوت، أسهمت التقنيات الجديدة فى تمكين المبدعين ودفع الفن إلى الأمام.
وتابع أنه تم إنشاء ((سبوتيفاى لمساعدة الفنانين على التواصل مع الجمهور، واستثمار فنهم، وبناء مسيراتهم المهنية وهذا هو هدفنا الأساسى، ويوفر الذكاء الاصطناعى فرصاً فريدة لتعزيز الركائز الأساسية لـSpotify وهى الاكتشاف، والانتشار، والتواصل، ولا يزال هذا المجال فى بداياته، وهو يتحرك بسرعة هائلة ويشهد تطورات سريعة.
تابع: ((فى مجال التكنولوجيا، لا أعتقد أننا شهدنا أى شيء يتحرك بسرعة تطوير وابتكار الذكاء الاصطناعى كما هو الحال الآن))، مضيفا لكن من المهم أن نعلم أن معظم الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعى أو التعلم الآلى بالفعل بطريقة ما، وهذا يشمل Spotify؛ حيث تعتمد العديد من التوصيات التى نقدمها للمستخدمين على التعلم الآلى أو الذكاء الاصطناعى.
نحن نفضل النظر إلى الأمور بتفاؤل وإذا تم استخدامه بشكل صحيح، سيتكامل الذكاء الاصطناعى فى مجموعة من المنتجات، ما سيمكن المزيد من الأشخاص حول العالم من الوصول إلى الإبداع.
أشار إلى أنه منذ عام 2011، أسهم استثمارهم فى الذكاء الاصطناعى، وخاصة فى التعلم الآلى، فى جعل Spotify ما هو عليه اليوم: تجربة شخصية لكل مستخدم تعزز الاكتشاف والتواصل عبر قوة التوصيات (recommendations).
تظهر توصيات Spotify الحالية من خلال منتجات مبتكرة وشخصية مثل موجز الصفحة الرئيسية، Discover Weekly، Blend، وMade for You Mixes.
كذلك، لديهم ميزة قائمة اليوم (daylist) التى تقدم يومياً قوائم موسيقية عديدة وفريدة من نوعها وتتناسب تماماً مع تجربة الاستماع لكل مستخدم.
ومنذ إطلاقها فى سبتمبر الماضى، حققت daylist نجاحاً كبيراً بين المستمعين، حيث تشجعهم على العودة مرة أخرى والاستماع لموسيقى أكثر.
وأوضح أنه فى الواقع، 70% من مستخدمى daylist يستمعون إليها بشكل أسبوعي، وdaylist هى واحدة من أكثر ميزات Spotify شعبية فى مجال الاكتشاف، حيث يتواصل المستخدمون مع فنانين جدد من جميع أنحاء العالم، ويقوم المعجبون بحفظ المقاطع الموسيقية وتكوين روابط بوتيرة أعلى.
ملايين المستخدمين يستمعون إلى daylist يومياً، ونحن متحمسون لمواصلة هذه الرحلة ومشاهدة تأثيرها على الفنانين والجمهور. القرصنة لا تزال تمثل تحدياً
وبالحديث عن عدد مشتركى الخدمة المدفوعة فى مصر وبشكل عام وهل هناك اتجاه لرفع خدمات الاشتراك فى المنصة؟، أشار“هاربولا”، إلى أن لديهم أكثر من 626 مليون مستخدم، من ضمنهم 246 مليون مشترك، ما يجعلنا خدمة بث الصوت عبر الاشتراك الأكثر شعبية فى العالم.
تابع قائلاً: نحن نعتقد أننا نجحنا فى زيادة الوعى حول الدفع مقابل الموسيقى فى مصر، وعلى الرغم من أن القرصنة لا تزال تمثل تحدياً، فقد أحرزنا تقدماً كبيراً فى تشجيع المستخدمين على اعتماد خدمات البث القانونية”.
أضاف أن استراتيجيتهم فى التسعير تلعب دوراً رئيسياً فى هذا التحول نحو زيادة عدد المشتركين؛ حيث نقدم مجموعة من الخيارات التنافسية التى تتناسب مع احتياجات مختلفة، بما فى ذلك خطط مخصصة للعائلات والطلاب والثنائى مع خطة Duo، بالإضافة إلى خطة Mini بسعر 15 جنيهاً مصرياً فقط للأسبوع الواحد. هذه الخيارات سمحت لنا بجعل Spotify متاحاً لجمهور أوسع من خلال توفير خيارات دفع مرنة.
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