المدير الإقليمى: 626 مليون مستخدم لمنصة ((سبوتيفاى))

MENAFN - Al-Borsa News) تتطلع منصة ((سبوتيفاى)) إلى عام 2025 بحماس لتعزيز تواجدها وتوسيع خدماتها فى مصر، إذ ترى إمكانات استثنائية لمواصلة النمو، وزيادة التفاعل، بحسب أكشات هاربولا، المدير الإقليمى لمنصة ((سبوتيفاى)) فى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

قال“هاربولا”، فى حواره مع ((البورصة))، إنه مع اقتراب الذكرى السنوية السادسة لانطلاق ((سبوتيفاى)) فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر، التى تحل فى نوفمبر، فإنَّ منصته تفخر بالنمو الملحوظ الذى حققته، مدفوعة بجمهور شاب يتمتع بالمهارات التقنية ضمن سوق موسيقى مزدهر يؤثر على منطقة الشرق الأوسط كاملة.

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وأضاف: ((فى مصر، كان تركيزنا، خلال السنوات القليلة الماضية، على تمكين مجتمع الفنانين من خلال“Spotify for Artists”، وهى منصة تمكّن الفنانين وفرقهم من تحليل كيفية استهلاك موسيقاهم وتعزيز انتشارهم)).

كما تشهد مصر تحولاً كبيراً فى مشهد صناعة البودكاست، إذ يزداد تفاعل المستمعين المصريين مع هذا التنسيق، وذلك من خلال الاستثمار فى حملات تسويقية تركز على توعية المصريين بقوائم الأغانى المحلية التى نقوم بتنظيمها لتتناسب مع كل المناسبات واللحظات المميزة، فقد قمنا بدورٍ فعال فى تشكيل وتعزيز عادات الاستماع فى مصر، وأصبحنا جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المصرية.

وتابع“هاربولا”: ((فخورون بكوننا منصة بث الصوت التى تكرّس جهودها بشكل كامل لتطوير الموسيقى والفنانين))، على الجانب التجارى، تشهد ((سبوتيفاى)) نمواً سريعاً وزيادة قوية فى عدد المستمعين، مع تحقيق نمو طبيعى ملحوظ بفضل التوصيات الشخصية.

وأضاف:“كانت الاستراتيجية المحلية محور الاهتمام منذ البداية، بدءاً من التواجد على وسائل التواصل الاجتماعى وصولاً إلى قوائم التشغيل المحلية، والترويج حسب نوع الموسيقى، ودعم الفنانين الصاعدين فى مصر من خلال دمجهم فى برامجنا ومبادراتنا العالمية للفنانين”.

وعن معدل الاستخدام المحلى، أشار المدير الإقليمى لـ((سبوتيفاى إلى أن مستمعيهم فى مصر يظهرون تفضيلاً كبيراً للموسيقى المحلية، إذ تتصدر قائمة أفضل 50 أغنية فى مصر على Spotify بنسبة 70% من الفنانين المصريين بشكل مستمر.

وتكشف القوائم السنوية ((Wrapped)) فى مصر، والتى تُنشر فى نهاية كل عام، أن ما يستمع إليه الجمهور هو بشكل رئيسى من الإنتاج المحلى، ما يعكس الارتباط العميق للجمهور المصرى بالمواهب المحلية، وهذا التفاعل يعكس التزام Spotify بتوفير منصة تزدهر فيها الأصوات المحلية وتحظى بالتقدير.

وعن تلبية احتياجات الأذواق المتنوعة فى مصر بشكل خاص وفى العالم العربى بشكل عام، أشار إلى أنه عندما يسألون المستمعين عن أكثر ما يحبونه فى ((سبوتيفاى، يذكر أكثر من 81% منهم التخصيص والاكتشاف والقدرة الفريدة على تقديم أغنيتهم أو فنانهم المفضل التالي.

ويعتبر هذا التخصيص سبباً رئيسياً فى جعل مستخدمينا يستمتعون بالبقاء وقضاء أكبر وقت ممكن فى المنصة بل ويزداد ولاؤهم لها.

ولفت“هاربولا”، إلى أن محرك التخصيص القوى فى ((سبوتيفاى، الذى يشمل جميع أنواع المحتوى لدينا، يتطور باستمرار مع كل صيغة جديدة نضيفها، وتمكننا هذه التطورات من فهم مستخدمينا بشكل أعمق وتخصيص التوصيات وفقاً لذوقهم الفردى، وبالنسبة للكثيرين، تكمن القيمة الحقيقية لـSpotify فى دوره كدليل لاكتشاف موسيقى ومحتوى جديد.

وتابع: ((هدفنا هو تقديم تجربة موسيقية تتماشى مع الثقافة المحلية بشكل كامل، مع التركيز بشكل كبير على الموسيقى الجديدة والاكتشاف)).

فى Spotify، فريق التحرير الموسيقى، هم خبراء حقيقيون فى الموسيقى والثقافة، ويعملون بشكل وثيق مع فرق المنتجات لدمج معرفتهم ورؤاهم فى الميزات التى نقوم بتطويرها، وكل أسبوع، يناقش المحررون من جميع أنحاء العالم ما هو شائع فى أسواقهم، بحسب هاربولا.

أضاف: ((نبدأ باختبار الموسيقى الجديدة فى سوقها المحلى، ثم نقدمها بشكل استراتيجى إلى مناطق أخرى، مستخدمين مزيجاً من الحدس البشرى والبيانات)).

هذا النهج الذى يجمع بين خبرة فريق التحرير والتكنولوجيا، ويمكنهم من تقديم تجربة استماع تعكس فعلياً ثقافات ومزاجات وتفضيلات مستمعينا. كما تجرى دراسة تفاعلات المستخدمين من كثب، بدءاً من حفظ القوائم وصولاً إلى استكشاف العديد من الموضوعات الغنائية، لتحسين توصياتنا باستمرار.

وهذا المزيج من الرؤية البشرية والتكنولوجيا هو ما يضمن تجربة ديناميكية وشخصية للمستمعين فى مصر، وفى جميع أنحاء العالم العربي، وخارجه.

وعن التحديات التى تواجهها المنصة فى السوق المحلى، أشار“هاربولا”، إلى أن فئة بث الموسيقى تتوسع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسرعة، لكنها لا تزال فى مرحلة النمو المبكرة.

وتابع: ((تركيزنا ينصب على زيادة الوعى وتثقيف كل من المستمعين والفنانين حول الفوائد التحولية لبث الصوت. نحن ملتزمون أيضاً بتزويدهم برؤى حول أحدث منتجاتنا وابتكاراتنا لتعزيز فهمهم وتقديرهم لتجربة البث وقيمتها)).

وفيما يتعلق بحلول وأدوات الذكاء الاصطناعى وتأثيرها على صناعة الموسيقى، أشار إلى أن الذكاء الاصطناعى لديه القدرة على تقديم فوائد حقيقية لصناعة الصوت، وعبر تاريخ الصوت، أسهمت التقنيات الجديدة فى تمكين المبدعين ودفع الفن إلى الأمام.

وتابع أنه تم إنشاء ((سبوتيفاى لمساعدة الفنانين على التواصل مع الجمهور، واستثمار فنهم، وبناء مسيراتهم المهنية وهذا هو هدفنا الأساسى، ويوفر الذكاء الاصطناعى فرصاً فريدة لتعزيز الركائز الأساسية لـSpotify وهى الاكتشاف، والانتشار، والتواصل، ولا يزال هذا المجال فى بداياته، وهو يتحرك بسرعة هائلة ويشهد تطورات سريعة.

تابع: ((فى مجال التكنولوجيا، لا أعتقد أننا شهدنا أى شيء يتحرك بسرعة تطوير وابتكار الذكاء الاصطناعى كما هو الحال الآن))، مضيفا لكن من المهم أن نعلم أن معظم الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعى أو التعلم الآلى بالفعل بطريقة ما، وهذا يشمل Spotify؛ حيث تعتمد العديد من التوصيات التى نقدمها للمستخدمين على التعلم الآلى أو الذكاء الاصطناعى.

نحن نفضل النظر إلى الأمور بتفاؤل وإذا تم استخدامه بشكل صحيح، سيتكامل الذكاء الاصطناعى فى مجموعة من المنتجات، ما سيمكن المزيد من الأشخاص حول العالم من الوصول إلى الإبداع.

أشار إلى أنه منذ عام 2011، أسهم استثمارهم فى الذكاء الاصطناعى، وخاصة فى التعلم الآلى، فى جعل Spotify ما هو عليه اليوم: تجربة شخصية لكل مستخدم تعزز الاكتشاف والتواصل عبر قوة التوصيات (recommendations).

تظهر توصيات Spotify الحالية من خلال منتجات مبتكرة وشخصية مثل موجز الصفحة الرئيسية، Discover Weekly، Blend، وMade for You Mixes.

كذلك، لديهم ميزة قائمة اليوم (daylist) التى تقدم يومياً قوائم موسيقية عديدة وفريدة من نوعها وتتناسب تماماً مع تجربة الاستماع لكل مستخدم.

ومنذ إطلاقها فى سبتمبر الماضى، حققت daylist نجاحاً كبيراً بين المستمعين، حيث تشجعهم على العودة مرة أخرى والاستماع لموسيقى أكثر.

وأوضح أنه فى الواقع، 70% من مستخدمى daylist يستمعون إليها بشكل أسبوعي، وdaylist هى واحدة من أكثر ميزات Spotify شعبية فى مجال الاكتشاف، حيث يتواصل المستخدمون مع فنانين جدد من جميع أنحاء العالم، ويقوم المعجبون بحفظ المقاطع الموسيقية وتكوين روابط بوتيرة أعلى.

ملايين المستخدمين يستمعون إلى daylist يومياً، ونحن متحمسون لمواصلة هذه الرحلة ومشاهدة تأثيرها على الفنانين والجمهور.

وبالحديث عن عدد مشتركى الخدمة المدفوعة فى مصر وبشكل عام وهل هناك اتجاه لرفع خدمات الاشتراك فى المنصة؟، أشار“هاربولا”، إلى أن لديهم أكثر من 626 مليون مستخدم، من ضمنهم 246 مليون مشترك، ما يجعلنا خدمة بث الصوت عبر الاشتراك الأكثر شعبية فى العالم.

تابع قائلاً: نحن نعتقد أننا نجحنا فى زيادة الوعى حول الدفع مقابل الموسيقى فى مصر، وعلى الرغم من أن القرصنة لا تزال تمثل تحدياً، فقد أحرزنا تقدماً كبيراً فى تشجيع المستخدمين على اعتماد خدمات البث القانونية”.

أضاف أن استراتيجيتهم فى التسعير تلعب دوراً رئيسياً فى هذا التحول نحو زيادة عدد المشتركين؛ حيث نقدم مجموعة من الخيارات التنافسية التى تتناسب مع احتياجات مختلفة، بما فى ذلك خطط مخصصة للعائلات والطلاب والثنائى مع خطة Duo، بالإضافة إلى خطة Mini بسعر 15 جنيهاً مصرياً فقط للأسبوع الواحد. هذه الخيارات سمحت لنا بجعل Spotify متاحاً لجمهور أوسع من خلال توفير خيارات دفع مرنة.