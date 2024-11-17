الرئيس التنفيذى للتسويق: السوق المصرى محور أساسى فى استراتيجية يانغو بلاى

MENAFN - Al-Borsa News) يعتبر التطبيق الترفيهي الشامل يانغو بلاي، مصر محورًا ولاعبًا أساسيًا في استراتيجية“يانغو بلاى” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قال وليد كسابجي، الرئيس التنفيذي للتسويق، إن مصر تمثل سوقًا كبيرة تتمتع بتراث غني وجمهور متنوع يبحث عن مختلف.

موضوعاترئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة الـ28 من ومؤتمر Cairo ICT 2024 أرباح“فوري” تتخطى 1.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر المدير العام:“أوبر” تعمل على تحقيق التوازن بين قدرات الركاب وأرباح السائقين

وباعتبارها واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في المنطقة، توفر مصر فرص نمو كبيرة، خاصة في محتوى وخدمات البث المحلي.

ويهدف يانغو بلاى، العام المقبل إلى تعزيز وجوده في مصر من خلال تحسين برامجه وإنتاج محتوى أصلي مثل مسلسل“بريستيج”، والحصول على محتوى حصري مثل“وتر حساس”، الذي يعكس السرد المحلي.

وأضاف:“نحن نسعى أيضًا لأن نكون نقطة انطلاق للمواهب الناشئة، من خلال دعم الكتاب والمخرجين والموسيقيين المحليين لعرض أعمالهم على جمهور أوسع”.

بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بتوسيع مكتبة الموسيقى الخاصة بنا، لتضم فنانين مشهورين وآخرين ناشئين، لتلبية الطلب المتزايد على المحتوى القريب من قلوب الشباب.

ومن خلال التركيز على استراتيجية محتوى متنوعة تشمل موسيقى جديدة ومسلسلات جذابة وألعاب مشوقة، يطمح يانغو بلاي إلى أن يكون المنصة المفضلة للترفيه المصري مع الاستمرار في الاستثمار في الإنتاجات المحلية والشراكات مع المبدعين.

وحول التحديات والفرص التي تراها يانغو بلاي في السوق المحلى خلال 2025، أشار كسابجي، إلى أن مصر تمثل فرصًا هائلة ليانغو بلاى، مدفوعة بشبابها وزيادة الطلب على الترفيه المحلي، ومع تفضيل المستهلكين المتزايد للمحتوى الذي يعكس هويتهم الثقافية ويتوافق مع تجاربهم، هناك تحول كبير نحو السرد والإنتاجات المحلية، وهذا الاتجاه مهم لجذب الجمهور، إذ يبحث المشاهدون عن قصص تعكس واقعهم وقيمهم.

قال كسابجي، إنه في عام 2024، استغل يانغو بلاى هذه الفرص بعد إطلاقهم الأخير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعا:“تمكنا من جذب المستخدمين وإنتاج محتوى أصلي ييتماشى مع الجمهور المحلي، مثل العمل الأصلي ( الغالِب غالِب)، التي لم يثر فقط اهتمام الجمهور، بل حصل أيضًا على ترشيح لجوائز Broadcast Pro، مما يبرز إمكانياتنا في بيئة تنافسية”.

علاوة على ذلك، أطلقوا حملتهم الإقليمية للتوعية بالموسيقى للاحتفاء بالفنانين المحليين، مما يعزز التزامنا بتعزيز المواهب المصرية.

من خلال هذه المبادرات، أصبح يانغو بلاي في موقع جيد للتواصل مع الجمهور المحلي، وإنتاج محتوى عالي الجودة، واستغلال الطلب المتزايد على الترفيه المحلي بينما نتجه نحو عام 2025.

تابع:“قاعدة مستخدمينا تنمو يومًا بعد يوم، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نعمل فيها”.

أكد كسابجي، تحمسهم لرؤية مزيد من الأشخاص ينضمون إلى مجتمع يانغو بلاي، كل مستخدم جديد ينضم إلى التطبيق يحصل على اشتراك مجاني لمدة 90 يومًا، مما يسمح لهم باستكشاف المكتبة الواسعة من المحتوى دون أي تكلفة مسبقة.

وبعد انتهاء هذه الفترة التجريبية، يمكن للمستخدمين اختيار خطة مدفوعة، بسعر 69.99 جنيهًا مصريًا لمدة 30 يومًا، والتي تشمل مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك المحتوى المرئي والموسيقى والألعاب، وكل ذلك تحت هيكل تسعير تنافسي. تم تصميم هذا النهج لجذب مجموعة واسعة من المستهلكين، مما يجعله متاحًا للجميع من الطلاب إلى الأسر، ويشجعهم على استكشاف كل ما تقدمه يانغو بلاي، وفتح الأبواب لطرق جديدة للاستمتاع بالمحتوى الرقمي بسهولة.

وعن تأثير التحديثات الاقتصادية التي يمر بها العالم على الإقبال على تطبيقهم في مصر، اشار إلى أنه مع استمرار الطلب على يانغو بلاي في النمو وزيادة قاعدة المستخدمين يوميًا، نظل ملتزمين بتقديم منصة جذابة وسهلة الوصول للمستخدمين في مصر.

بينما يمكن أن تؤثر التغيرات الاقتصادية العالمية على سلوك المستهلك في أي سوق، يظل يانغو بلاي ملتزمًا بتقديم منصة ملائمة.

وتراقب الشركة اتجاهات السوق وتعليقات المستخدمين باستمرار لتكييف عروضها وضمان تلبية احتياجات جمهورها، ومن خلال التركيز على تحسين مكتبة المحتوى والحفاظ على تسعير تنافسي، يهدف يانغو بلاي إلى تقديم قيمة لمشتركينا، مما يشجع على التفاعل والولاء.

بينما ننمو، تظل المهمة واضحة وهي تقديم تجربة ترفيهية لا مثيل لها تتماشى مع توقعات المستخدمين وتبقيهم يعودون للحصول على المزيد.

وفيما يخص خطط الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء في 2025، أشار كسابجي، إلى أنه في عام 2025، يستعد يانغو بلاي لرفع مستوى خدماته وتقديم تجربة أكثر جاذبية للمستخدمين.

وأوضح أن الشركة ستركز على تخصيص المحتوى، حيث تستثمر الشركة في تقنيات أكثر ذكاءً لتحسين توصياتها، مما يضمن اكتشاف المشاهدين العروض والموسيقى التي تهمهم.

مثال جيد على ذلك هو مولد قوائم التشغيل الذكي في عرضنا الموسيقي، الذي سينشئ قوائم تشغيل مخصصة مصممة لتناسب أذواق كل مستخدم وعاداته في الاستماع، مما يعزز تجربته في البث.

وستتوسع مكتبة المحتوى أيضًا، لتشمل مجموعة أوسع من الأنواع، بما في ذلك الإنتاجات المحلية التي تعكس الثقافة واهتمامات الجمهور المصري. محتوى أصلي مثير، مثل“بريستيج”، يعد بجذب المشاهدين بسرد قصصي مثير. علاوة على ذلك، يخطط يانغو بلاي لتنسيق محتوى خاص بشهر رمضان، كما فعلنا في وقت سابق من هذا العام، مع التركيز على عادات المشاهدة الفريدة للجمهور خلال هذا الموسم المهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم يانغو بلاى بزيادة الحملات الموسيقية لتسليط الضوء على الفنانين الناشئين، مما يعزز المشهد الموسيقي المحلي النابض بالحياة. هذا الالتزام بتعزيز تجربة المستخدم يتماشى مع الاتجاه المتزايد للاستهلاك الشخصي للترفيه.

وعن خططهم للمحافظة على العملاء وجذب عملاء جدد في ظل المنافسة بين الشركات وتغير احتياجات العملاء، أشار كسابجي، إلى أنه للاحتفاظ بالعملاء وجذب عملاء جدد، يركز يانغو بلاي على استراتيجية متعددة الأبعاد في عام 2025 تتمحور حول إنشاء محتوى جذاب وتعزيز الشراكات القيمة.

وستضمن إطلاق الإنتاجات الأصلية التي تعمل مع المواهب المحلية تلبية اهتمامات جمهور متنوع، مما يسهل على المستخدمين التواصل مع المنصة، ويمكنهم من اكتشاف والتمتع بمفضلاتهم المحلية عبر مجموعة متنوعة من الأنواع. هذه السهولة في الوصول تغني تجربتهم في المشاهدة وتعزز ارتباطهم بالمحتوى الذي يحبونه.

وستساعد الشراكات الاستراتيجية في تحسين الوصول وتجميع الخدمات، مما يمكّن يانغو بلاي من التواصل مع جمهور أوسع، على سبيل المثال، تهدف شراكتنا مع سامسونج إلى تحسين تجربة المشاهدة كجزء من حملتهم الإقليمية“أفضل معًا”. وعلى جبهة الموسيقى، سيكون من المهم الاستفادة من حملاتنا التوعوية في جذب المستخدمين، وإبراز الفنانين الراسخين والناشئين مع الاحتفاء بالثقافة المحلية.

في نهاية المطاف، يهدف يانغو بلاي إلى خلق تجربة شاملة حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى، ومشاهدة السلاسل والأفلام، ولعب الألعاب – كل ذلك داخل التطبيق، مما يعزز موقعه كمنصة ترفيه شاملة في سوق تنافسي.

وعن الخدمات المضافة التى تسعى الشركة لتقديمها خلال الفترة المقبلة ، قال كسابجي، إنهم كمنصة تقنية متطورة، ملتزمون بتحسين تقنياتنا بشكل مستمر لتحسين عروضنا وتقديم تجربة مستخدم استثنائية. نسعى لضمان أن تطبيقنا يقدم ميزات فريدة وتحسينات مستمرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمستخدمينا مع العديد من الخطط المثيرة في الأفق، نحن مكرسون لدفع حدود ما يمكن أن تحققه منصتنا.

وعن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في خدماتهم، اشار إلى أن“يانغو بلاى” يستفيد من الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم وتفاعله، ومن أبرز ميزاته“ياسمينا”، وهي مساعد ذكي ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) يسهل التفاعلات بطريقة بديهية تشبه البشر.

يمكن لـ”ياسمينا” التحكم في الأجهزة الذكية المنزلية، وضبط المنبهات، والتحقق من الطقس، ومساعدة المستخدمين في روتينهم الديني، مما يجعلها جزء لا يتجزأ من تجربة المستخدم.

كما تتميز المنصة بنظام توصيات شخصية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يخصص اكتشاف المحتوى وفقًا لتفضيلات الأفراد والأذواق الإقليمية، يبرز هذا النظام المنتجين والمبدعين المحليين، مما يضمن للمستخدمين تلقي محتوى يتناسب مع اهتماماتهم.

ومع ميزة“أجوائي”، تخيل تجربة موسيقية ليست فقط ذكية ولكنها مخصصة، مصممة لتناسب كل مزاج ولحظة لديك. تتكيف“أجوائي” ديناميكيًا مع تفضيلاتك، وتتعلم من اختياراتك، وتقدم لك الصوت المثالي لحياتك، تضمن هذه التحديثات الأخيرة أن تكون تجربة الاستماع للموسيقى لديك لا مثيل لها ومتطورة باستمرار.