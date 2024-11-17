أورنج مصر تستهدف استثمار 10 مليارات جنيه فى تطوير الشبكة خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، إن الشركة وضعت ضمن خططها وأهدافها الاستراتيجية خلال 2025 ضخ استثمارات في تطوير الشبكة ورفع كفاءة بنيتها التحتية بقيمة 10 مليارات جنيه.

وكشف شاكر، أن أورنج مصر ستقدم اختبارات فنية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات 5G خلال فعاليات الدورة 28 من ومؤتمر كايرو آى سي تي والذي تبدأ فعالياته اليوم، موضحًا أنه سيتم عرض الخطط الاستثمارية المستهدفة للعام المقبل على المجموعة الأم بفرنسا خلال الأسبوع الجاري.

موضوعاترئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة الـ28 من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024 أرباح“فوري” تتخطى 1.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر المدير العام:“أوبر” تعمل على تحقيق التوازن بين قدرات الركاب وأرباح السائقين

وعن التواجد السنوي للشركة في معرض CAIRO ICT أكد أن شركته حريصة على المشاركة سنويًا في المعرض باعتباره الحدث الأهم في قطاع الاتصالات والذي يمثل ملتقى لتبادل الأفكار والخبرات الفنية بين جميع الشركات في كافة القطاعات.

في سياق آخر، أشار إلى أن نشاط تشغيل شبكة المحمول يستحوذ حاليًا على نسبة تتراوح من 50 لـ60% من حجم أعمال الشركة، في المقابل تتولى أورنج مصر تشغيل وتقديم خدمات رقمية أخرى عبر اذرع استثمارية متنوعة تابعة لها منها أورنج بيزنس والتي تقوم بالتصدير للخارج عبر أكثر من 3 آلاف مهندس وموظف، بالإضافة إلي أورنج لابس والتي تضم 100 مهندس يعكفون على تطوير تقنيات وبرمجيات لأسواق أخرى خاصة وأن مصر مؤهلة فعليًا لذلك.

وتطرق شاكر، إلى افتتاح الشركة لمركز أورنج للتطوير الرقمي والابتكار orange ditigal center في القاهرة منذ عامين بهدف تدريب وتأهيل الشباب على استخدام أحدث التكنولوجيات الرقمية لسوق العمل وتحسين قدراتهم علي اقتناص الفرص الوظيفية المناسبة ويتم تدريب ألف شخص سنويا ، لافتًا إلى أنه من المقرر تدشين آخر في أسوان خلال المرحلة المقبلة .

وتمتلك أورنج أيضًا ذراعًا للاستثمار في الكيانات الناشئة بدول أفريقيا ومنها مصر خاصة وأنها تعتبر من أقوى 3 بلدان بأفريقيا نشاطًا وتستهدف الشركة تحويل البلاد إلى مركز إقليمي في هذا الصدد ، منوهًا إلى أن المجموعة الأم تستثمر 50 مليون يورو بها في أفريقيا.

وذكر أن أورنج مصر تعمل على دعم وتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة في عدة مجالات منها الصحة والأزياء وغيرها.

أضاف شاكر، أن بيئة الاعمال في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العام الحالي من حيث توافر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد أجهزة ومعدات تشغيل الشبكة.

وتطرق إلى اعتزام الشركة توقيع اتفاقية شراكة قريبًا مع المصرية للاتصالات للتعاون في مجال ربط محطات أبراج المحمول بشبكة كابلات الألياف الضوئية في إطار استعدادات أورنج لتقديم خدمات الجيل الخامس للعملاء.

وأشار أن أورنج مصر تولي كذلك اهتمامًا ملحوظًا بخدمات المدن الذكية وتطبيقات مراكز البيانات وتكنولوجيا الحوسبة السحابية وكيف يمكن أن تلعب تقنية الذكاء الاصطناعي دورا في معالجتها.

التقط أطراف الحديث هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي للشركة لقطاع الأعمال، منوهاً عن الانتهاء من تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إنشاء وتشغيل مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة وجار استكمال أعمال التنفيذ لمدة 4 سنوات أخرى.

وأشار مهران، إلى أن الشركة لديها التزام قوي بالتواجد والتوسع في حلول مراكز الداتا سنتر الذكية والمؤمنة من خلال العمل سواء مع جهات حكومية أو كيانات خاصة وذلك بدعم من ذراعها الاستثمارية“أورنج بيزنس”.

وأكد أن إنشاء مركز بيانات يعد مشروعاً محورياً في البنية التحتية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة لأنه المسئول عن حفظ المعلومات الحيوية، ما يعني ضرورة إنشائه بأقصى درجات الاحتراف للحفاظ على أمن وخصوصية البيانات.

وكشف أن أورنج مصر بدأت في إنشاء قطاع متخصص في حلول تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المتعددة في طل رؤيتها الطموحة للتحول إلي مشغل خدمات رقمية متكاملة.

فيما نوهت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسي والعلاقات العامة، أن شركتها تقوم حاليًا بتطوير مبادرة جديدة لمساعدة الكيانات الناشئة وأصحاب الأفكار الإبداعية علي ايجاد سبل التمويل المناسبة لتنفيذها فيما يعرف بـ crowdsourcing.

في شان آخر، أشار أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة، أن خدمة أورنج كاش ليست مجرد محفظة مالية إلكترونية بل قامت الشركة بدمجها مع تطبيق ماي أورنج لتصبح منصة موحدة تقدم للعميل حزمة متنوعة من الخدمات تصل إلى نحو 200 خدمة ما بين إمكانية سداد اشتراكات النوادي والمرافق العامة وغيرها.

وتابع أن أورنج كاش تضم حاليًا 300 خدمة نشطة وتهدف الشركة خلال العام القادم لتحويلها إلى تطبيق متكامل super app.

في سياق مختلف، كشفت رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشئون القانونية في أورنج مصر، عن انتهاء الشركة من التجارب الفنية لتشغيل خدمة شرائح المحمول المدمجة E-SIM ويعمل المشغلين حاليًا بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات على وضع اللمسات النهائية بخصوص كيفية تقديمها للعملاء وطرق المحاسبة ومن المتوقع أن يتم إتاحتها خلال الربع الأول من 2025.

ولفت أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة، أن شركته جاهزة فنيًا لتقديم خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G للعملاء فور إتاحتها رسميًا من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، مبينًا أن الشركة بدأت في مرحلة الاختبارات التشغيلية في بعض المناطق الجغرافية علي مستوي الجمهورية التي يتوافر بها أجهزة هواتف محمول تدعم الخدمة نفسها تحت إشراف ومراقبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.