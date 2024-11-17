أورنج مصر تستهدف استثمار 10 مليارات جنيه فى تطوير الشبكة خلال 2025

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- Al-Borsa News) قال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، إن الشركة وضعت ضمن خططها وأهدافها الاستراتيجية خلال 2025 ضخ استثمارات في تطوير الشبكة ورفع كفاءة بنيتها التحتية بقيمة 10 مليارات جنيه.
وكشف شاكر، أن أورنج مصر ستقدم اختبارات فنية لخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G خلال فعاليات الدورة 28 من معرض ومؤتمر كايرو آى سي تي والذي تبدأ فعالياته اليوم، موضحًا أنه سيتم عرض الخطط الاستثمارية المستهدفة للعام المقبل على المجموعة الأم بفرنسا خلال الأسبوع الجاري.
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وعن التواجد السنوي للشركة في معرض CAIRO ICT أكد أن شركته حريصة على المشاركة سنويًا في المعرض باعتباره الحدث الأهم في قطاع الاتصالات والذي يمثل ملتقى لتبادل الأفكار والخبرات الفنية بين جميع الشركات في كافة القطاعات. 60% نسبة استحواذ خدمات المحمول على حجم أعمال أورنج مصر
في سياق آخر، أشار إلى أن نشاط تشغيل شبكة المحمول يستحوذ حاليًا على نسبة تتراوح من 50 لـ60% من حجم أعمال الشركة، في المقابل تتولى أورنج مصر تشغيل وتقديم خدمات رقمية أخرى عبر اذرع استثمارية متنوعة تابعة لها منها أورنج بيزنس والتي تقوم بالتصدير للخارج عبر أكثر من 3 آلاف مهندس وموظف، بالإضافة إلي أورنج لابس والتي تضم 100 مهندس يعكفون على تطوير تقنيات وبرمجيات لأسواق أخرى خاصة وأن مصر مؤهلة فعليًا لذلك.
وتطرق شاكر، إلى افتتاح الشركة لمركز أورنج للتطوير الرقمي والابتكار orange ditigal center في القاهرة منذ عامين بهدف تدريب وتأهيل الشباب على استخدام أحدث التكنولوجيات الرقمية لسوق العمل وتحسين قدراتهم علي اقتناص الفرص الوظيفية المناسبة ويتم تدريب ألف شخص سنويا ، لافتًا إلى أنه من المقرر تدشين آخر في أسوان خلال المرحلة المقبلة .
وتمتلك أورنج أيضًا ذراعًا للاستثمار في الكيانات الناشئة بدول أفريقيا ومنها مصر خاصة وأنها تعتبر من أقوى 3 بلدان بأفريقيا نشاطًا وتستهدف الشركة تحويل البلاد إلى مركز إقليمي في هذا الصدد ، منوهًا إلى أن المجموعة الأم تستثمر 50 مليون يورو بها في أفريقيا. اقرأ أيضا: شراكة بين“أورنچ” و”هواوى” لإطلاق خدمات Huawei Cloud
وذكر أن أورنج مصر تعمل على دعم وتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة في عدة مجالات منها الصحة والأزياء وغيرها.
أضاف شاكر، أن بيئة الاعمال في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العام الحالي من حيث توافر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد أجهزة ومعدات تشغيل الشبكة.
وتطرق إلى اعتزام الشركة توقيع اتفاقية شراكة قريبًا مع المصرية للاتصالات للتعاون في مجال ربط محطات أبراج المحمول بشبكة كابلات الألياف الضوئية في إطار استعدادات أورنج لتقديم خدمات الجيل الخامس للعملاء.
وأشار أن أورنج مصر تولي كذلك اهتمامًا ملحوظًا بخدمات المدن الذكية وتطبيقات مراكز البيانات وتكنولوجيا الحوسبة السحابية وكيف يمكن أن تلعب تقنية الذكاء الاصطناعي دورا في معالجتها.
التقط أطراف الحديث هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي للشركة لقطاع الأعمال، منوهاً عن الانتهاء من تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إنشاء وتشغيل مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة وجار استكمال أعمال التنفيذ لمدة 4 سنوات أخرى.
وأشار مهران، إلى أن الشركة لديها التزام قوي بالتواجد والتوسع في حلول مراكز الداتا سنتر الذكية والمؤمنة من خلال العمل سواء مع جهات حكومية أو كيانات خاصة وذلك بدعم من ذراعها الاستثمارية“أورنج بيزنس”.
وأكد أن إنشاء مركز بيانات يعد مشروعاً محورياً في البنية التحتية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة لأنه المسئول عن حفظ المعلومات الحيوية، ما يعني ضرورة إنشائه بأقصى درجات الاحتراف للحفاظ على أمن وخصوصية البيانات. اقرأ أيضا: تخريج 20 شركة ناشئة بالصعيد ضمن برنامج ((أورنج كورنرز))
وكشف أن أورنج مصر بدأت في إنشاء قطاع متخصص في حلول تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المتعددة في طل رؤيتها الطموحة للتحول إلي مشغل خدمات رقمية متكاملة.
فيما نوهت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسي والعلاقات العامة، أن شركتها تقوم حاليًا بتطوير مبادرة جديدة لمساعدة الكيانات الناشئة وأصحاب الأفكار الإبداعية علي ايجاد سبل التمويل المناسبة لتنفيذها فيما يعرف بـ crowdsourcing.
في شان آخر، أشار أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة، أن خدمة أورنج كاش ليست مجرد محفظة مالية إلكترونية بل قامت الشركة بدمجها مع تطبيق ماي أورنج لتصبح منصة موحدة تقدم للعميل حزمة متنوعة من الخدمات تصل إلى نحو 200 خدمة ما بين إمكانية سداد اشتراكات النوادي والمرافق العامة وغيرها.
وتابع أن أورنج كاش تضم حاليًا 300 خدمة نشطة وتهدف الشركة خلال العام القادم لتحويلها إلى تطبيق متكامل super app. الشركة تتوقع تقديم الشرائح الإلكترونية E-SIM خلال الربع الأول 2025
في سياق مختلف، كشفت رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشئون القانونية في أورنج مصر، عن انتهاء الشركة من التجارب الفنية لتشغيل خدمة شرائح المحمول المدمجة E-SIM ويعمل المشغلين حاليًا بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات على وضع اللمسات النهائية بخصوص كيفية تقديمها للعملاء وطرق المحاسبة ومن المتوقع أن يتم إتاحتها خلال الربع الأول من 2025.
ولفت أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة، أن شركته جاهزة فنيًا لتقديم خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G للعملاء فور إتاحتها رسميًا من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، مبينًا أن الشركة بدأت في مرحلة الاختبارات التشغيلية في بعض المناطق الجغرافية علي مستوي الجمهورية التي يتوافر بها أجهزة هواتف محمول تدعم الخدمة نفسها تحت إشراف ومراقبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
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