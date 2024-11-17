أهداف إسرائيل طويلة المدى في لبنان لا تزال غير واضحة

(MENAFN
) لا تزال أهداف إسرائيل طويلة المدى في لبنان غير واضحة، وأي محاولة لاحتلال البلاد من المحتمل أن تواجه تحديات كبيرة, قد ينسحب حزب الله أعمق في لبنان، مما يطيل النزاع ويستنزف القوات الإسرائيلية التي تقاتل بالفعل على جبهات متعددة, ومع بدء القوات الإسرائيلية ما تصفه بـ"العمليات المحدودة والموجهة والمستهدفة" ضد حزب الله على طول الحدود، يجب أن تستفيد من الدروس المستخلصة من حرب لبنان 2006، حيث فشلت التفوق العسكري الإسرائيلي في تحقيق أهدافه.
في عام 2006، كانت الضربات الجوية الإسرائيلية الثقيلة ضد حزب الله غير فعالة في تحييد الجماعة، وعانت القوات البرية الإسرائيلية من الكمائن المدمرة التي شنها مقاتلو حزب الله باستخدام الأنفاق وأساليب الحرب غير النظامية, على الرغم من التفوق التكنولوجي والعسكري لإسرائيل، فإن الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله على المدنيين الإسرائيليين ودفاعه الفعّال أدت إلى إدانات دولية، لا سيما بسبب تدمير المناطق المدنية, انتهت الحرب بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، لكن حزب الله سرعان ما أعاد بناء قوته، ووسع ترسانته الصاروخية واستمر في العمليات بشكل سري.
منذ ذلك الحين، عزز حزب الله بشكل كبير قدراته الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والدقيقة التي يمكن أن تضرب أي مكان في إسرائيل, ومن جانبها، أدركت إسرائيل التهديد المتزايد، وركزت تدريب قواتها العسكرية على الاستعداد لمواجهة أشد مع حزب الله, لقد أثرت دروس عام 2006، وخاصة الحاجة إلى تكتيكات أكثر قسوة، في الاستراتيجية العسكرية الحالية لإسرائيل, ومع ذلك، يظل حزب الله، الذي يراقب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في لبنان، حذرًا من التصعيد إلى حرب شاملة، خشية من مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
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