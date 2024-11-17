حزب الله يعلن عن إطلاقه وابل من الصواريخ على عدة أهداف إسرائيلية

(MENAFN
) أعلن حزب الله مساء السبت الموافق 16نوفمبر, عن إطلاقه وابل من الصواريخ على عدة أهداف إسرائيلية، بما في ذلك استهداف محطة وقود في شمال إسرائيل للمرة الأولى, وذكر الحزب أنه استهدف قاعدة "نِشر" التي تعد محطة وقود تستخدمها الجيش الإسرائيلي، وتقع على بعد 40 كم جنوب شرق حيفا، بالقرب من الحدود اللبنانية-الفلسطينية, بالإضافة إلى المحطة، استهدف حزب الله عدة مواقع عسكرية رئيسية، بما في ذلك القاعدة الفنية في حيفا (التي تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي)، والقاعدة البحرية في حيفا (التي تضم غواصات وزوارق صواريخ)، وقاعدة "ستيلا ماريس" (المعنية بمراقبة الشواطئ البحرية)، وقاعدة "تيرات الكرمل" (التي تحتوي على لوجستيات عسكرية وكتيبة نقل).
في وقت سابق من اليوم نفسه، أفادت القوات المسلحة الإسرائيلية بأن سلاح الجو تمكن من اعتراض صواريخ أُطلقت من لبنان، بعض منها أصاب مباني في حيفا، مما ألحق أضرارًا كبيرة, كما رصدت إسرائيل إطلاق 45 صاروخًا استهدفت منطقة خليج حيفا ومرتفعات الجليل الشمالية, يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية توترًا شديدًا، عقب الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ولبنان، والتي أسفرت عن أكثر من 3,400 قتيل ونزوح واسع النطاق في لبنان منذ 23 سبتمبر, وقد رد حزب الله بشكل مستمر عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية ضد المواقع العسكرية والإستراتيجية الإسرائيلية.
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