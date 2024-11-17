طائرة أمريكية تتعرض لطلق ناري ويمنعها للإقلاع

(MENAFN
) أفادت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" بحصول حادث مقلق مساء الجمعة عندما تعرضت إحدى طائراتها لطلق ناري أثناء استعدادها للإقلاع من مطار دالاس لوف فيلد. كانت الطائرة، التي كان من المقرر أن تتجه إلى إنديانابوليس، قد تعرضت للضربة في الجهة اليمنى أسفل قمرة القيادة، بينما كان الطاقم يستعد للإقلاع. نتيجة لذلك، اضطرت الطائرة للعودة إلى البوابة، وتم إلغاء الرحلة.
وبحسب المتحدث باسم شركة "ساوث ويست إيرلاينز"، لحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات نتيجة للحادث. وقد قامت الشركة على الفور بإبلاغ السلطات الأمنية، وتم سحب الطائرة من الخدمة لإجراء فحص دقيق. وأكدت الشركة أنه لن يتم استئناف الرحلة كما كان مقرراً، حيث كانت السلامة هي الأولوية القصوى.
وقع الحادث الأمني في حوالي الساعة 9:50 مساءً بتوقيت المحلي، وبناءً على ذلك تم إرسال الشرطة من دالاس وفرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث. وقد ضمنت السلطات سلامة جميع المعنيين، وبدأت التحقيقات في مصدر الطلقة النارية. وأكد المطار تواجد الفرق الطارئة، التي عملت بسرعة لتأمين المنطقة ومعالجة الحادث.
كما صرح مطار دالاس لوف فيلد أنه بعد تضرر الطائرة، تم إخلاء الركاب بأمان. وعلى الرغم من أن بعض التقارير لم تحدد الشركة الجوية على الفور، إلا أن "ساوث ويست إيرلاينز" أكدت لاحقاً التفاصيل. وأكدت الشركة أن سلامة الركاب والطاقم كانت هي الأولوية القصوى، وأن الحادث قيد التحقيق الآن.
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