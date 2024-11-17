ألمانية تترك وظيفتها وتبهر السوشيال ميديا بتصاميم شعر مذهلة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تركت ألمانية، تُدعى ميلينا ديكمان، وظيفة مكتبية، كانت تعمل بها، وأصبحت تبدع في تصفيف الشعر، بعد أن علمت نفسها بنفسها، وأصبحت مشهورة بتصاميمها المعقدة للشعر.



وتقوم ديكمان بتنفيذ تسريحات شعرها المذهلة والتي وصفها متابعوها بأنها سحرية للغاية، لدرجة تبدو أقرب إلى أميرات ديزني.

وتقول ديكمان: "بدأت في تصفيف شعري لأول مرة عندما كنت في السادسة من عمري، لكنني كنت مهتمة دائمًا بالضفائر، وابتكار أشكال منها، على سبيل المثال الأساور، ثم عندما كنت في العاشرة من عمري، بدأت في تصفيف الشعر بشكل أكثر تقدماً، وأخذت أخيراً باحتراف هذا الفن".

ويتابع ديكمان الآلاف عبر صفحاتها على إنستغرام وتيك توك ويوتيوب، حيث أصبحت من مشاهير إبداعات تصفيف الشعر.

وفيما يلي بعض من أجمل التصفيفات التي ابتكرتها ديكمان.