ألمانية تترك وظيفتها وتبهر السوشيال ميديا بتصاميم شعر مذهلة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تركت ألمانية، تُدعى ميلينا ديكمان، وظيفة مكتبية، كانت تعمل بها، وأصبحت تبدع في تصفيف الشعر، بعد أن علمت نفسها بنفسها، وأصبحت مشهورة بتصاميمها المعقدة للشعر.
وتقوم ديكمان بتنفيذ تسريحات شعرها المذهلة والتي وصفها متابعوها بأنها سحرية للغاية، لدرجة تبدو أقرب إلى أميرات ديزني.
وتقول ديكمان: "بدأت في تصفيف شعري لأول مرة عندما كنت في السادسة من عمري، لكنني كنت مهتمة دائمًا بالضفائر، وابتكار أشكال منها، على سبيل المثال الأساور، ثم عندما كنت في العاشرة من عمري، بدأت في تصفيف الشعر بشكل أكثر تقدماً، وأخذت أخيراً باحتراف هذا الفن".
ويتابع ديكمان الآلاف عبر صفحاتها على إنستغرام وتيك توك ويوتيوب، حيث أصبحت من مشاهير إبداعات تصفيف الشعر.
وفيما يلي بعض من أجمل التصفيفات التي ابتكرتها ديكمان.
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