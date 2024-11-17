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الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية: زيادة أقساط التأمين على المواطنين بداية العام المقبل

11/17/2024 2:08:45 AM
(MENAFN- Amman Net) قال رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع إن زيادة أقساط التأمين على المواطنين بداية العام المقبل.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع يوضح ا للأزمة بين شركات التأمين و نقابة الأطباء بعد إقرار لائحة الأجور الطبية


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