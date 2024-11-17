الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية: زيادة أقساط التأمين على المواطنين بداية العام المقبل

الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية: زيادة أقساط التأمين على المواطنين بداية العام المقبل
التاريخ
11/17/2024 2:08:45 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع إن زيادة أقساط التأمين على المواطنين بداية العام المقبل.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع يوضح ا للأزمة بين شركات التأمين و نقابة الأطباء بعد إقرار لائحة الأجور الطبية
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