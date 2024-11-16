نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في ليبيا ناهزت 55 بالمئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 16 - 11 (كونا) -- أكدت المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التي جرت اليوم السبت بلغت 55 بالمئة من اجمالي الناخبين المسجلين.
وقال عضو مجلس إدارة المفوضية عبدالحكيم الشعاب في تصريح إعلامي إن الأعلان عن النتائج الأولية للانتخابات سيكون بعد ثلاثة أيام على أقصى تقدير يتم على اثرها نشر قوائم الطعون الانتخابية التي تستمر لمدة 21 يوما لتعلن بعدها النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية.
واعتبر الشعاب أن نسبة المشاركة "عالية ومحفزة" مأكدا أن عملية الاقتراع اليوم لم تشهد أي اختراق أمني أو مخالفات في العملية الانتخابية ومرت بشكل سلس كما خطط له.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إغلاق مراكز الاقتراع بعد انتهاء الوقت المحدد لانتخاب المجالس البلدية.
وأكد وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي من جهته أن العملية الانتخابية بالبلديات تسير بشكل ممتاز وبسلاسة دون تسجيل أي خروقات أو مشاكل في مراكز الاقتراع. (النهاية)
ش ب م
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