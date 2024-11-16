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نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في ليبيا ناهزت 55 بالمئة

11/16/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 16 - 11 (كونا) -- أكدت المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التي جرت اليوم السبت بلغت 55 بالمئة من اجمالي الناخبين المسجلين.
وقال عضو مجلس إدارة المفوضية عبدالحكيم الشعاب في تصريح إعلامي إن الأعلان عن النتائج الأولية للانتخابات سيكون بعد ثلاثة أيام على أقصى تقدير يتم على اثرها نشر قوائم الطعون الانتخابية التي تستمر لمدة 21 يوما لتعلن بعدها النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية.
واعتبر الشعاب أن نسبة المشاركة "عالية ومحفزة" مأكدا أن عملية الاقتراع اليوم لم تشهد أي اختراق أمني أو مخالفات في العملية الانتخابية ومرت بشكل سلس كما خطط له.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إغلاق مراكز الاقتراع بعد انتهاء الوقت المحدد لانتخاب المجالس البلدية.
وأكد وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي من جهته أن العملية الانتخابية بالبلديات تسير بشكل ممتاز وبسلاسة دون تسجيل أي خروقات أو مشاكل في مراكز الاقتراع. (النهاية)

ش ب م



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