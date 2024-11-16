تونس والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار المباشر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 16 - 11 (كونا) -- وقع وزير
الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ ووزير الإستثمار السعودي خالد الفالح اليوم السبت مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
وذكرت وزارة الإقتصاد والتخطيط التونسية في بيان أن ذلك جاء بمناسبة زيارة العمل التي يجريها الوزير السعودي إلى تونس بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال وزير الاقتصاد التونسي خلال مراسم التوقيع التي حضرها سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبدالعزيز الصقر إن هذه المذكرة ستسهم في تدعيم الروابط والعلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال الاستثمار المباشر وذلك من خلال استكشاف الفرص والعمل على تجسيدها وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات ذات الصلة بتطور مناخ الأعمال والاستثمار ومنظومته إلى جانب تكثيف تنظيم التظاهرات والزيارات بين القطاع الخاص في البلدين.
وشدد على تميز علاقات التعاون التونسي - السعودي وعلى الحرص الثابت من الجانبين لمزيد توطيدها في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين وخدمة للمصلحة المشتركة.
ومن جهته ثمن الفالح متانة العلاقات الثنائية والحرص الكبير لمزيد توطيدها تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين مشددا على ما يحدو الجانبين من عزم للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية في المرحلة القادمة.
وأضاف وزير الاستثمار السعودي أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز الاستثمارات السعودية في تونس وتنويع مجالاتها خاصة وتونس تشهد اليوم ديناميكية إصلاحية كبيرة في جميع المجالات لاسيما مجال الاستثمار والأعمال ما يوفر أرضية ملائمة ومحفزة لبناء هذه الشراكة الواعدة بين البلدين الشقيقين. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
MENAFN16112024000071011013ID1108893666
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