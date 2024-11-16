نادي (الاتحاد السعودي) يحرز بطولة أندية غرب آسيا في كرة الطاولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 16 – 11 (كونا) –- أحرز نادي (الاتحاد) السعودي لقب بطولة أندية غرب آسيا في كرة الطاولة وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي (البحرين) البحريني بثلاثة أشواط لشوط واحد.
جاء ذلك في ختام منافسات البطولة التي استضافتها العاصمة القطرية على مدى أربعة أيام بمشاركة 12 ناديا للرجال وخمسة للسيدات.
وحل ناديا (سار) البحريني و(قطر) القطري في المركز الثالث والثالث مكرر ليحرز كل منهما ميدالية برونزية.
وكانت منافسات فئة السيدات بالبطولة قد اختتمت أمس الجمعة وشهدت تتويج نادي (الفتاة) الكويتي باللقب بعد احتلاله صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط فيما أحرز نادي (الأرثوذكسي) الأردني المركز الثاني ونال الميدالية الفضية بعد أن جمع 7 نقاط تلاها نادي (قطر) ثالثا برصيد 6 نقاط ونال الميدالية البرونزية.
وشارك نادي (الفتاة) الكويتي في البطولة ولعب بمجموعة تضم اندية (المرأة) القطرية و(العروبة) الإماراتي و(الأرثوذكسي) الأردني و(العربي) القطري فيما لعب نادي (الفحيحيل) الكويتي للرجال في مجموعة تضم أندية (قطر) القطري و(السليمانية) العراقي فيما ضمت مجموعة نادي (التضامن) الكويتي كلا من (سار) البحريني و(الفتح) الرياضي. (النهاية)
س س س / ر ج
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