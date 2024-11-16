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نادي (الاتحاد السعودي) يحرز بطولة أندية غرب آسيا في كرة الطاولة

11/16/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 – 11 (كونا) –- أحرز نادي (الاتحاد) السعودي لقب بطولة أندية غرب آسيا في كرة الطاولة وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي (البحرين) البحريني بثلاثة أشواط لشوط واحد.
جاء ذلك في ختام منافسات البطولة التي استضافتها العاصمة القطرية على مدى أربعة أيام بمشاركة 12 ناديا للرجال وخمسة للسيدات.
وحل ناديا (سار) البحريني و(قطر) القطري في المركز الثالث والثالث مكرر ليحرز كل منهما ميدالية برونزية.
وكانت منافسات فئة السيدات بالبطولة قد اختتمت أمس الجمعة وشهدت تتويج نادي (الفتاة) الكويتي باللقب بعد احتلاله صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط فيما أحرز نادي (الأرثوذكسي) الأردني المركز الثاني ونال الميدالية الفضية بعد أن جمع 7 نقاط تلاها نادي (قطر) ثالثا برصيد 6 نقاط ونال الميدالية البرونزية.
وشارك نادي (الفتاة) الكويتي في البطولة ولعب بمجموعة تضم اندية (المرأة) القطرية و(العروبة) الإماراتي و(الأرثوذكسي) الأردني و(العربي) القطري فيما لعب نادي (الفحيحيل) الكويتي للرجال في مجموعة تضم أندية (قطر) القطري و(السليمانية) العراقي فيما ضمت مجموعة نادي (التضامن) الكويتي كلا من (سار) البحريني و(الفتح) الرياضي. (النهاية)

س س س / ر ج



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