موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية مرورية شاملة في منطقة خيطان بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح تسفر عن تحرير 2511 مخالفة مرورية.
الكويت - إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت تعلن إصدار أكثر من 700 ترخيص لمواقع المخيمات الربيعية في اليوم الأول من فتح الحجوزات.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 35 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا عدة مناطق خلال الساعات ال24 الماضية لترتفع بذلك حصيلة العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر من العام الماضي إلى 43799 شهيدا و103601 جريح.
بيروت – مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع ضحايا غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي الى 3452 قتيلا و14664 جريحا بعد تسجيل مقتل سبعة أشخاص وإصابة 65 شخصا آخرين خلال الساعات ال24 الماضية.
واشنطن - الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعلن تعيين المتحدث باسم حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة كارولين ليفيت متحدثا باسم البيت الأبيض في منصب يعتبر أحد أهم الحقائب في الإدارة الأمريكية.
تونس - المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تعلن انطلاق عملية التصويت لانتخاب المجموعة الأولى من المجالس البلدية في البلاد واختيار 58 مجلسا بلديا جرى توزيعها على 352 مركزا انتخابيا و777 محطة اقتراع.
تونس - المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا تعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بلغت 55 بالمئة من اجمالي الناخبين المسجلين.
نيودلهي - عشرة اطفال حديثي الولادة يلقون مصرعهم إثر اندلاع حريق في مستشفى بمحافظة (جانسي) في ولاية (أوتار براديش) شمال الهند. (النهاية) ر ج
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