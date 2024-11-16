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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

11/16/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية مرورية شاملة في منطقة خيطان بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح تسفر عن تحرير 2511 مخالفة مرورية.
الكويت - إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت تعلن إصدار أكثر من 700 ترخيص لمواقع المخيمات الربيعية في اليوم الأول من فتح الحجوزات.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 35 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا عدة مناطق خلال الساعات ال24 الماضية لترتفع بذلك حصيلة العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر من العام الماضي إلى 43799 شهيدا و103601 جريح.
بيروت – مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع ضحايا غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي الى 3452 قتيلا و14664 جريحا بعد تسجيل مقتل سبعة أشخاص وإصابة 65 شخصا آخرين خلال الساعات ال24 الماضية.
واشنطن - الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعلن تعيين المتحدث باسم حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة كارولين ليفيت متحدثا باسم البيت الأبيض في منصب يعتبر أحد أهم الحقائب في الإدارة الأمريكية.
تونس - المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تعلن انطلاق عملية التصويت لانتخاب المجموعة الأولى من المجالس البلدية في البلاد واختيار 58 مجلسا بلديا جرى توزيعها على 352 مركزا انتخابيا و777 محطة اقتراع.
تونس - المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا تعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بلغت 55 بالمئة من اجمالي الناخبين المسجلين.
نيودلهي - عشرة اطفال حديثي الولادة يلقون مصرعهم إثر اندلاع حريق في مستشفى بمحافظة (جانسي) في ولاية (أوتار براديش) شمال الهند. (النهاية) ر ج

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