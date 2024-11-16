وزيرة السياحة تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للدورة 122 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأست‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للدورة‭ ‬122‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسياحة،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬كارتاخينا‭ ‬دي‭ ‬إيندياس‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭. ‬وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وترسيخ‭ ‬علاقاتها‭ ‬السياحية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬العالمية‭ ‬وتأكيدًا‭ ‬لالتزامها‭ ‬بتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬كجزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬2022‭-‬2026‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬مثل‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين‭ ‬والمتاحف‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬عوامل‭ ‬جذب‭ ‬سياحي‭ ‬بل‭ ‬تعكس‭ ‬أيضًا‭ ‬تاريخ‭ ‬وثقافات‭ ‬البلاد‭ ‬المتنوعة‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬الحرف‭ ‬التقليدية‭ ‬والموسيقى‭ ‬والأطعمة‭ ‬كعناصر‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬السياحية‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المملكة‭.‬

وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬السياحة‭ ‬المستدامة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬المعالم‭ ‬الثقافية،‭ ‬ودمج‭ ‬العناصر‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬الحديثة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي‭. ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬جمهور‭ ‬عالمي‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الأجانب‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬المحلي،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬للأطعمة‭ ‬ومهرجان‭ ‬صيف‭ ‬البحرين‭ ‬وأعياد‭ ‬البحرين‭ ‬وغيرها،‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬الحركة‭ ‬السياحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭.‬

وأشارت‭ ‬الصيرفي‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬قياس‭ ‬الأثر‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والثقافي‭ ‬للاستثمار‭ ‬السياحي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المواقع‭ ‬الثقافية‭ ‬وتنظيم‭ ‬الفعاليات،‭ ‬وأهمية‭ ‬تنفيذ‭ ‬استبانات‭ ‬مع‭ ‬فئات‭ ‬متعددة‭ ‬مثل‭ ‬الفنانين‭ ‬والمؤرخين‭ ‬والمقيمين‭ ‬لرصد‭ ‬تأثير‭ ‬السياحة‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬وتعزيز‭ ‬المعرفة‭ ‬التاريخية‭. ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬التوعوية‭ ‬والثقافية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الزوار‭ ‬والسكان،‭ ‬ورصد‭ ‬التأثير‭ ‬العام‭ ‬للسياحة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الفخر‭ ‬بالثقافة‭ ‬البحرينية‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة،‭ ‬ما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مجتمع‭ ‬متماسك‭ ‬يفتخر‭ ‬بماضيه‭ ‬وتاريخه‭.‬

من‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للدورة‭ ‬122‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسياحة‭ ‬قد‭ ‬ناقش‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬واستعرض‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسياحة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬