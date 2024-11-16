عبر إطلاق ((منصة Workspaces الرقمية لأعمال الشركات))بنك السلام يدعم الشركات الصغيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬منصة‭ ‬ Workspaces ‭ ‬الرقمية‭ ‬للأعمال‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬مخصصة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الشركات‭ ‬الفردية‭ ‬والأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬العائلية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬كونها‭ ‬توفر‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الآمنة‭ ‬والمرنة‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬المبتكرة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬

وترسيخًا‭ ‬لريادة‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬المتقدمة‭ ‬للشركات،‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬وتمّكن‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأعمالهم‭ ‬التجارية‭ ‬وعرض‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحساب‭ ‬والتمويلات‭ ‬والبطاقات‭ ‬وودائع‭ ‬حساب‭ ‬وكالة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنها‭ ‬تتسم‭ ‬بالمرونة‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬للاستخدام‭ ‬الفردي‭ ‬والمتعدد‭. ‬كما‭ ‬تمكّن‭ ‬المنصة‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬ملف‭ ‬تعريف‭ ‬إداري‭ ‬موّحد‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬سجلّات‭ ‬تجارية‭ ‬متعددة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الذاتية‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬البنك‭ ‬مثل‭: ‬إجراء‭ ‬المدفوعات‭ ‬وتحويل‭ ‬الرواتب‭ ‬والتحويلات‭ ‬الدولية‭ ‬والاستثمارات‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المنصة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬لأعمال‭ ‬الشركات‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬مخصصة‭ ‬لدعم‭ ‬أعمالهم‭ ‬التجارية‭. ‬وبفضل‭ ‬تصميمها‭ ‬المبسط‭ ‬وميزاتها‭ ‬المتقدمة،‭ ‬ستحدث‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬عبر‭ ‬تغيير‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬بها‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬شؤونها‭ ‬المالية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إثراء‭ ‬التجارب‭ ‬المصرفية‭ ‬للأعمال‭ ‬والمشاريع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬كشريك‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬هيثم‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس

قسم‮

‬القنوات

الرقميّة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬أحدث‭ ‬قنواتنا‭ ‬الرقمية‭ ‬للشركات‮»‬‭ ‬منصة‭ ‬ Workspaces ‭ ‬الرقمية‭ ‬للأعمال،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬تتميز‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬بثلاث‭ ‬خصائص‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وهي‭: ‬ميزة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬متعددة‭ ‬بتسجيل‭ ‬دخول‭ ‬واحد،‭ ‬وتدشين‭ ‬ملف‭ ‬مستخدم‭ ‬يتيح‭ ‬الخدمة‭ ‬الذاتية،‭ ‬وخاصية‭ ‬الدفع‭ ‬المرن‭ ‬للاستخدام‭ ‬الفردي‭ ‬والمتعدد‭. ‬ونحن‭ ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومخصصة‭ ‬لتتناسب‭ ‬مع‭ ‬الأنظمة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬أعمالهم،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬التعقيدات‭ ‬الرقمية‭ ‬والأعباء‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬