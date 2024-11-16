عبر إطلاق ((منصة Workspaces الرقمية لأعمال الشركات))بنك السلام يدعم الشركات الصغيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك السلام إطلاق «منصة Workspaces الرقمية للأعمال»، وهي منصة مخصصة لتلبية احتياجات الشركات الفردية والأعمال التجارية العائلية والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كونها توفر مجموعة متكاملة من الخدمات المالية الآمنة والمرنة. وتهدف هذه المنصة المبتكرة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط الإدارة المالية للمؤسسات المدرجة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وترسيخًا لريادة بنك السلام في مجال تقديم الحلول الرقمية المتقدمة للشركات، تقدم هذه المنصة العديد من المزايا وتمّكن الزبائن من الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بأعمالهم التجارية وعرض تفاصيل الحساب والتمويلات والبطاقات وودائع حساب وكالة، إضافة إلى إنها تتسم بالمرونة في تسيير عمليات الدفع للاستخدام الفردي والمتعدد. كما تمكّن المنصة المستخدمين من إنشاء ملف تعريف إداري موّحد يسمح لهم بالوصول إلى سجلّات تجارية متعددة والاستفادة من الخدمات الذاتية دون الحاجة إلى زيارة البنك مثل: إجراء المدفوعات وتحويل الرواتب والتحويلات الدولية والاستثمارات.
وفي تعليقه على إطلاق هذه المنصة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام: «تمثل المنصة الرقمية لأعمال الشركات علامة فارقة تعكس التزامنا بتمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير خدمات رقمية مخصصة لدعم أعمالهم التجارية. وبفضل تصميمها المبسط وميزاتها المتقدمة، ستحدث هذه المنصة نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي عبر تغيير الطريقة التي تدير بها مؤسسات القطاع الخاص شؤونها المالية، بالإضافة إلى إثراء التجارب المصرفية للأعمال والمشاريع في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يأتي في سبيل تعزيز دورها وإسهاماتها كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».
ومن جهته، أكد هيثم الحداد رئيس
قسم
القنوات
الرقميّة في بنك السلام: «نتطلع إلى إطلاق أحدث قنواتنا الرقمية للشركات» منصة Workspaces الرقمية للأعمال، والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تتميز هذه المنصة الرقمية بثلاث خصائص تعد الأولى من نوعها في المملكة وهي: ميزة الوصول إلى حسابات متعددة بتسجيل دخول واحد، وتدشين ملف مستخدم يتيح الخدمة الذاتية، وخاصية الدفع المرن للاستخدام الفردي والمتعدد. ونحن نهدف من خلال هذه المنصة إلى تعزيز التجربة المصرفية الرقمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل كامل وتقديم حلول مبتكرة ومخصصة لتتناسب مع الأنظمة التي تلبي احتياجات أعمالهم، مما يقلل من التعقيدات الرقمية والأعباء الإدارية التي تواجه هذا القطاع الحيوي في المملكة».
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