((بريق الرتاج)) تعين يوسف محمد بوجيري رئيسا تنفيذيا للشركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬العقارية،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬إدارة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬سجلا‭ ‬حافلا‭ ‬بالمشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬عن‭ ‬تعيينها‭ ‬للسيد‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬بوجيري‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬يوسف‭ ‬بوجيري‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬تفوق‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬سابقًا‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والعقارات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬استثمارية‭ ‬بارزة‭. ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬محفظة‭ ‬عقارية‭ ‬متنوعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬وقطاعات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتجارية‭ ‬والضيافة‭ ‬والتعليم‭.‬

على‭ ‬مدار‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية،‭ ‬لعب‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬دورًا‭ ‬فعالًا‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬وإبرام‭ ‬صفقات‭ ‬استثمارية‭ ‬عالية‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة،‭ ‬مثل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ومراكز‭ ‬التسوق‭ ‬والمخططات‭ ‬السكنية‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمشاريع‭ ‬المتعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬ومشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭. ‬كما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مخططات‭ ‬سكنية‭ ‬كبرى‭ ‬ومجمعات‭ ‬تجارية‭ ‬ووجهات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬العلامات‭ ‬الفندقية‭ ‬العالمية‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬الشاعر،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬بهذا‭ ‬التعيين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬انضمام‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بوجيري‭ ‬لقيادة‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لبريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬محوري‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬وفترة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬نمونا‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬سجله‭ ‬الحافل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الكبيرة‭ ‬وخبرته‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬سيسهمان‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬تحقيقنا‭ ‬لرؤيتنا‭ ‬المؤسسية‭. ‬ونثق‭ ‬بأن‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬ستواصل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تحت‭ ‬قيادته،‭ ‬مما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬الشركة‭ ‬وريادتها‭ ‬ودورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشهد‭ ‬العقاري‭ ‬المحلي‭.‬‮»‬

وأعرب‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بوجيري‮

‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬وصرح‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أعتز‭ ‬بالثقة‭ ‬الممنوحة‭ ‬لي‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬بتعييني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬القيادي‭ ‬المهم‭. ‬كما‭ ‬أتطلع‭ ‬بشغف‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬الشركة‭ ‬الموهوبين‭ ‬والدؤوبين،‭ ‬وقيادة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬بنهج‭ ‬ريادي‭ ‬يُجسد‭ ‬في‭ ‬جوهره‭ ‬ركائز‭ ‬الابتكار‭ ‬وطموحات‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭. ‬وبتآزر‭ ‬الجهود‭ ‬والإيمان‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الواعدة،‭ ‬أعتزم‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬النمو‭ ‬والنجاح‭ ‬المؤسسي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشركة‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬للنهوض‭ ‬بمشهد‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬المحلي‭.‬‮»‬

وتؤكد‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬التزامها‭ ‬الدائم‭ ‬بتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬استنادًا‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬وتبني‭ ‬نهجا‭ ‬مستداما‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭.‬