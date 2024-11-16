((بريق الرتاج)) تعين يوسف محمد بوجيري رئيسا تنفيذيا للشركة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة بريق الرتاج العقارية، الشركة الرائدة في خدمات إدارة التطوير العقاري التي تمتلك سجلا حافلا بالمشاريع العقارية البارزة في المملكة، عن تعيينها للسيد يوسف محمد بوجيري في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
الجدير بالذكر أن يوسف بوجيري يمتلك خبرة تفوق الخمس عشرة سنة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، حيث شغل سابقًا منصب مدير إدارة المشاريع الاستثمارية والعقارات في مجموعة استثمارية بارزة. وخلال فترة عمله، نجح في إدارة محفظة عقارية متنوعة، إلى جانب الإشراف على العديد من الاستثمارات الناجحة في القطاع العقاري وقطاعات الرعاية الصحية والتجارية والضيافة والتعليم.
على مدار مسيرته المهنية، لعب السيد يوسف دورًا فعالًا في طرح مشاريع عقارية وإبرام صفقات استثمارية عالية القيمة في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة ومراكز التسوق والمخططات السكنية الرئيسية والمشاريع المتعددة الاستخدامات ومشاريع البنية التحتية. كما أسهم في تطوير مخططات سكنية كبرى ومجمعات تجارية ووجهات بارزة في شتى القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى التعاون مع العلامات الفندقية العالمية.
وبهذه المناسبة، أشاد الدكتور ماهر الشاعر، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بريق الرتاج، بهذا التعيين، قائلاً: «يسعدنا انضمام السيد يوسف بوجيري لقيادة فريق الإدارة التنفيذية لبريق الرتاج، وذلك في وقت محوري بالنسبة إلينا وفترة مهمة في رحلة نمونا. ونحن على يقين بأن سجله الحافل في إدارة الاستثمارات الكبيرة وخبرته الواسعة في مجال التطوير العقاري سيسهمان بلا شك في تسريع تحقيقنا لرؤيتنا المؤسسية. ونثق بأن بريق الرتاج ستواصل تحقيق أهدافها الاستراتيجية تحت قيادته، مما سيسهم في تعزيز نمو الشركة وريادتها ودورها المحوري في تطوير المشهد العقاري المحلي.»
وأعرب السيد يوسف بوجيري
عن سعادته بالانضمام إلى فريق الإدارة التنفيذية للشركة في منصب الرئيس التنفيذي، وصرح قائلاً: «أعتز بالثقة الممنوحة لي من قِبل بريق الرتاج، والمتمثلة بتعييني في هذا المنصب القيادي المهم. كما أتطلع بشغف للعمل مع أعضاء فريق الشركة الموهوبين والدؤوبين، وقيادة بريق الرتاج بنهج ريادي يُجسد في جوهره ركائز الابتكار وطموحات التميز في القطاع العقاري. وبتآزر الجهود والإيمان بالكفاءات الواعدة، أعتزم مواصلة مسيرة النمو والنجاح المؤسسي، وتعزيز دور الشركة وإسهاماتها للنهوض بمشهد القطاع العقاري المحلي.»
وتؤكد بريق الرتاج التزامها الدائم بتحقيق التميز في مجال التطوير العقاري استنادًا على الابتكار وتبني نهجا مستداما لتحقيق النمو.
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