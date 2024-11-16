جمعية مصارف البحرين تستقبل وفدًا من جمعية أفغانستان للمصارف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبلت جمعية مصارف البحرين وفدًا من جمعية أفغانستان للمصارف برئاسة السيد نجيب الله أميري الرئيس التنفيذي للجمعية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات المشتركة بين القطاعين المصرفيين في البحرين وأفغانستان، إلى جانب الاطلاع على التجربة البحرينية المتميزة في القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الناجحة لجمعية مصارف البحرين في هذا القطاع، وكذلك التعاون في مجال تقديم البرامج التدريبية في المجالات المصرفية الإسلامية للبنوك الأفغانية.
وخلال الزيارة تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم تفتح المجال لتعاون مستمر وتبادل معرفي بين الجانبين، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية بالتنسيق مع لجان الجمعية والمعنيين في القطاع المالي البحريني، وناقش الجانبان سبل استفادة جمعية أفغانستان للمصارف من تجربة جمعية مصارف البحرين في مجالات مواءمة برامج ونشاطات الجمعية والبنوك مع برامج وتوجيهات مصرف البحرين المركزي والحكومة الموقرة والتطورات الحديثة واستحداث تقنيات جديدة تواكب التحولات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية.
كما اطلع الوفد الأفغاني على دور جمعية مصارف البحرين في تمثيل مصالح المؤسسات المالية والمصرفية الأعضاء وتقديم الدعم لها، إلى جانب مبادراتها في مجالات الصيرفة المستدامة والأمن السيبراني والتحول الرقمي، وتعرف الوفد على جهود الجمعية في تنظيم برامج توعوية متعددة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أنّ هذا التعاون يعكس الدور الكبير لجمعية مصارف البحرين وما توصلت إليه من عمل مهني مميز وذلك من تعاون كل الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق استراتيجية مملكة البحرين ضمن خطة عمل مدروسة بمعايير قياس تضمن تحقيق التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق والخبرة المكتسبة التي جاوزت 46 عاما على عمل الجمعية ما جعلها جهة مطلوبة من قبل العديد من الجمعيات المماثلة لتبني تجربتها خليجيا واقليميا ودوليا.
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