جمعية مصارف البحرين تستقبل وفدًا من جمعية أفغانستان للمصارف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبلت‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬أفغانستان‭ ‬للمصارف‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬نجيب‭ ‬الله‭ ‬أميري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬المصرفيين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وأفغانستان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬الناجحة‭ ‬لجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬وكذلك‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للبنوك‭ ‬الأفغانية‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تفتح‭ ‬المجال‭ ‬لتعاون‭ ‬مستمر‭ ‬وتبادل‭ ‬معرفي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬دورية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬لجان‭ ‬الجمعية‭ ‬والمعنيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬البحريني،‭ ‬وناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬سبل‭ ‬استفادة‭ ‬جمعية‭ ‬أفغانستان‭ ‬للمصارف‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مواءمة‭ ‬برامج‭ ‬ونشاطات‭ ‬الجمعية‭ ‬والبنوك‭ ‬مع‭ ‬برامج‭ ‬وتوجيهات‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬والتطورات‭ ‬الحديثة‭ ‬واستحداث‭ ‬تقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬تواكب‭ ‬التحولات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬الأفغاني‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬مصالح‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مبادراتها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصيرفة‭ ‬المستدامة‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتعرف‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬برامج‭ ‬توعوية‭ ‬متعددة‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يعكس‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬لجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬مهني‭ ‬مميز‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬لتحقيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬مدروسة‭ ‬بمعايير‭ ‬قياس‭ ‬تضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬والخبرة‭ ‬المكتسبة‭ ‬التي‭ ‬جاوزت‭ ‬46‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الجمعية‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬جهة‭ ‬مطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬المماثلة‭ ‬لتبني‭ ‬تجربتها‭ ‬خليجيا‭ ‬واقليميا‭ ‬ودوليا‭. ‬