تحت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم((واحات القرآن)) تخرج 300 حافظ للقرآن الكريم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭ ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭: ‬

تصوير‭ - ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬تنظم‭ ‬واحات‭ ‬القرآن‭ ‬بجمعية‭ ‬الإصلاح‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬300‭ ‬حافظ‭ ‬وحافظة‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬تاج‭ ‬الوقار‮»‬‭ ‬السبت‭ (‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭) ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭. ‬

يأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬الحفل‭ ‬الثالث‭ ‬لتخريج‭ ‬المائة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬بدعم‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬ورعاية‭ ‬إعلامية‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬تقديرا‭ ‬لجهود‭ ‬الحفاظ‭ ‬وتكريما‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬والتعاون‭ ‬حرص‭ ‬المجتمع‭ ‬ومختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتشجيع‭ ‬أفراده‭ ‬على‭ ‬التمسك‭ ‬بتعاليمه‭ ‬العظيمة‭ ‬ليكونوا‭ ‬نواة‭ ‬لمجتمع‭ ‬واع‭ ‬ومؤثر‭. ‬

وأطلقت‭ ‬واحات‭ ‬القرآن‭ ‬مشروع‭ ‬تاج‭ ‬الوقار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬بهدف‭ ‬تخريج‭ ‬ألف‭ ‬حافظ‭ ‬وحافظة‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭. ‬ويسعى‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬القرآني‭ ‬والتربوي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمار‭ ‬أوقات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وتكوين‭ ‬جيل‭ ‬يتبنى‭ ‬القيم‭ ‬والأخلاق‭ ‬القرآنية‭ ‬ليكونوا‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬ونورا‭ ‬للمجتمع‭. ‬

يهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الشباب‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وإعداد‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الحفظة‭ ‬المتقنين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكوين‭ ‬معلمين‭ ‬متخصصين‭ ‬ينشرون‭ ‬قيم‭ ‬القرآن‭ ‬ويعززون‭ ‬دوره‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭. ‬كما‭ ‬يشجع‭ ‬المشروع‭ ‬روح‭ ‬المنافسة‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬تلاوة‭ ‬وحفظ‭ ‬القرآن،‭ ‬مستثمرا‭ ‬أوقات‭ ‬المشاركين‭ ‬لتطوير‭ ‬شخصياتهم‭ ‬ليصبحوا‭ ‬أفرادا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬

وحظي‭ ‬مشروع‭ ‬تاج‭ ‬الوقار‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬برعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬جلالته‭ ‬البالغ‭ ‬بنشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬السامي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬جلالته‭ ‬بفضل‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالقرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مصدرا‭ ‬للهداية‭ ‬والنور‭ ‬وأساسا‭ ‬لغرس‭ ‬الفضيلة‭ ‬والأخلاق‭ ‬الحميدة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأجيال‭. ‬ويحرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬القرآنية‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬عظيم‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬الشباب‭ ‬نحو‭ ‬الالتزام‭ ‬بقيم‭ ‬دينهم‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬متماسك‭ ‬يستمد‭ ‬قوته‭ ‬من‭ ‬تعاليم‭ ‬القرآن‭ ‬السمحة‭. ‬

وعبر‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الإصلاح‭ ‬‮«‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬السامية‭ ‬واهتمامه‭ ‬المستمر‭ ‬بحفظة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬وحتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا،‭ ‬يعكس‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬القرآنية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وتنمية‭ ‬دور‭ ‬جمعية‭ ‬الإصلاح‭ ‬ورسالتها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬بحريني‭ ‬متمسك‭ ‬بقيمه‭ ‬الدينية‭ ‬والوطنية‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تبنيها‭ ‬مشروع‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاما،‭ ‬ساهمت‭ ‬جمعية‭ ‬الإصلاح‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬لتحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬مركز‭ ‬في‭ ‬1975‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الموسى‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬المشروع‭ ‬لتخريج‭ ‬100‭ ‬حافظ‭ ‬كل‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬ألف‭ ‬حافظ‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬35‭ ‬سنة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬يسرع‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬التخريج‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬أقل‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬من‭ ‬بين‭ ‬الحفظة‭ ‬من‭ ‬يتولون‭ ‬مناصب‭ ‬مرموقة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطب‭ ‬والهندسة‭ ‬والتعليم‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬خالد‭ ‬الفايز،‭ ‬مدير‭ ‬مؤسسة‭ ‬واحات‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬المشروع‭: ‬‮«‬تعمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬بروح‭ ‬تطوعية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬وحتى‭ ‬المعلمين،‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬سنويا‭ ‬عبر‭ ‬26‭ ‬مركزا‭ ‬يتوزعون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات‭ ‬بتعليم‭ ‬الطلاب‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬حتى‭ ‬70‭ ‬سنة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يتم‭ ‬استقبال‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬2700‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬يدربون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬314‭ ‬معلما‭ ‬خلال‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬ساعة‭ ‬تطوع،‭ ‬فيما‭ ‬يتم‭ ‬فرز‭ ‬16‭ ‬مجموعة‭ ‬إتقان‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬الحفظ،‭ ‬وينضم‭ ‬المتقنون‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬12‭ ‬شهادة‭ ‬تخصصية‭ ‬قرآنية‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬واحات‭ ‬القرآن‭ ‬تأسست‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬وهي‭ ‬تعتبر‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬تربوية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وعلومه‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬غرس‭ ‬حب‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬وتدبر‭ ‬معانيه‭ ‬وتخريج‭ ‬نخبة‭ ‬قرآنية‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الشرائح‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬شاملة‭ ‬تعنى‭ ‬بتربية‭ ‬الشخصية‭ ‬القرآنية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭. ‬