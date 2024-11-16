انخفاض أسعار الذهب إلى 27 دينارا و400 فلس للجرام في الأسواق المحلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭:‬

شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬أمس‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر،‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاضه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬انخفض‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬دينارا‭ ‬400‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬وعيار‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬دينارا‭ ‬و700‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬وعيار‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬دينارا‭ ‬و300‭ ‬فلس‭ ‬للجرام‭. ‬والأونصة‭ ‬إلى‭ ‬2563‭.‬3‭ ‬دولارا‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬الذهب‭ ‬العالمي‭ ‬أسوأ‭ ‬أداء‭ ‬أسبوعي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬وعوائد‭ ‬السندات‭ ‬بسبب‭ ‬التوقعات‭ ‬بخفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬بشكل‭ ‬أقل‭ ‬حدة‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬جاذبية‭ ‬الذهب‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المستثمرين‭.‬

وقد‭ ‬سجل‭ ‬سعر‭ ‬أونصة‭ ‬الذهب‭ ‬العالمي‭ ‬انخفاضا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بنسبة‭ ‬4.5 ‭%‬ ‭ ‬ليسجل‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬عند‭ ‬2536‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭ ‬ليغلق‭ ‬عند‭ ‬المستوى‭ ‬2563‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭ ‬ليمثل‭ ‬هذا‭ ‬انخفاضا‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وفق‭ ‬التحليل‭ ‬الفني‭ ‬لجولد‭ ‬بيليون‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬سجل‭ ‬الذهب‭ ‬العالمي‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬بقيمة‭ ‬194‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬الأوقية،‭ ‬حيث‭ ‬يتجه‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬الانخفاض‭ ‬الشهري‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬أشهر‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬المكاسب،‭ ‬ليعد‭ ‬أكبر‭ ‬انخفاض‭ ‬شهري‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وتعرض‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬المخاطرة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬فوز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الأسواق‭ ‬لتصبح‭ ‬غير‭ ‬واثقة‭ ‬بشأن‭ ‬توقعات‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬ترامب‭.‬

وتوقعت‭ ‬الأسواق‭ ‬أن‭ ‬خطط‭ ‬التعريفات‭ ‬الجمركية‭ ‬للرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تغذي‭ ‬التضخم،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إبطاء‭ ‬دورة‭ ‬تخفيف‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭.‬

ووضعت‭ ‬الأسواق‭ ‬احتمالية‭ ‬بنسبة‭ ‬61 ‭%‬ ‭ ‬لخفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬بمقدار‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬في‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بانخفاض‭ ‬عن‭ ‬احتمالية‭ ‬85‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تضعها‭ ‬الأسواق‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬واصلت‭ ‬عائدات‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مكاسبها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬ارتفاع‭ ‬مبيعات‭ ‬التجزئة‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬ارتفع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬ليسجل‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬عام‭.‬

وجاء‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬السبب‭ ‬المباشر‭ ‬وراء‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العلاقة‭ ‬العكسية‭ ‬التي‭ ‬تربطهما‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الذهب‭ ‬أكثر‭ ‬تكلفة‭ ‬لحاملي‭ ‬العملات‭ ‬الأخرى‭ ‬وبالتالي‭ ‬يقل‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الذهب‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬بيانات‮

‬مجلس‭ ‬الذهب‭ ‬العالمي،‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬التدفقات‭ ‬النقدية‭ ‬على‭ ‬صناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬العالمية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذهب‭ ‬قد‭ ‬انخفضت‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬نوفمبر‭ ‬بمقدار‭ ‬ – ‭ ‬8.6‭ ‬أطنان‭ ‬ذهب،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬انخفاض‭ ‬أسبوعي‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬الارتفاع‭.‬