انخفاض أسعار الذهب إلى 27 دينارا و400 فلس للجرام في الأسواق المحلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتبت نوال عباس:
شهدت الأسواق المحلية أمس انخفاضا في أسعار المعدن الأصفر، بسبب انخفاضه في الأسواق العالمية، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 27 دينارا 400 فلس للجرام، وعيار 22 إلى 28 دينارا و700 فلس للجرام، وعيار 24 إلى 31 دينارا و300 فلس للجرام. والأونصة إلى 2563.3 دولارا.
وقد شهد الذهب العالمي أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2021، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بسبب التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من البنك الفيدرالي الأمريكي، ما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب بالنسبة إلى المستثمرين.
وقد سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5 % ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولارا للأونصة ليغلق عند المستوى 2563 دولارا للأونصة ليمثل هذا انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
ومنذ بداية شهر نوفمبر سجل الذهب العالمي انخفاضا بنسبة 6.6 % بقيمة 194 دولارا في الأوقية، حيث يتجه الذهب في طريقة إلى تسجيل الانخفاض الشهري الأول بعد 4 أشهر متتالية من المكاسب، ليعد أكبر انخفاض شهري حتى الآن منذ شهر يونيو من عام 2021.
وتعرض الذهب إلى انخفاض كبير بسبب ارتفاع الإقبال على المخاطرة في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ما دفع الأسواق لتصبح غير واثقة بشأن توقعات أسعار الفائدة في عهد ترامب.
وتوقعت الأسواق أن خطط التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب من شأنها أن تغذي التضخم، ما قد يؤدي إلى إبطاء دورة تخفيف أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي.
ووضعت الأسواق احتمالية بنسبة 61 % لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض عن احتمالية 85.7 % التي كانت تضعها الأسواق يوم الخميس.
وفي الوقت نفسه واصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم أكثر من المتوقع الشهر الماضي. هذا بالإضافة إلى الدولار الأمريكي الذي ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 1.6 % ليسجل أعلى مستوى في عام.
وجاء ارتفاع الدولار الأمريكي السبب المباشر وراء انخفاض أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطهما مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى وبالتالي يقل الطلب على الذهب.
كما أن بيانات
مجلس الذهب العالمي، أظهرت أن التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر بمقدار – 8.6 أطنان ذهب، وهو أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاع.
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