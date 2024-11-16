هل تنهي اللجنة الحكومية لحصر مديونية الجامعات أزماتها المالية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان – في وقت كشف فيه رؤساء جامعات رسمية عن تشكيل رئيس الوزراء د. جعفر حسان لجنة حكومية برئاسة وزير التعليم
العالي والبحث العلمي د.عزمي محافظة وعضوية وزير المالية وأمين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة الاعتماد للجامعات، لحصر مديونية الجامعات
والبحث عن حلول لها، أكد رؤساء ثلاث جامعات رسمية لـ"الغد"، أن الأزمة معقدة تحتاج حلولا واقعية مبنية على دراسة اكتوارية ودراسة واقع حال الجامعات.
وأشار هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، إلى أن الجامعات لم تعد تحتمل تحت وطأة أزماتها المالية، وفوائد القروض السنوية للبنوك، فضلا عن عدم العدالة بتوزيع المخصصات المالية، وفقا لطبيعة وواقع كل جامعة ومستحقاتها وما يترتب لها سنويا.
وقالوا: إن ما تعاني منه الجامعات يحتاج جراحة معمقة وإجراءات، وإردة حكومية لحل الأزمة المركبة التي سببها خفض أعداد المقبولين من جهة ومقبولي"الجسيم" من جهة ثانية، وتعقيدات منصة الطلبة الدوليين للجامعات من جهة ثالثة.
وشددوا على أن بعض الجامعات لا تجد رواتب لموظفيها في ظل هذه الأزمة وارتفاع فوائد البنوك مطالبين بـ"تصفير" ديون الجامعات وسدادها؛ لتقوم الجامعات بواجبها، معتبرين أن البحث عن موارد استثمارية في ظل واقع الجامعات أمر من ضرب الخيال.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عزمي محافظة أكد لـ"الغد" في تصريحات سابقة وجود أكثر من 100 مليون دينار مستحقات للجامعات على الحكومة ووزارة التعليم العالي، ونحو25 مليون دينار على وزارة التربية والتعليم.
فالجامعات الرسمية التي تزيد موازناتها السنوية على 700 مليون دينار، لا تعيق المديونيات برامجها وتطوير بنيتها التحتية فقط، بل يتعدى ذلك للتأثير على تأخير رواتب موظفيها، وهو ما يؤثر أيضا على تصنيفها عالميا، وعلى المشاريع التي يفترض بها إنجازها.
محافظة كان أكد أن الضغوط المالية على الموازنة العامة تعيق تحويل أي مبالغ إضافية للجامعات، والتي توزع وفق نسب ينظمها مجلس التعليم العالي حسب أقدمية الجامعة وقوتها ومشاريعها وعدد طلبتها وبرامجها، وغيرها من المعايير.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لمصادر مطلعة قالت لـ"الغد"، طلبت من الجامعات أعداد طلابها وأرقام مديونياتها التفصيلية ومستحقاتها على الحكومة وإيراداتها، فضلا عن مقترحات لتخفيف المديونيات الخانقة، وهو ما أرسلته الجامعات للوزارة بشكل مفصل.
وقال رئيس الجامعة الأردنية د.نذير عبيدات، إن تشكيل رئيس الوزراء للجنة يعني أنه جاد بحل الأزمة، مشددا على أن الحلول بدفع نسبة من المديونيات، لا تحل المشكلة، ولا بد من"تصفير" تلك المديونيات لتستطيع الجامعات العمل بطريقة صحيحة.
وأضاف،لا بد من حصر دعم صندوق دعم الطالب الفقير وفقا لمعدل مرتفع.
وأوضح أن جزءا من صندوق دعم الطالب تتحمله الجامعات ما يثقل كاهلها، معبرا عن رأيه بأن يتم تعديل معادلة المقبولين على نظام "الجسيم" بحيث تتحمل الجامعات جزءا منه وليس كله.
ولفت إلى أنه يمكن أن تساهم المؤسسات الاقتصادية والبنوك بنسبة من "الجسيم" وأن يصار لإيجاد مشاركة حكومية بجزء منه أيضا، إضافة لإعادة النظر بالرسوم الجامعية.
وأوضح عبيدات، أن الجامعات لا تستطيع بناء مبان جديدة أو تحديث مرافقها في ظل الأزمات المالية الخانقة التي تواجهها، معتبرا أن وضع الجامعة الأردنية قد يكون جيدا الآن، ولكن إذا ما استمرت الأوضاع على هذا الحال فقد لا تستطيع أن تتحمل مسؤولياتها مستقبلا جراء الضغط على الإيرادات.
من جهته، قال رئيس جامعة مؤتة د.سلامة النعيمات، إن وزارة التعليم العالي طلبت معلومات عن الموازنات وأعداد الطلاب لغايات اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء، لافتا إلى أن الجامعات لم تستشر في هذه اللجنة.
وتابع، لا بد من "تصفير" ديون الجامعات الرسمية وتعزيز الإيرادات وتخفيف النفقات، مشددا على أنه ليس مع التوسع بالبعثات، بل التركيز على الكفاءات وتنظيم أمور الجامعات المالية والإدارية وفقا لخطة التحديث الاقتصادي ليكون هناك خريطة طريق واضحة للجامعات.
وزاد النعيمات، إن التوزيع المالي على الجامعات رغم أنه يتوخى العدالة فهو غير عادل، وذلك لاختلاف ظروف كل جامعة عن الأخرى، مشددا على أن الرواتب والنفقات تأخذ كل دخل الجامعة، فضلا عن فوائد الديون التي تصل لـ7 ملايين دينار سنويا.
ودعا النعيمات لدراسة معمقة لواقع حال الجامعات وسداد ديونها السابقة، بحيث تأخذ في الاعتبار رفع الرسوم الجامعية أو إعادة هيكلتها بخاصة وأن رسوم الساعة المعتمدة للجامعات القديمة ما تزال متواضعة.
من جانبه، قال رئيس جامعة اليرموك د.إسلام مساد، إنه لا بد من دراسة اكتوارية تشخص واقع الجامعات، بخاصة المنتشرة في المحافظات بحيث تراعي توزيع القبولات والمبتعثين وديونها وإيراداتها وحل مشكلة "الجسيم "التي تنال من دخل الجامعات.
وأشار إلى أن اللجنة يتطلب منها العمل بشفافية ووضوح وتقديم كافة الخيارات والحلول التي تمكن الحكومة من إخراج الجامعات من أزمتها المزمنة، وغير ذلك ستبقى الأزمة وأي حلول ستكون ضربا من الخيال.
وشدد على ضرورة "تصفير" دين الجامعات وسداده، بحيث تستطيع تلك الجامعات العمل على التمكين الاقتصادي فيها والحد من التعيينات فيها، وأن تتشارك المؤسسات الاقتصادية والحكومة مع الجامعات بالخروج من هذه الأزمة التي باتت تؤرق الجامعات.
وعبر عن أمله بأن تكون الحكومة جادة هذه المرة بحل أزمة الديون وتوزيع المستحقات المالية وفقا لوضع كل جامعة، فضلا عن الإيفاء بمتطلبات الجامعات التي تشهد تميزا كبيرا على مستوى التصنيفات العالمية.
وقال إن سمعة الجامعات الأردنية كبيرة بالخارج ما يتطلب من الحكومة مساعدتها في حل أزمة ديونها، والتي يذهب جزء من إيراداتها لسداد الديون وفوائد الدين.
وتعتبر المديونية المرتفعة من أكبر مشاكل الجامعات في الوقت الذي تئن فيه نحو7 جامعات تحت وطأة ديون للبنوك بنحو 80 مليون دينار، حيث تدفع كل جامعة نحو مليوني دينار فوائد لهذه البنوك، وقد تصل إلى 7 ملايين سنويا.
الغد" من جهتها حاولت التواصل مع وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة رئيس اللجنة الحكومية، ورئيس اللجنة المالية لمجلس التعليم العالي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي للوقوف على أرقام حول مديونية الجامعات وآليات ومقدار الدعم الحكومي، والحصول على تعليق حول اللجنة المشكلة وآليات عملها ولكنها لم تتمكن من الحصول على رد.
MENAFN16112024000072011014ID1108893621