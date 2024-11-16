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هل تنهي اللجنة الحكومية لحصر مديونية الجامعات أزماتها المالية؟

11/16/2024 11:28:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان – في وقت كشف فيه رؤساء جامعات رسمية عن تشكيل رئيس الوزراء د. جعفر حسان لجنة حكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عزمي محافظة وعضوية وزير المالية وأمين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة الاعتماد للجامعات، لحصر مديونية الجامعات والبحث عن حلول لها، أكد رؤساء ثلاث جامعات رسمية لـ"الغد"، أن الأزمة معقدة تحتاج حلولا واقعية مبنية على دراسة اكتوارية ودراسة واقع حال الجامعات.
وأشار هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، إلى أن الجامعات لم تعد تحتمل تحت وطأة أزماتها المالية، وفوائد القروض السنوية للبنوك، فضلا عن عدم العدالة بتوزيع المخصصات المالية، وفقا لطبيعة وواقع كل جامعة ومستحقاتها وما يترتب لها سنويا.
وقالوا: إن ما تعاني منه الجامعات يحتاج جراحة معمقة وإجراءات، وإردة حكومية لحل الأزمة المركبة التي سببها خفض أعداد المقبولين من جهة ومقبولي"الجسيم" من جهة ثانية، وتعقيدات منصة الطلبة الدوليين للجامعات من جهة ثالثة.
وشددوا على أن بعض الجامعات لا تجد رواتب لموظفيها في ظل هذه الأزمة وارتفاع فوائد البنوك مطالبين بـ"تصفير" ديون الجامعات وسدادها؛ لتقوم الجامعات بواجبها، معتبرين أن البحث عن موارد استثمارية في ظل واقع الجامعات أمر من ضرب الخيال.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عزمي محافظة أكد لـ"الغد" في تصريحات سابقة وجود أكثر من 100 مليون دينار مستحقات للجامعات على الحكومة ووزارة التعليم العالي، ونحو25 مليون دينار على وزارة التربية والتعليم.
فالجامعات الرسمية التي تزيد موازناتها السنوية على 700 مليون دينار، لا تعيق المديونيات برامجها وتطوير بنيتها التحتية فقط، بل يتعدى ذلك للتأثير على تأخير رواتب موظفيها، وهو ما يؤثر أيضا على تصنيفها عالميا، وعلى المشاريع التي يفترض بها إنجازها.
محافظة كان أكد أن الضغوط المالية على الموازنة العامة تعيق تحويل أي مبالغ إضافية للجامعات، والتي توزع وفق نسب ينظمها مجلس التعليم العالي حسب أقدمية الجامعة وقوتها ومشاريعها وعدد طلبتها وبرامجها، وغيرها من المعايير.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لمصادر مطلعة قالت لـ"الغد"، طلبت من الجامعات أعداد طلابها وأرقام مديونياتها التفصيلية ومستحقاتها على الحكومة وإيراداتها، فضلا عن مقترحات لتخفيف المديونيات الخانقة، وهو ما أرسلته الجامعات للوزارة بشكل مفصل.
وقال رئيس الجامعة الأردنية د.نذير عبيدات، إن تشكيل رئيس الوزراء للجنة يعني أنه جاد بحل الأزمة، مشددا على أن الحلول بدفع نسبة من المديونيات، لا تحل المشكلة، ولا بد من"تصفير" تلك المديونيات لتستطيع الجامعات العمل بطريقة صحيحة.
وأضاف،لا بد من حصر دعم صندوق دعم الطالب الفقير وفقا لمعدل مرتفع.
وأوضح أن جزءا من صندوق دعم الطالب تتحمله الجامعات ما يثقل كاهلها، معبرا عن رأيه بأن يتم تعديل معادلة المقبولين على نظام "الجسيم" بحيث تتحمل الجامعات جزءا منه وليس كله.
ولفت إلى أنه يمكن أن تساهم المؤسسات الاقتصادية والبنوك بنسبة من "الجسيم" وأن يصار لإيجاد مشاركة حكومية بجزء منه أيضا، إضافة لإعادة النظر بالرسوم الجامعية.
وأوضح عبيدات، أن الجامعات لا تستطيع بناء مبان جديدة أو تحديث مرافقها في ظل الأزمات المالية الخانقة التي تواجهها، معتبرا أن وضع الجامعة الأردنية قد يكون جيدا الآن، ولكن إذا ما استمرت الأوضاع على هذا الحال فقد لا تستطيع أن تتحمل مسؤولياتها مستقبلا جراء الضغط على الإيرادات.
من جهته، قال رئيس جامعة مؤتة د.سلامة النعيمات، إن وزارة التعليم العالي طلبت معلومات عن الموازنات وأعداد الطلاب لغايات اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء، لافتا إلى أن الجامعات لم تستشر في هذه اللجنة.
وتابع، لا بد من "تصفير" ديون الجامعات الرسمية وتعزيز الإيرادات وتخفيف النفقات، مشددا على أنه ليس مع التوسع بالبعثات، بل التركيز على الكفاءات وتنظيم أمور الجامعات المالية والإدارية وفقا لخطة التحديث الاقتصادي ليكون هناك خريطة طريق واضحة للجامعات.
وزاد النعيمات، إن التوزيع المالي على الجامعات رغم أنه يتوخى العدالة فهو غير عادل، وذلك لاختلاف ظروف كل جامعة عن الأخرى، مشددا على أن الرواتب والنفقات تأخذ كل دخل الجامعة، فضلا عن فوائد الديون التي تصل لـ7 ملايين دينار سنويا.
ودعا النعيمات لدراسة معمقة لواقع حال الجامعات وسداد ديونها السابقة، بحيث تأخذ في الاعتبار رفع الرسوم الجامعية أو إعادة هيكلتها بخاصة وأن رسوم الساعة المعتمدة للجامعات القديمة ما تزال متواضعة.
من جانبه، قال رئيس جامعة اليرموك د.إسلام مساد، إنه لا بد من دراسة اكتوارية تشخص واقع الجامعات، بخاصة المنتشرة في المحافظات بحيث تراعي توزيع القبولات والمبتعثين وديونها وإيراداتها وحل مشكلة "الجسيم "التي تنال من دخل الجامعات.
وأشار إلى أن اللجنة يتطلب منها العمل بشفافية ووضوح وتقديم كافة الخيارات والحلول التي تمكن الحكومة من إخراج الجامعات من أزمتها المزمنة، وغير ذلك ستبقى الأزمة وأي حلول ستكون ضربا من الخيال.
وشدد على ضرورة "تصفير" دين الجامعات وسداده، بحيث تستطيع تلك الجامعات العمل على التمكين الاقتصادي فيها والحد من التعيينات فيها، وأن تتشارك المؤسسات الاقتصادية والحكومة مع الجامعات بالخروج من هذه الأزمة التي باتت تؤرق الجامعات.
وعبر عن أمله بأن تكون الحكومة جادة هذه المرة بحل أزمة الديون وتوزيع المستحقات المالية وفقا لوضع كل جامعة، فضلا عن الإيفاء بمتطلبات الجامعات التي تشهد تميزا كبيرا على مستوى التصنيفات العالمية.
وقال إن سمعة الجامعات الأردنية كبيرة بالخارج ما يتطلب من الحكومة مساعدتها في حل أزمة ديونها، والتي يذهب جزء من إيراداتها لسداد الديون وفوائد الدين.
وتعتبر المديونية المرتفعة من أكبر مشاكل الجامعات في الوقت الذي تئن فيه نحو7 جامعات تحت وطأة ديون للبنوك بنحو 80 مليون دينار، حيث تدفع كل جامعة نحو مليوني دينار فوائد لهذه البنوك، وقد تصل إلى 7 ملايين سنويا.
الغد" من جهتها حاولت التواصل مع وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة رئيس اللجنة الحكومية، ورئيس اللجنة المالية لمجلس التعليم العالي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي للوقوف على أرقام حول مديونية الجامعات وآليات ومقدار الدعم الحكومي، والحصول على تعليق حول اللجنة المشكلة وآليات عملها ولكنها لم تتمكن من الحصول على رد.

MENAFN16112024000072011014ID1108893621

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