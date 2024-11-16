(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة عشيرة المسيعدين
الفاضلة فتحية فرحان المسيعدين
( ام بهاء )
زوجة المرحوم خالد خليل المسيعدين
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 17-11-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد غرندل الكبير - الطفيلة الى مقبرة غرندل
العزاء للرجال في صالة البلدية /غرندل والنساء في صالة الايمان بجانب مدرسة نسيبة المازنية ستقبل التعازي ليوم واحد في بلدة غرندل
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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