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منتهى غالب الصالح

11/16/2024 11:27:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقلت الى رحمة الله تعالى

فقيدة ال دغلس وال الصالح

الفاضلة منتهى غالب الصالح

( ام فادي )

زوجة المرحوم غسان عبد الله جابر البرقاوي ال دغلس

وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 17-11-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد الإيمان إسكان الأمير هاشم الى مقبرة أبو صياح

تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية ديوان برقه الكائن في طبربور خلف عريفة مول من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساءً إعتبارا من يوم الاحد ولمدة ثلاثة ايام

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر


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