(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال دغلس وال الصالح
الفاضلة منتهى غالب الصالح
( ام فادي )
زوجة المرحوم غسان عبد الله جابر البرقاوي ال دغلس
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 17-11-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد الإيمان إسكان الأمير هاشم الى مقبرة أبو صياح
تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية ديوان برقه الكائن في طبربور خلف عريفة مول من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساءً إعتبارا من يوم الاحد ولمدة ثلاثة ايام
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر
MENAFN16112024000072011014ID1108893618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.