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محاسن عبدالرحيم وساس سرور

11/16/2024 11:27:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقلت الى رحمة الله تعالى

فقيدة ال سرور

الفاضلة محاسن عبدالرحيم وساس سرور

( ام عماد )

وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 17-11-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد مدينة الحجاج في مخيم حطين الى مقبرة الرصيفة

تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية نعلين في الهاشمي الشمالي

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر


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