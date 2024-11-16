(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال سرور
الفاضلة محاسن عبدالرحيم وساس سرور
( ام عماد )
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 17-11-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد مدينة الحجاج في مخيم حطين الى مقبرة الرصيفة
تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية نعلين في الهاشمي الشمالي
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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