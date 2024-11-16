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إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل نتنياهو

11/16/2024 11:27:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية مساء السبت بأن قنبلتين ضوئيتين سقطتا أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يكن موجودا فيه.

وقالت شرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية للاحتلال في بيان إن "قنبلتين ضوئيتين سقطتا في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء"، موضحين أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل، حسبما نقلت "فرانس برس".

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