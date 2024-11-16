إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل نتنياهو

أفادت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية مساء السبت بأن قنبلتين ضوئيتين سقطتا أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين الذي لم يكن موجودا فيه.



وقالت شرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية للاحتلال في بيان إن "قنبلتين ضوئيتين سقطتا في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء"، موضحين أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل، حسبما نقلت "فرانس برس".



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