إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل نتنياهو

إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل نتنياهو
التاريخ
11/16/2024 11:27:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية مساء السبت بأن قنبلتين ضوئيتين سقطتا أمام
منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يكن موجودا فيه.
وقالت شرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية للاحتلال في بيان إن "قنبلتين ضوئيتين
سقطتا في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء"، موضحين أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل، حسبما نقلت "فرانس برس".
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