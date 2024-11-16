توقف مباراة هولندا وهنغاريا بعد 5 دقائق من انطلاقها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توقفت مباراة هولندا وهنغاريا التي أقيمت على ملعب "أمستردام أرينا"، مساء السبت، ضمن الجولة الخامسة من
المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.
وعقب صافرة بداية المباراة بخمس دقائق فقط، تعرض أحد الأفراد (غير معروف
هويته) المتواجدين على مقاعد بدلاء منتخب هنغاريا لوعكة مرضية مفاجئة، ما
دفع حكم المباراة لإيقاف اللعب.
وقام الطاقم الطبي المتواجد في أرضية الملعب بإسعاف الشخص المصاب، ومن
ثم نقله سريعا إلى أحد المستشفيات القريبة من أمستردام أرينا في العاصمة
الهولندية.
وجرى استئناف المباراة بعد توقف نحو ربع ساعة، وذلك بعد خروج الشخص
المصاب من محيط الملعب.
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