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توقف مباراة هولندا وهنغاريا بعد 5 دقائق من انطلاقها

11/16/2024 11:27:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

توقفت مباراة هولندا وهنغاريا التي أقيمت على ملعب "أمستردام أرينا"، مساء السبت، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وعقب صافرة بداية المباراة بخمس دقائق فقط، تعرض أحد الأفراد (غير معروف هويته) المتواجدين على مقاعد بدلاء منتخب هنغاريا لوعكة مرضية مفاجئة، ما دفع حكم المباراة لإيقاف اللعب.

وقام الطاقم الطبي المتواجد في أرضية الملعب بإسعاف الشخص المصاب، ومن ثم نقله سريعا إلى أحد المستشفيات القريبة من أمستردام أرينا في العاصمة الهولندية.

وجرى استئناف المباراة بعد توقف نحو ربع ساعة، وذلك بعد خروج الشخص المصاب من محيط الملعب.


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