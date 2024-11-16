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حارس العميد يشارك بالتدريبات

11/16/2024 11:24:09 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك حارس مرمى الاتحاد، الصربي بريدراج رايكوفيتش، في التدريبات الجماعية للعميد بشكل طبيعي، عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفخذ وتعرض لها خلال مباراة العميد والعروبة بالجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وتتزامن عودة رايكوفيتش، مع استمرار الثنائي كريم بنزيما وحسام عوار في التدريبات التأهيلية بالصالة الرياضية.
وفي الوقت نفسه، يواصل عبد الإله العمري وفواز الصقور فترة العلاج من الإصابات التي تعرض لها الثنائي في الفترة الماضية.

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