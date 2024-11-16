حارس العميد يشارك بالتدريبات

(MENAFN
- Al Watan)
شارك حارس مرمى الاتحاد، الصربي بريدراج رايكوفيتش، في التدريبات الجماعية للعميد بشكل طبيعي، عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفخذ وتعرض لها خلال مباراة
العميد والعروبة بالجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وتتزامن عودة رايكوفيتش، مع استمرار الثنائي كريم بنزيما وحسام عوار في التدريبات التأهيلية بالصالة الرياضية.
وفي الوقت نفسه، يواصل عبد الإله العمري وفواز الصقور فترة العلاج من الإصابات التي تعرض لها الثنائي في الفترة الماضية.
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