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الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 11:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد اصعب لائحة دلالية في الحياة ، إذ تشير الى مفترق طرق قد تكون في السابق سهلة الاختيار ولكن في جيلنا المعاصر تحتاج الى عمليات مكثفة من البحث والاستقصاء الدقيق ، فان كنت انت من تقف امامها تتأمل يداك مشبوكتان خلف ظهرك تتساءل : واللائحة تشير لطريقين الأول كتب عليه ( وظيفة تقليدية ) والآخر ( ريادة الاعمال) فماذا ستختارمن لائحتنا هذه؟.
البعض قد يكون اختار ما بين الاثنين بالفطرة والبعض الاخر قد وجد نفسه منقادا في احد الاتجاهات دون ان يعلم وانا أتكلم هنا عن الأشخاص الذين لديهم الفرصة ليقرروا من اين سيبدؤون ، هل سأنخرط في هيكل مؤسسي مستقر واغتنم مكانة معلومة وامتطي صهوة تحديد الدور والمسؤولية ؟ ام اطلق العنان لأكون رائد اعمال حر في صيد الفرص واصنع نمو شخصي ومالي مختلف المصادر ؟ ، قبل كل شيء لابد ان نعرف ما لنا وما علينا وما هي مزايا وعيوب كل منهما لكي اعرف ماهي طاقتي ووقودي ومع من سأجد ذاتي ومكانتي.
لنضع الريادة جانبا ونرى من ثقب المجهر تفاصيل الوظيفة ، أولى مزاياها (الاستقرار المالي) الذي يضمن راتبا ثابتا يمكن التنبؤ به مع درع امان مالي مضمون يوفر التخطيط المستقبلي لأليات استخدام الأموال وتوظيفها على مدى معين مع فرص كبيرة بالحصول على العلاوات والمكافئات والتدرجات الوظيفية وبما اننا نعلم ان الحياة والصحة بيد الله فقد تضمن الوظيفة راتبا على قدر نسب العجز لو تعرض الموظف لحادث او مرض يمنعه من أداء عمله ، في هذا المجال الضمان الصحي للموظف مضمون له ولأسرته وفي نهاية المطاف يجد الموظف راتبا تقاعديا فهذا يعتبر تامينا اجتماعيا لا تجده في باقي المجالات .
كل ما فات يعتبر الصورة النمطية المنظورة التي قد يكتفي البعض بها الا ان المزايا لم تقف الى هذا الحد فالوظيفة تمنحك التخصص بالمهام المحددة والتركيز على مجالات معينة دون تشتيت الأفكار فهذا يتيح اكتساب المهارات وتوسيع المعرفة وهذا يجعله مهيأ للترقي الوظيفي والصعود الى مستويات اعلى في نفس التخصص ، وبما ان مجتمعاتنا العربية تنجذب دائما الى الانتماء والاندماج بالمجتمع فهذا الطريق يوفر لك الانخراط في مجتمعات ومؤسسات قائمة تعزز الشعور بالانتماء والشعور بالذات اثناء الانتساب الى فرق العمل وشعوره بانه حلقة وصل مهمة من ضمن المجموعة فتجد الدعم والتعاون والتفاعل مع الزملاء وخلق علاقات اجتماعية قوية فكل هذا يعزز الصحة النفسية والشعور بالاستقرار ، ولا ننسى ان من اهم المزايا هو شعورك بانك مساهم في بناء وطنك ومساهم رئيسي في صناعة التنمية .
اما عيوب العمل الوظيفي فتكاد تكون مختصرة وقابلة للحل اهمها (الروتين والقيود) النمط الثابت وهو شعور البعض بالملل او الإحباط وخاصة عندما تتكرر نفس المهام بشكل يومي او لا تتناسب مع اهتمامات الشخص الداخلية وخلوها من الاثارة والشغف الذي قد يرسمه الشخص لنفسه ، لذى يتطلب ان تكون الاختيارات تتناسب مع الطموح والاهتمامات كي تمنح القدرة على التفكير بشكل ابداعي او اتخاذ القرارات الجيدة ، وتجدر الإشارة ايضا الى الاحساس بضعف فرص الابتكار وتقييد حرية الابداع الشخصي لو وضع في مكان لا يتناسب مع طموحاته وأهدافه.
اما بالنسبة للريادة فتعتبر حقلا للفعل وخلق الفرص او (استقلالية الانسان وتجاوزه للمألوف) الكثير اعتبروا الريادة هي الثورة على الوجود الموجه الو المنقاد باتجاه واحد واخرون قالوا ان الريادة هي تجاوز الاعمال التقليدية من خلال الابتكار وصناعة الأفكار المالية ويمنح الأفق الخاص به بعض الحرية لتحويلها الى قيمة مادية ضمن حدود المظلة القانونية.
الأثر المادي الملموس قد يفوق الأداء الوظيفي فالمحصلة غالبا ما تتجاوز المكاسب التقليدية ولكن الاجهاد العقلي يتطلب الإبحار في عبثية العالم الاقتصادي فعليه ان يقاوم ليصنع طريقا معقدا وسط هذه العبث ، فعليه ان يتبنى اكثر من فكرة فغالبا ما يفشل في تحقيقها الى ان يصل لمنظور واضح من العمل ليتناسب مع طاقاته وتحقيق أهدافه ، فالريادة تحتاج الى اشخاص متمكنين من ادواتهم ويستطيعون الاستمرارية والمقاومة للحفاظ على النتائج والمردودات.
الرجل الريادي يتخذ من التأثير المجتمعي وسيلة لتحقيق الأهداف من خلال الاخر ، فالمجتمع بنظر رائد الاعمال مساحة مغرية للتسويق والتفاعل فهذه ميزات إضافية لكون المجتمع هو البيئة التي توفر السلام الروحي له من خلال العلاقات الاجتماعية المتنوعة حيث يرتبط الوجود الفردي بالوجود الجماعي .
اما ناحية العيوب لرائد الاعمال تتركز في محورين مهمين أولهما (المخاطر المالية ) و (الضغط المستمر) فالريادة بحاجة الى الاستثمارات المالية الكبيرة التي قد تؤدي الى خسائر كبيرة في حال كان التقدير خاطئا اوفشل المشروع برمته ناهيك عن الضغوط الكبيرة بسبب التحديات الإدارية والمالية التي تتطلب متابعة مستمرة قد تؤثر على الصحة النفسية والجسدية.
وبين الوظيفة وريادة الأعمال ، يبقى الخيار الأمثل مرتبطًا بالظروف الشخصية والثقافية لكل فرد . لكن بالنظر إلى التحولات التكنولوجية والاقتصادية الحالية ، يبدو أن ريادة الأعمال تشهد ازدهارًا خاصًا لدى الجيل الجديد ، الذي يبحث عن الحرية والابتكار في وقت يسعى فيه المجتمع العربي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي.

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