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المتشدقون المتفيهقون - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 11:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) هوس صغار السن ، وحلم الكبار الذكور والإناث ؛ يسعون إليها بكل ما أوتوا من قوة ؛ فمنهم من تسلق وسائل الإعلام الحديثة بمحتو خاوٍ ، وعقيم ، حاطبو ليل ، ينفثون الغث عديم الفائدة ؛ الذي لا يسمن ولايغني من جوع ؛ بل يسمم الأفكار ويمرض العقول ، ويسوِّق الأوهام .
هؤلاء نالوا الشهرة، دون أدنى تعب أو مشقة ، يمشون خلف ظلهم ؛ الذي يضخم صورتهم في أعينهم، وأعين من تبعوهم .
هؤلاء المتشدقون المتفيهقون.. لهم جمهورهم ومتابعونهم ؛ الذين طبلوا لهم واستمروا في مشاهدة محتواهم ، وسوقوا له ؛ فزاد عدد المتابعين الذي فسح لهم الطريق في الحصول على المال والثراء السريع ؛ من خلال مردود الإعلانات التجارية .
فما يحصل عليه هؤلاء المشاهير في الدقيقة يفوق ما يحصل عليه أي شخص آخر ؛ مهما كان عمله واحترافيته.
بينما نجد على النقيض من ذلك أناساً لم يسعوا للشهرة مطلقاً ، بل هي التي سعت إليهم ؛ تتويجا لهم ؛ لقيامهم بإعمال جليلة ؛ خدمت البشرية ، وأذابت كثيرا من مصاعب الحياة ؛ لتجعلها برداً وسلاما.
هؤلاء سواء كانوا علماء: دين ، طب ، فلك ، طيران ، أو مخترعين أصحاب نظريات في العلوم الطبيعية والتطبيقية ، أو العلوم الإنسانية : كعلم النفس ، والفلسفة .... ألخ .
هؤلاء هم من يستحقون الشهرة .
فهل هناك مقارنة بين الفئتين ؟!! بالطبع لا ،فالشمس في أول النهار ليست كآخره.!!
فمن هم في أول النهار يستحقون الإشادة والإطراء، بصرف النظر عن أي إملاءات سواء تحزبات، أو مذاهب، أو زمان، أو مكان.
المعيار الحقيقي السليم الذي لا يخضع لهوى نفس تواق ،أو مزاجية حولاء ، بل معيار يكون أكثر دقةً من ميزان الأحجار الكريمة .
هذا المعيار هو مدى استفادة البشرية من العلم الذي قدموه هؤلاء العلماء حيث جنوا ثماره ، وتفيأوا ظلاله .
فيا طالبي الشهرة وأنتم غير أهل لها ينطبق عليكم قول الأعشى
"كَنَاطِحٍ صَخرَةً يَوْماً ليوهنها
فَلَمْ يَضِرْها وَأوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ".

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