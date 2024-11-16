Sunday, 17 November 2024 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 11:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تختلف الأنظمة التعليمية حول العالم في طريقة تقييم الطلاب؛ ففي حين تعتمد بعض الدول نهج التقييم المستمر لتطوير المهارات المعرفية والشخصية، تتمسك دول أخرى، مثل المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية، بنظام الاختبارات النهائية كأداة رئيسة للتقييم.
يعتمد النظام التعليمي لدينا في هذا البلد الغالي على الاختبارات النهائية، حيث تتركز معظم التقييمات على أداء الطلاب في نهاية الفصل الدراسي، ما يخلق ضغوطا نفسية قد تؤثر في تحصيلهم الدراسي. وفي المقابل، تعتمد دول مثل فنلندا وكندا والسويد وبعض ولايات أستراليا واليابان على التقييم المستمر، حيث يتم تقييم الطلاب بشكل تراكمي عبر الأنشطة والمشاريع، مما يخفف من الضغوط ويشجع التعلم التفاعلي والنشط.
تركز الدول المذكورة على التقييم المستمر كوسيلة لتعزيز المهارات الحياتية مثل التفكير النقدي والتعاون، من خلال الأنشطة التفاعلية بديلا عن الاقتصار على حفظ المعلومات، وهذا ما جعل بعضها تحتل أعلى مرتبة في التقييم العالمي، كدولة فنلندا. أما هنا، فبقي النظام التعليمي تقليديا ولم يتغير مع مرور الزمن ويعتمد بشكل أساسي على التلقين والاستذكار. مما يغيب التفكير النقدي ويضعف قدرات الطالب في حل المشكلات، ويسبب مقدارا كبيرا من الضغوط النفسية.
تتيح الأنظمة المستمرة مرونة أكبر في التعليم الفردي وتسمح للمعلمين بتخصيص خطط تتناسب مع احتياجات كل طالب، فيما يتبع النظام لدينا منهجا موحدا للجميع، ما يحد من إمكانية تلبية احتياجات الطلاب الفردية. -خصوصا- أنه يتجاهل الفروق الفردية، ويقلص فرص التحفيز والتفاعل
ومن المهم التهيئة الشاملة قبل تطبيق التقييم المستمر وتشمل إعطاء دورات مكثفة وتدريب عال للمعلمين، لتنمية مهاراتهم التربوية والتعليمية، ومن الضروري التشجيع على التعلم النشط لأهميته في بناء قدرات الطلاب، وكذلك تثقيف الطلاب وأولياء الأمور بكيفية النظام الجديد وأهميته ومميزاته. ومن المهم توفير أدوات تقييم متنوعة، لتحقيق الأهداف المرجوة والنتائج المطلوبة.

MENAFN16112024000089011017ID1108893602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث