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أغرب القوانين اليابانية - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 11:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تُعرف اليابان بأنها بلد يحترم القانون والنظام بشكل كبير، حيث توجد قوانين تعكس هذا الاحترام وتضيف لمسة فريدة على الحياة اليومية. بعض هذه القوانين قد تبدو غريبة أو غير متوقعة، لكنها تعكس رؤية اليابانيين للمجتمع والانضباط. في هذا المقال، نستعرض أغرب القوانين في اليابان، والتي قد تكون محيرة أحيانًا.
1. لا تضع الآيس كريم في صندوق البريد
في اليابان، يمنع القانون وضع أي شيء يمكن أن يتسبب في تلف صندوق البريد داخل الصندوق، ويشمل ذلك الآيس كريم! قد يبدو هذا الأمر غريبًا، لكن القانون الياباني - وتحديدًا المادة 78 من قانون البريد - ينص على عدم إتلاف ممتلكات البريد أو العبث بالبريد. تُعد صناديق البريد من الممتلكات المحمية بموجب القانون، وأي شخص يتسبب في إتلافها يمكن أن يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة قد تصل إلى 500,000 ين (حوالي 3,300 دولار أمريكي).
2. حظر التدخين أثناء المشي في الشوارع
في العاصمة اليابانية طوكيو، يعتبر التدخين أثناء المشي في الشوارع أمرًا محظورًا تمامًا. وتفرض البلديات قوانين تمنع التدخين في الأماكن العامة المفتوحة، ويجب على المدخنين استخدام الأماكن المخصصة فقط. وقد تكون بعض هذه المناطق مغطاة بألواح زجاجية فاخرة، بينما تُحدد الأخرى بعلامات واضحة. من يخالف هذه القوانين قد يتعرض لغرامة تصل إلى 300,000 ين (حوالي 2,000 دولار أمريكي)، بل وحتى المتاجر التي لا تضع الإشارات اللازمة قد تواجه غرامات تصل إلى 500,000 ين (حوالي 3,300 دولار أمريكي). تتوفر تطبيقات للمساعدة في العثور على أقرب منطقة تدخين لتجنب هذه الغرامات.
3. صوت الكاميرا في الهواتف غير قابل للإلغاء
لا يمكنك تعطيل صوت الكاميرا في الهواتف اليابانية، إذ يتوجب على المصنعين الحفاظ على صوت "النقرة” عند التقاط الصور كإجراء قانوني لمنع التصوير السري أو غير المصرح به. تعتبر اليابان من الدول التي تأخذ الخصوصية بجدية، لذا يُفعل صوت التصوير في كل الأماكن العامة والخاصة، من المعارض الفنية إلى الأحداث الاجتماعية. رغم وجود تطبيقات قد تخفي الصوت، إلا أن القانون الياباني يطلب من الشركات المصنعة عدم إتاحة هذه الإمكانية كتدبير وقائي.
4. احترم أعلام الدول الأخرى
في اليابان، العبث بالأعلام الأجنبية يُعد جريمة قد تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى 200,000 ين (حوالي 1,300 دولار أمريكي). لكن الغريب هو أن هذا القانون لا ينطبق على العلم الياباني، إذ لا توجد عقوبات على العبث به إلا إذا كان مملوكًا لشخص آخر. ومن الجدير بالذكر أن تطبيق هذا القانون يتوقف على طلب الدولة الأجنبية ذاتها باتخاذ إجراءات قانونية ضد الفاعل.
تعكس هذه القوانين غير التقليدية جوانب مثيرة من الثقافة اليابانية التي تركز على الاحترام والانضباط، وهي تقدم لنا نظرة عميقة حول الدقة والتفصيل في التشريعات اليابانية. يمكننا التعلم من اليابانيين أهمية صياغة قوانين تتسم بالوضوح وتحديد التفاصيل الدقيقة لضمان تطبيقها بفعالية، ما يسهم في حماية المجتمع وضمان سلامة أفراده. اليابان تقدم نموذجًا يُحتذى به في كيفية وضع قوانين تلبي احتياجات المجتمع اليومية، وتشجع على الالتزام بتفاصيل تضمن الحفاظ على السلوكيات العامة وخصوصية الأفراد.

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