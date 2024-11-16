أغرب القوانين اليابانية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
تُعرف اليابان بأنها بلد يحترم القانون والنظام بشكل كبير، حيث توجد قوانين تعكس هذا الاحترام وتضيف لمسة فريدة على الحياة اليومية. بعض هذه القوانين قد تبدو غريبة أو غير متوقعة، لكنها تعكس رؤية اليابانيين للمجتمع والانضباط. في هذا المقال، نستعرض أغرب القوانين في اليابان، والتي قد تكون محيرة أحيانًا.
1. لا تضع الآيس كريم في صندوق البريد
في اليابان، يمنع القانون وضع أي شيء يمكن أن يتسبب في تلف صندوق البريد داخل الصندوق، ويشمل ذلك الآيس كريم! قد يبدو هذا الأمر غريبًا، لكن القانون الياباني - وتحديدًا المادة 78 من قانون البريد - ينص على عدم إتلاف ممتلكات البريد أو العبث بالبريد. تُعد صناديق البريد من الممتلكات المحمية بموجب القانون، وأي شخص يتسبب في إتلافها يمكن أن يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة قد تصل إلى 500,000 ين (حوالي 3,300 دولار أمريكي).
2. حظر التدخين أثناء المشي في الشوارع
في العاصمة اليابانية طوكيو، يعتبر التدخين أثناء المشي في الشوارع أمرًا محظورًا تمامًا. وتفرض البلديات قوانين تمنع التدخين في الأماكن العامة المفتوحة، ويجب على المدخنين استخدام الأماكن المخصصة فقط. وقد تكون بعض هذه المناطق مغطاة بألواح زجاجية فاخرة، بينما تُحدد الأخرى بعلامات واضحة. من يخالف هذه القوانين قد يتعرض لغرامة تصل إلى 300,000 ين (حوالي 2,000 دولار أمريكي)، بل وحتى المتاجر التي لا تضع الإشارات اللازمة قد تواجه غرامات تصل إلى 500,000 ين (حوالي 3,300 دولار أمريكي). تتوفر تطبيقات للمساعدة في العثور على أقرب منطقة تدخين لتجنب هذه الغرامات.
3. صوت الكاميرا في الهواتف غير قابل للإلغاء
لا يمكنك تعطيل صوت الكاميرا في الهواتف اليابانية، إذ يتوجب على المصنعين الحفاظ على صوت "النقرة” عند التقاط الصور كإجراء قانوني لمنع التصوير السري أو غير المصرح به. تعتبر اليابان من الدول التي تأخذ الخصوصية بجدية، لذا يُفعل صوت التصوير في كل الأماكن العامة والخاصة، من المعارض الفنية إلى الأحداث الاجتماعية. رغم وجود تطبيقات قد تخفي الصوت، إلا أن القانون الياباني يطلب من الشركات المصنعة عدم إتاحة هذه الإمكانية كتدبير وقائي.
4. احترم أعلام الدول الأخرى
في اليابان، العبث بالأعلام الأجنبية يُعد جريمة قد تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى 200,000 ين (حوالي 1,300 دولار أمريكي). لكن الغريب هو أن هذا القانون لا ينطبق على العلم الياباني، إذ لا توجد عقوبات على العبث به إلا إذا كان مملوكًا لشخص آخر. ومن الجدير بالذكر أن تطبيق هذا القانون يتوقف على طلب الدولة الأجنبية ذاتها باتخاذ إجراءات قانونية ضد الفاعل.
تعكس هذه القوانين غير التقليدية جوانب مثيرة من الثقافة اليابانية التي تركز على الاحترام والانضباط، وهي تقدم لنا نظرة عميقة حول الدقة والتفصيل في التشريعات اليابانية. يمكننا التعلم من اليابانيين أهمية صياغة قوانين تتسم بالوضوح وتحديد التفاصيل الدقيقة لضمان تطبيقها بفعالية، ما يسهم في حماية المجتمع وضمان سلامة أفراده. اليابان تقدم نموذجًا يُحتذى به في كيفية وضع قوانين تلبي احتياجات المجتمع اليومية، وتشجع على الالتزام بتفاصيل تضمن الحفاظ على السلوكيات العامة وخصوصية الأفراد.
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