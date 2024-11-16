آثار الاستخدام الخطأ للزنجبيل

(MENAFN
- Al Watan)
الزنجبيل يُعتبر من الأعشاب المفيدة، لكنه قد يحمل آثارًا جانبية خطيرة إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح. يشير الدكتور نيكيتا خارلوف، أخصائي أمراض الباطنة، إلى أن كثيرا من الأشخاص يتناولون الشاي بالليمون والزنجبيل عند الإصابة بالبرد، مما قد يؤدي إلى عواقب صحية غير مرغوبة.
الأضرار المحتملة
1. التهاب البنكرياس: تناول كميات كبيرة من الزنجبيل، مثل ملعقتين مبشورتين، يمكن أن يتسبب في تفاقم التهاب البنكرياس.
2. الإسهال وآلام البطن: الجرعات الزائدة تسبب آثارًا مزعجة مثل الإسهال وآلام البطن.
3. تأثير تمييع الدم: الزنجبيل له خصائص تمييع الدم، مما قد يكون خطيرًا في بعض الحالات الصحية.
النصائح للاستخدام
- الجرعات المناسبة: لتحقيق الفوائد العلاجية، يُفضل تناول كميات أقل من الزنجبيل، بحيث يشعر الشخص بالدفء دون حرقة.
- الحذر أثناء الحمل: يُنصح النساء الحوامل، بخاصة في الثلث الثاني وما بعده، بتجنب الزنجبيل، وكذلك النساء المعرضات للإجهاض أو الولادة المبكرة.
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