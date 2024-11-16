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آثار الاستخدام الخطأ للزنجبيل

11/16/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) الزنجبيل يُعتبر من الأعشاب المفيدة، لكنه قد يحمل آثارًا جانبية خطيرة إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح. يشير الدكتور نيكيتا خارلوف، أخصائي أمراض الباطنة، إلى أن كثيرا من الأشخاص يتناولون الشاي بالليمون والزنجبيل عند الإصابة بالبرد، مما قد يؤدي إلى عواقب صحية غير مرغوبة.
الأضرار المحتملة
1. التهاب البنكرياس: تناول كميات كبيرة من الزنجبيل، مثل ملعقتين مبشورتين، يمكن أن يتسبب في تفاقم التهاب البنكرياس.
2. الإسهال وآلام البطن: الجرعات الزائدة تسبب آثارًا مزعجة مثل الإسهال وآلام البطن.
3. تأثير تمييع الدم: الزنجبيل له خصائص تمييع الدم، مما قد يكون خطيرًا في بعض الحالات الصحية.
النصائح للاستخدام
- الجرعات المناسبة: لتحقيق الفوائد العلاجية، يُفضل تناول كميات أقل من الزنجبيل، بحيث يشعر الشخص بالدفء دون حرقة.
- الحذر أثناء الحمل: يُنصح النساء الحوامل، بخاصة في الثلث الثاني وما بعده، بتجنب الزنجبيل، وكذلك النساء المعرضات للإجهاض أو الولادة المبكرة.

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