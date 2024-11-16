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أهم باب للسعادة والتوفيق

11/16/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) بر الوالدين من أعظم الفضائل التي حث عليه ديننا الحنيف واعتبرها أساسًا لنيل رضى الله والتوفيق في الحياة. وقد جاء في العديد من النصوص القرانية والأحاديث النبوية ما يوضح أثر بر الوالدين الكبير في حياة الإنسان سواء من الناحية الروحية أو النفسية أو حتى المادية. يعتقد الكثيرون أن بر الوالدين هو أحد أسباب النجاح في الدنيا والآخرة، لما يحمله من بركة في حياة الإنسان وأثر إيجابي على علاقاته ونفسيته.
إن بر الوالدين هو نوع من العرفان بالجميل والاعتراف بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الوالدان، فعندما يلتزم الإنسان ببر والديه يشعر بنوع من السلام الداخلي والرضا عن النفس، وهذا الشعور بالرضا يمكن أن يكون مفتاحًا للتوفيق في كثير من أمور الحياة، إذ يتخلص الإنسان من مشاعر الذنب أو الشعور بالتقصير ، ما يتيح له تركيزًا أكبر على تحقيق أهدافه وطموحاته
من المعروف أن بر الوالدين يعد وسيلة للتقرب إلى الله ونيل رضاه، وقد ورد في الأحاديث النبوية أن رضا الله مرتبط برضا الوالدين ففي الحديث الشريف قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم "رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد” ،وهذا يوضح أن بر الوالدين هو بمثابة عبادة وتقرّب إلى الله ويؤدي إلى الشعور بالطمأنينة والسلام، وهي أمور تُهيّئ الفرد للتوفيق في أعماله وحياته اليومية
كذلك هناك من الأحاديث ما يشير إلى أن بر الوالدين يزيد من عمر الإنسان ويجلب البركة في الرزق، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم "من أحب أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه” ويعتبر الوالدان من أعظم الأرحام حيث يرتبط برهما بطول العمر وزيادة البركة، وهذا يعني أن الشخص الذي يحرص على بر والديه قد ينال رزقًا مباركًا وعمرًا طويلاً إضافة إلى توفيق الله في شؤونه اليومية.
الشخص البار بوالديه غالبًا ما ينال احترام وتقدير من حوله حيث يراه الناس مثالاً يحتذى في الإحسان والوفاء، وهذا يمكن أن يسهم في بناء علاقات إيجابية وجيدة مع الآخرين، ويجعل الناس أكثر تعاونًا معه وثقة به، ما يسهم في تيسير أموره وإيجاد فرص جديدة للنجاح والتوفيق في العمل والحياة الاجتماعية.
في الختام يمكن القول إن بر الوالدين هو من أعظم أسباب التوفيق في الحياة، فهو يجلب رضا الله ويؤدي إلى البركة في الرزق والعمر، ويحقق استقرارًا نفسيًا ينعكس إيجابيًا على علاقة الإنسان بمن حوله.
بر الوالدين ليس مجرد واجب ديني، بل هو مفتاح سعادة وتوفيق ينعم به الإنسان، ويجعله يعيش حياة ملؤها الرضا والنجاح.

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