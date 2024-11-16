Sunday, 17 November 2024 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل حواراتنا سقراطية

11/16/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) من طبيعة النفس البشرية ميلها لإثبات صحة وجهة نظرها وماترى انه حقيقة ، ولايتحرر من هذه النزعة إلا من حرر عقله من الهوى وحظوظ النفس بقبول الحق حتى لو كان ممن يخالفه ويختلف معه. فالإختلاف أمر صحي ومفيد وأرض خصبة لنمو الأفكار وتلاقحها ، وهو فرصة لتحفيز العقل على التأمل والبحث والتأني في الحكم على الحقائق والإحتمالات، وتمحيص الأفكار من العادات العقلية التي تتلبس الحوارات حال الإختلاف .
في بعض مجالسنا حواراتنا جامدة بلاروح وليس فيها منطقة رمادية حرة لتنشيط الذهن ولتعطي فرصة للمحاور المتلقي بالتفكير العميق المتأمل، وبالنقد والتساؤل ليتخلى عن الأفكار الجاهزة والقناعات المسبقة بعيداً عن التقليد والتبعية العمياء. وأحيانا طرح الأفكار بشكل مباشر قد لايلاقي القبول أو الإستيعاب من الطرف الآخر وكأن الفكرة مفروضة عليه وبذلك ربما يصر على فهمه ومايعتقده. ولكن هذا الشعور سيتلاشى حينما نؤمن بوجود مساحات مشتركة بيننا في حواراتنا نتفق عليها، كإيماننا بوجود مساحات للإختلاف ، والتي لولاها ماتحاورنا وشعرنا بحاجتنا للحوار مع الآخر، ولكن تعزيز وتفعيل المساحات المشتركة إبتداءً يحقق الأهداف المرجوة من الحوار، ويجعله مستمرا مؤثرا وذو قيمة وفائدة .
التساؤل وطرح الأسئلة مهارة عقلية ، والتفكير المحكم والإصغاء بفهم يقودنا للحكمة ، وعندما نبدأ حواراتنا بما نتفق عليه فنحن حينها نعطي رسالة مباشرة لمحاورنا ونشعره بأحقيته وإثباته لبعض النقاط التي يعتقدها في الحوار، وبذلك يكون مرناً ومهيئاً للإعتراف والقبول بكل شجاعة بأفكار وآراء كان يرفضها بتعصب. وهذا النهج في الحوار كان يتبعه معلم اليونان الأول سقراط عن طريق ( التهكم / والتوليد ) دون الاكتفاء بتلقين الناس وتعليمهم لتخليص العقول من الجهل والزيف وإعدادها لقبول الحق والوصول اليه. حيث كان يعطي انطباعاً بالرغبة في التعلم ويتصنع الجهل ويتظاهر بعدم معرفة الشيء والتسليم لأقوال محاوره ، فكان يلقي عليه الأسئلة بترتيب منطقي يساعده على التمييز بين الخطأ والصواب للوصول للحقيقة وكأنه من ولدها واكتشفها بنفسه ! وهذه الحقيقة في واقع الأمر كامنة في النفس البشرية ولكنها بحاجة لمن يغوص في أعماقها ليظهرها بكل تجرد وعقلانية .وهذا هو أسلوب الحوار التوليدي عند سقراط ، والتهكم هنا ليس كما يعتقده البعض بأن معناه السخرية من محاوريه وخصومه، بل هي التظاهر بالجهل - كما ذكرنا - والتحول من دور المعلم والأستاذ إلى الإستماع وإثارة الأسئلة. وهنا تكمن فضيلة التهكم الاخلاقية. فلكي تنجح حواراتنا لابد ان نعطي من نحاورهم فرصة للتفكير لمراجعة المعتقدات وتأمل الأفكار والآراء وتقليبها في الأذهان، للوصول للحقيقة الخالية من الخرافات والأوهام، من خلال المساحات الحوارية المشتركة مع من نحاورهم .

MENAFN16112024000089011017ID1108893597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث