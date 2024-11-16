%50 تقاسم الميول الثقافي بين الذكور والإناث

(MENAFN
- Al Watan)
تقاسمت الإناث والذكور الميول الثقافي بـ50 % لكل منهما، إذ هيمن ميول الإناث على فنون الطهي والفنون والرسم، مقابل سيطرة الذكور على فن الكتابة الإبداعية، والتصوير والأفلام، في وقت تمثلت 5 أسباب لعدم الالتحاق بالدورات الثقافية، إلى جانب تفضيل 5 طرق لتعلم المهارات الثقافية.
براعة الإناث
كشف تقرير الحالة الثقافية في المملكة للعام الماضي، تقاسم الإناث والذكور الميول الثقافي للالتحاق بالمجالات التدريبية الثقافية والفنية بـ50% لكل منهما، وأبدى 87% رضاهم عن توفر الدورات التدريبية الثقافية مقابل 13% غير راضين، وبرعت الإناث في مجالات الفنون والرسم بـ18% مقابل 12% للذكور، وحلت الصناعات الثقافية اليدوية ثانيا بـ13% للإناث مقابل 12% للذكور، وفنون الطهي ثالثا بـ10.50% للإناث مقابل 6% للذكور، وتصميم الأزياء رابعا بـ5.20% للإناث، مقابل 3% للذكور.
تفوق الذكور
تفوق الذكور في 4 مجالات، حيث تصدرت الكتابة الإبداعية تفوق الذكور بـ21% مقابل 16% للإناث، والتصوير والأفلام ثانيا بـ14% للذكور مقابل 13% للإناث، والغناء والعزف ثالثا بـ8% للذكور مقابل 4% للإناث، والمسرح والتمثيل رابعا بـ8% للذكور مقابل 3% للإناث.
5 أسباب
تصدر عدم الاهتمام، أسباب عدم الالتحاق بالدورات التدريبية الثقافية بـ32%، وجاءت لا توجد فرص تدريبية في منطقتي ثانيا بـ23%، والانشغال وضيق الوقت ثالثا بـ21%، وضعف أو انعدام الإعلان عن الفرص التدريبية رابعا بـ17%، وأسباب أخرى خامسا بـ5%.
طرق مفضلة
يفضل 36% حضور الدورات والبرامج التدريبية، حيث تصدرت الطرق المفضلة لتعلم المهارات الثقافية، وحل تفضيل التعلم الذاتي أو الحر ثانيا بـ26%، وغير المهتمين بالطرق المفضلة لتعلم المهارات الثقافية ثالثا بـ20%، وتفضيل الالتحاق بجامعة أو معهد رابعا بـ18%، وتفضيل طرق أخرى خامسا بـ1%.
ميول الإناث الثقافي:
الفنون والرسم: 18%
الصناعات الثقافية اليدوية: 13%
فنون الطهي: 10.50%
تصميم الأزياء: 5%
أكثر مجالات الذكور:
الكتابة الإبداعية: 21%
التصوير والأفلام: 14%
الغناء والعزف: 8%
المسرح والتمثيل: 8%
أبرز الطرق المفضلة:
%36 حضور الدورات والبرامج التدريبية
%26 التعلم الذاتي أو الحر
%20 غير مهتمين
%18 الالتحاق بجامعة أو معهد
%1 طرق أخرى
أسباب عدم الالتحاق بالدورات الثقافية:
%32 غير مهتمين
%23 غياب الفرص التدريبية في منطقتي
%21 الانشغال وضيق الوقت
%17 انعدام الإعلان عن الفرص التدريبية
%5 أسباب أخرى
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