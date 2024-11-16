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%50 تقاسم الميول الثقافي بين الذكور والإناث

11/16/2024 11:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تقاسمت الإناث والذكور الميول الثقافي بـ50 % لكل منهما، إذ هيمن ميول الإناث على فنون الطهي والفنون والرسم، مقابل سيطرة الذكور على فن الكتابة الإبداعية، والتصوير والأفلام، في وقت تمثلت 5 أسباب لعدم الالتحاق بالدورات الثقافية، إلى جانب تفضيل 5 طرق لتعلم المهارات الثقافية.
براعة الإناث
كشف تقرير الحالة الثقافية في المملكة للعام الماضي، تقاسم الإناث والذكور الميول الثقافي للالتحاق بالمجالات التدريبية الثقافية والفنية بـ50% لكل منهما، وأبدى 87% رضاهم عن توفر الدورات التدريبية الثقافية مقابل 13% غير راضين، وبرعت الإناث في مجالات الفنون والرسم بـ18% مقابل 12% للذكور، وحلت الصناعات الثقافية اليدوية ثانيا بـ13% للإناث مقابل 12% للذكور، وفنون الطهي ثالثا بـ10.50% للإناث مقابل 6% للذكور، وتصميم الأزياء رابعا بـ5.20% للإناث، مقابل 3% للذكور.
تفوق الذكور
تفوق الذكور في 4 مجالات، حيث تصدرت الكتابة الإبداعية تفوق الذكور بـ21% مقابل 16% للإناث، والتصوير والأفلام ثانيا بـ14% للذكور مقابل 13% للإناث، والغناء والعزف ثالثا بـ8% للذكور مقابل 4% للإناث، والمسرح والتمثيل رابعا بـ8% للذكور مقابل 3% للإناث.
5 أسباب
تصدر عدم الاهتمام، أسباب عدم الالتحاق بالدورات التدريبية الثقافية بـ32%، وجاءت لا توجد فرص تدريبية في منطقتي ثانيا بـ23%، والانشغال وضيق الوقت ثالثا بـ21%، وضعف أو انعدام الإعلان عن الفرص التدريبية رابعا بـ17%، وأسباب أخرى خامسا بـ5%.
طرق مفضلة
يفضل 36% حضور الدورات والبرامج التدريبية، حيث تصدرت الطرق المفضلة لتعلم المهارات الثقافية، وحل تفضيل التعلم الذاتي أو الحر ثانيا بـ26%، وغير المهتمين بالطرق المفضلة لتعلم المهارات الثقافية ثالثا بـ20%، وتفضيل الالتحاق بجامعة أو معهد رابعا بـ18%، وتفضيل طرق أخرى خامسا بـ1%.
ميول الإناث الثقافي:
الفنون والرسم: 18%
الصناعات الثقافية اليدوية: 13%
فنون الطهي: 10.50%
تصميم الأزياء: 5%
أكثر مجالات الذكور:
الكتابة الإبداعية: 21%
التصوير والأفلام: 14%
الغناء والعزف: 8%
المسرح والتمثيل: 8%
أبرز الطرق المفضلة:
%36 حضور الدورات والبرامج التدريبية
%26 التعلم الذاتي أو الحر
%20 غير مهتمين
%18 الالتحاق بجامعة أو معهد
%1 طرق أخرى
أسباب عدم الالتحاق بالدورات الثقافية:
%32 غير مهتمين
%23 غياب الفرص التدريبية في منطقتي
%21 الانشغال وضيق الوقت
%17 انعدام الإعلان عن الفرص التدريبية
%5 أسباب أخرى

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