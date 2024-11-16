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الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام

11/16/2024 11:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) مرت أكثر من سنة وسبعة أشهر على إعلان نجاح الوساطة الصينية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي أثمرت عن اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. هذا الاتفاق الذي جاء بوساطة صينية شكل نقطة تحول مهمة في منطقة لطالما عانت من التوترات السياسية والصراعات الإقليمية. وقد أثبتت الصين قدرتها على لعب دور محوري في تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط عبر استخدام نهج دبلوماسي هادئ ومتزن. الوساطة الصينية لم تكن مجرد خطوة عابرة بل تعكس إستراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز حضور الصين كلاعب رئيس على الساحة الدولية. تقليدياً اعتمدت سياسة الصين في المنطقة على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتجنب التدخل المباشر في النزاعات. لكن مع تصاعد التوترات في الخليج وتأثيرها في استقرار أسواق النفط الحيوية للاقتصاد الصيني، وجدت بكين نفسها أمام فرصة لتحمل مسؤولية أكبر عبر تقديم نفسها كوسيط محايد يتمتع بثقة جميع الأطراف. الصين تمتلك علاقات استراتيجية مع السعودية وإيران على حد سواء، مما جعلها مؤهلة لرعاية حوار مثمر بين الجانبين. منذ توقيع الاتفاقية في مارس العام الماضي، بدأت العلاقات السعودية- الإيرانية تشهد تقدماً ملموساً. فتح السفارات في كل من الرياض وطهران كان من أولى الخطوات التي عكست التزام البلدين بتفعيل بنود الاتفاقية. كما أن هناك جهوداً مستمرة لتعزيز التعاون في ملفات إقليمية حساسة مثل أمن الخليج الذي يمثل أولوية قصوى لضمان استقرار المنطقة. وتصريح محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني، بأن بلاده لن تتراجع عن مسار تطوير العلاقات مع السعودية في زيارته الأخيرة للرياض يؤكد أن دور الصين لم يتوقف عند الوساطة بل استمرت في متابعة تطورات العلاقة لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية واستدامتها. هذه المتابعة تعكس حرص الصين على تحقيق استقرار طويل الأمد في منطقة الخليج التي تعتبر عنصراً أساسياً لضمان تدفق الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. كما أن نجاح الوساطة منح الصين فرصة لتعزيز صورتها كقوة عالمية قادرة على حل النزاعات الدولية الكبرى عبر الحوار والتفاهم.
لكن رغم هذه الإيجابيات، لا تزال هناك تحديات تواجه العلاقات السعودية- الإيرانية. ملفات مثل اليمن وسوريا ولبنان قد تستمر في إلقاء ظلالها على العلاقة، إلا أن هذه الملفات ليست مستحيلة الحل في ظل وجود إرادة حقيقية للتعاون وتجنب التصعيد. الدعم الدولي، خصوصاً من الصين، يمكن أن يسهم في تخطي هذه التحديات وبناء علاقة أكثر قوة واستقراراً.
الوساطة الصينية بين السعودية وإيران أكدت أن الحوار يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتجاوز سنوات من التوتر والصراعات. مع تصريحات محمد رضا عارف التي تعكس التزام الجانب الإيراني بتحسين العلاقات مع السعودية، تبدو المنطقة أمام فرصة حقيقية لبدء مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم. نجاح هذه العلاقة يعتمد على قدرة إيران على البناء على ما تحقق وضمان استدامته، وعلى استمرار الصين في دعم هذه الجهود كوسيط محايد يسعى لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة لا تزال تعاني من آثار التوترات المتراكمة التي خلفتها إيران بسياستها في المنطقة خلال العقود الماضية.

MENAFN16112024000089011017ID1108893593

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