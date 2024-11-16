جدة أولا في شكاوى المطارات

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت شكاوى المطارات خلال 90 يومًا من العام الحالي 222 شكوى، وفاقت شكاوى مطار الملك عبدالعزيز بجدة شكاوى 15 مطارا في مناطق المملكة، ممثلة في: جازان، ونجران، وتبوك، والجوف، وعرعر، والطائف، وحائل، والباحة، والأحساء، ورفحاء، وبيشة، ونيوم، ووادي الدواسر، والعلا، وينبع بـ28%، بينما تصدرت مصر أعلى الدول في الرحلات الدولية بـ67 ألف رحلة.
229 ترخيصا
كشف تقرير هيئة الطيران المدني للعام الحالي، 229 ترخيصا لأنشطة النقل الجوي، وتصدرت التراخيص الاقتصادية لناقل جوي أجنبي للتشغيل المنتظم التراخيص، حيث بلغت 99 ترخيصا بـ43%، وحلت التراخيص الاقتصادية لوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران ثانيا، بإجمالي 77 ترخيصا بـ34%، والتراخيص الاقتصادية لمزود دعم الطيران العام ثالثا، بإجمالي 37 ترخيصا بـ16%، والتراخيص الاقتصادية لناقل جوي بالطلب رابعا، بإجمالي 11 ترخيصا بـ5%، والتراخيص الاقتصادية لناقل جوي وطني للتشغيل المنتظم خامسا، بإجمالي 4 تراخيص بـ2%، والتراخيص الاقتصادية لناقل جوي وطني للتشغيل العارض سادسا، بترخيص وحيد بـ0.43%.
نيوم والعلا
استحوذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على النصيب الأكبر من شكاوى المطارات بإجمالي 63 شكوى خلال الربع الثالث من العام الحالي بـ28%، وتساوت شكاوى مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد ثانيا، بإجمالي 30 شكوى لكل منهما بـ14%، وحل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ثالثا، بإجمالي 18 شكوى بـ8%، ومطار أبها الدولي رابعا بإجمالي 13 شكوى بـ6%، ومطار الأمير نايف بالقصيم خامسا بإجمالي 12 شكوى بـ5%، ومطار الملك عبدالله بجازان سادسا، بإجمالي 8 شكاوى بـ4%، في حين حصدت مطارات نيوم والعلا ووادي الدواسر وينبع أقل المطارات شكاوى، بشكوى وحيدة لكل منهما بـ0.45%، وحلت مطارات بيشة ورفحاء والأحساء الدولي والباحة ثانيا، بشكويين لكل منها بـ1%، ومطار حائل ثالثا بإجمالي 3 شكاوى بـ1.35%، ومطارا الطائف وعرعر رابعا بإجمالي 6 شكاوى بـ3%، ومطارات الجوف وتبوك ونجران خامسا بإجمالي 7 شكاوى لكل منهما بـ3.15%.
وتصدرت مصر أعلى رحلات دولية مع المملكة بـ66.841 ألفا، وحلت الإمارات ثانيا بـ65.667 ألف رحلة، والهند ثالثا بـ28.505 آلاف رحلة، وتركيا رابعا بـ28.030 ألف رحلة، وباكستان خامسا بـ20.820 ألف رحلة.
رحلات وشكاوى
222 شكوى بالمطارات في 3 أشهر
شكاوى مطار جدة تفوق 15 منطقة مجتمعة
229 ترخيص أنشطة النقل
أكثر المطارات شكاوى
جدة: 28%
الرياض: 14%
الدمام: 14%
المدينة المنورة: 8%
أبها: 6%
القصيم: 5%
جازان: 4%
أعلى الدول رحلات دولية
مصر: 67 ألف رحلة
الإمارات: 66 ألف رحلة
الهند: 28.5 ألف رحلة
تركيا: 28 ألف رحلة
باكستان: 21 ألف رحلة.
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