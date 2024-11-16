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جدة أولا في شكاوى المطارات

11/16/2024 11:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت شكاوى المطارات خلال 90 يومًا من العام الحالي 222 شكوى، وفاقت شكاوى مطار الملك عبدالعزيز بجدة شكاوى 15 مطارا في مناطق المملكة، ممثلة في: جازان، ونجران، وتبوك، والجوف، وعرعر، والطائف، وحائل، والباحة، والأحساء، ورفحاء، وبيشة، ونيوم، ووادي الدواسر، والعلا، وينبع بـ28%، بينما تصدرت مصر أعلى الدول في الرحلات الدولية بـ67 ألف رحلة.
229 ترخيصا
كشف تقرير هيئة الطيران المدني للعام الحالي، 229 ترخيصا لأنشطة النقل الجوي، وتصدرت التراخيص الاقتصادية لناقل جوي أجنبي للتشغيل المنتظم التراخيص، حيث بلغت 99 ترخيصا بـ43%، وحلت التراخيص الاقتصادية لوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران ثانيا، بإجمالي 77 ترخيصا بـ34%، والتراخيص الاقتصادية لمزود دعم الطيران العام ثالثا، بإجمالي 37 ترخيصا بـ16%، والتراخيص الاقتصادية لناقل جوي بالطلب رابعا، بإجمالي 11 ترخيصا بـ5%، والتراخيص الاقتصادية لناقل جوي وطني للتشغيل المنتظم خامسا، بإجمالي 4 تراخيص بـ2%، والتراخيص الاقتصادية لناقل جوي وطني للتشغيل العارض سادسا، بترخيص وحيد بـ0.43%.
نيوم والعلا
استحوذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على النصيب الأكبر من شكاوى المطارات بإجمالي 63 شكوى خلال الربع الثالث من العام الحالي بـ28%، وتساوت شكاوى مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد ثانيا، بإجمالي 30 شكوى لكل منهما بـ14%، وحل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ثالثا، بإجمالي 18 شكوى بـ8%، ومطار أبها الدولي رابعا بإجمالي 13 شكوى بـ6%، ومطار الأمير نايف بالقصيم خامسا بإجمالي 12 شكوى بـ5%، ومطار الملك عبدالله بجازان سادسا، بإجمالي 8 شكاوى بـ4%، في حين حصدت مطارات نيوم والعلا ووادي الدواسر وينبع أقل المطارات شكاوى، بشكوى وحيدة لكل منهما بـ0.45%، وحلت مطارات بيشة ورفحاء والأحساء الدولي والباحة ثانيا، بشكويين لكل منها بـ1%، ومطار حائل ثالثا بإجمالي 3 شكاوى بـ1.35%، ومطارا الطائف وعرعر رابعا بإجمالي 6 شكاوى بـ3%، ومطارات الجوف وتبوك ونجران خامسا بإجمالي 7 شكاوى لكل منهما بـ3.15%.
وتصدرت مصر أعلى رحلات دولية مع المملكة بـ66.841 ألفا، وحلت الإمارات ثانيا بـ65.667 ألف رحلة، والهند ثالثا بـ28.505 آلاف رحلة، وتركيا رابعا بـ28.030 ألف رحلة، وباكستان خامسا بـ20.820 ألف رحلة.
رحلات وشكاوى
222 شكوى بالمطارات في 3 أشهر
شكاوى مطار جدة تفوق 15 منطقة مجتمعة
229 ترخيص أنشطة النقل
أكثر المطارات شكاوى
جدة: 28%
الرياض: 14%
الدمام: 14%
المدينة المنورة: 8%
أبها: 6%
القصيم: 5%
جازان: 4%
أعلى الدول رحلات دولية
مصر: 67 ألف رحلة
الإمارات: 66 ألف رحلة
الهند: 28.5 ألف رحلة
تركيا: 28 ألف رحلة
باكستان: 21 ألف رحلة.

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