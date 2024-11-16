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6 أوقات لدوام المدارس الشتوي

11/16/2024 11:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، اليوم، أعلنت إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، تطبيق الدوام الشتوي في مدارسها، وتفاوتت بداية الاصطفاف الصباحي بـ6 أوقات، يمتد الفارق بينها ساعة ونصف الساعة (90 دقيقة)، من الساعة 6:45 إلى 8:15 صباحًا.
ويشتمل الفصل الدراسي الثاني هذا العام على إجازتين؛ إجازة مطولة بالأسبوع الرابع، فيما إجازة منتصف العام الدراسي توافق الأسبوع الثامن، ومدتها أسبوع، تبدأ في الخامس من رجب وتنتهي بالتاسع منه.
180 يوما
كانت وزارةُ التعليم أعلنت عن التقويم الدراسي للعام 1446-1447هـ (2025-2024) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي القادم، على أن يتم تحديد النظام الأنسب (فصلان أو ثلاثة فصول دراسية) للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام الدراسي؛ وذلك حال الانتهاء من الدراسة المخصصة لذلك، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد بما يتضمنه من أيام دراسية لا تقل عن 180 يوما.
برامج التطوير
إلى ذلك، اعتمدت إدارات تعليمية في محافظات ومناطق المملكة، خطة برامج التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية للفصل الدراسي الثاني الجاري، متضمنة جميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام، إضافة إلى البرامج الوزارية لنظام المسارات الثانوي، وبرنامج ممارس، ويكون الترشيح بحسب الفئة المستهدفة المحددة لكل برنامج، ويتطلب حضور البرامج الصباحية موافقة المدير المباشر.
أوقات الدوام بالمناطق والمحافظات
. الرياض، حوطة بني تميم، الحريق: الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 7 صباحًا.
. جازان، الخرج، الدلم: الاصطفاف الصباحي الساعة 7 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 7:15 صباحًا.
. مكة المكرمة، وجدة، وعسير، ونجران، والقصيم ((بنات))، وحفر الباطن، والطائف، والمدينة المنورة ((بنات))، بيشة، شقراء، الغاط، سراة عبيد، رنية: الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15 صباحًا، والحصة الأولى 7:30 صباحًا.
. القصيم ((بنين))، والمدينة المنورة ((بنين)): الاصطفاف الصباحي الساعة 7:30 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 7:45 صباحًا.
. تبوك: الاصطفاف الصباحي الساعة 7:45 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 8 صباحًا.
. القريات: الاصطفاف الصباحي الساعة 8:15 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 8:30 صباحًا.
أهداف خطة برامج التطوير المهني
01- تعزيز تمكين التطوير المهني التعليمي القائم على المدرسة.
02- تطوير الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في الميدان التربوي.
03- تمكين مديري المدارس من الممارسات الإدارية الحديثة لضمان جودة نواتج التعلم.
04- تعزيز التوجه نحو زيادة الإنتاجية والفاعلية الشخصية في بيئة العمل.
05- دعم تحقيق الأهداف المهنية في البيئة المدرسية.
06- التحفيز على تبني مفهوم التطوير المهني المستمر.
07- تعزيز المساهمة الإيجابية للجميع في بيئة العمل.
التقويم الزمني للفصل الدراسي الثاني
. إجازة مطولة: ‏يومي الأربعاء والخميس 10- 11 جمادى الآخرة المقبل.
. إجازة منتصف العام الدراسي، لمدة 9 أيام: تبدأ بنهاية دوام الخميس 3 رجب المقبل.
. العودة بعد إجازة منتصف العام الدراسي: الأحد 12 رجب المقبل.
. بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني: الأحد 17 شعبان المقبل.
. نهاية الاختبارات وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني (إجازة الشتاء): بنهاية دوام الخميس 21 شعبان.
. يستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة: 13 أسبوعا دراسيا (63 يومًا).
. يتضمن الفصل الدراسي الثاني إجازتين (إجازة مطوّلة + إجازة منتصف العام الدراسي).
. بداية الفصل الدراسي الثالث: الأحد 2 رمضان المقبل.

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