النصر يستعيد نجمه للقادسية

(MENAFN
- Al Watan)
استعاد النصر جهود نجمه البرازيلي، أندرسون تاليسكا، قبل مواجهة القادسية الجمعة المُقبل، على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة
العالمي أمام الرياض بالجولة الماضية، ما خلف حالة من الشك حول قدرته على اللحاق بالمواجهة التالية رغم وجود فترة التوقف الحالية.
وشارك تاليسكا في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ما يعكس قدرته على اللعب في المباراة المُقبلة، وكان تاليسكا يعاني من آلام في العضلة الأمامية، لكن المدرب الإيطالي، ستيفانو بيولي، تأكد من جاهزية نجمه قبل استئناف الدوري.
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