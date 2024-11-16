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النصر يستعيد نجمه للقادسية

11/16/2024 11:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد النصر جهود نجمه البرازيلي، أندرسون تاليسكا، قبل مواجهة القادسية الجمعة المُقبل، على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة العالمي أمام الرياض بالجولة الماضية، ما خلف حالة من الشك حول قدرته على اللحاق بالمواجهة التالية رغم وجود فترة التوقف الحالية.
وشارك تاليسكا في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ما يعكس قدرته على اللعب في المباراة المُقبلة، وكان تاليسكا يعاني من آلام في العضلة الأمامية، لكن المدرب الإيطالي، ستيفانو بيولي، تأكد من جاهزية نجمه قبل استئناف الدوري.

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