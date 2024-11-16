ألماني يفكر بمدرب الأهلي

ألماني يفكر بمدرب الأهلي
التاريخ
11/16/2024 11:21:07 PM
(MENAFN
- Al Watan)
بات مدرب الأهلي الألماني، ماتياس يايسله، على أعتاب الرحيل عن دوري روشن السعودي للمحترفين، والعودة إلى أوروبا، إذ بينت مصادر أن يايسله أحد أبرز المرشحين لقيادة شتوتجارت الألماني.
وأوضحت أن يايسله يحظى بتقدير مسؤولي النادي الألماني، وأنه من أفضل الخيارات في حال رحل سيباستيان هونيس، مدرب الفريق الحالي بنهاية الموسم.
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