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ألماني يفكر بمدرب الأهلي

11/16/2024 11:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) بات مدرب الأهلي الألماني، ماتياس يايسله، على أعتاب الرحيل عن دوري روشن السعودي للمحترفين، والعودة إلى أوروبا، إذ بينت مصادر أن يايسله أحد أبرز المرشحين لقيادة شتوتجارت الألماني.
وأوضحت أن يايسله يحظى بتقدير مسؤولي النادي الألماني، وأنه من أفضل الخيارات في حال رحل سيباستيان هونيس، مدرب الفريق الحالي بنهاية الموسم.

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