تفوق تاريخي يبشر الأخضر

(MENAFN
- Al Watan)
بدأ العد التنازلي لمواجهة الأخضر وإندونيسيا، المقررة إقامتها بعد غد، ويمتلك الصقور سجلا مذهلا خلال مواجهات إندونيسيا، حيث سبق أن تواجه المنتخبان في 10 مباريات
بمختلف المسابقات، حقق ((الأخضر)) خلالها الانتصار في 8 مباريات وتعادلا مرتين فقط.
وكانت البداية بانتصار الأخضر 2/صفر في دورة الألعاب الآسيوية 1986، ثم تفوق في مواجهتي التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2004 بنتيجة 5/صفر و6/صفر خلال أكتوبر 2003.
وواصل الأخضر تفوقه على نظيره الإندونيسي، حيث حقق انتصارين متتاليين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006 بنتيجة 3/صفر و1/3.
وفي دور المجموعات بكأس آسيا 2007، انتصر الأخضر 1/2، قبل أن يتعادلا سلبيا في مباراة ودية عام 2011.
وتمكن بعدها الأخضر من الانتصار مرتين خلال التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2015 بنتيجة 1/2 و1/صفر بين عامي 2013 و2014.
وبعد 10 سنوات، تعادل الصقور مع إندونيسيا سلبيا في سبتمبر الماضي بالجولة الأولى للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2026.
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