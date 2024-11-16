Sunday, 17 November 2024 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفوق تاريخي يبشر الأخضر

11/16/2024 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ العد التنازلي لمواجهة الأخضر وإندونيسيا، المقررة إقامتها بعد غد، ويمتلك الصقور سجلا مذهلا خلال مواجهات إندونيسيا، حيث سبق أن تواجه المنتخبان في 10 مباريات بمختلف المسابقات، حقق ((الأخضر)) خلالها الانتصار في 8 مباريات وتعادلا مرتين فقط.
وكانت البداية بانتصار الأخضر 2/صفر في دورة الألعاب الآسيوية 1986، ثم تفوق في مواجهتي التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2004 بنتيجة 5/صفر و6/صفر خلال أكتوبر 2003.
وواصل الأخضر تفوقه على نظيره الإندونيسي، حيث حقق انتصارين متتاليين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006 بنتيجة 3/صفر و1/3.
وفي دور المجموعات بكأس آسيا 2007، انتصر الأخضر 1/2، قبل أن يتعادلا سلبيا في مباراة ودية عام 2011.
وتمكن بعدها الأخضر من الانتصار مرتين خلال التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2015 بنتيجة 1/2 و1/صفر بين عامي 2013 و2014.
وبعد 10 سنوات، تعادل الصقور مع إندونيسيا سلبيا في سبتمبر الماضي بالجولة الأولى للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2026.

MENAFN16112024000089011017ID1108893586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث