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تصنيف مرشح ترمب للبنتاجون بالتهديد المحتمل

11/16/2024 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تم تصنيف بيت هيجسيث، المخضرم في الحرس الوطني للجيش مضيف قناة ((فوكس نيوز))، الذي رشحه دونالد ترمب لقيادة وزارة الدفاع، على أنه ((تهديد داخلي)) محتمل من قِبل أحد زملائه في الخدمة بسبب وشم على ذراعه مرتبط بمجموعات التفوق الأبيض.
وقال هيجسيث، الذي قلل من أهمية دور أفراد الجيش والمحاربين القدامى في هجوم 6 يناير 2021، وانتقد جهود بنتاغون اللاحقة لمعالجة التطرف في الرتب، إنه تم سحبه من قِبل وحدة الحرس الوطني في مقاطعة كولومبيا من حراسة تنصيب جو بايدن في يناير 2021. وأضاف أنه تم تحديده بشكل غير عادل على أنه متطرف بسبب وشم الصليب على صدره.
لكن هذا الأسبوع، شارك زميل في الحرس، كان مدير أمن الوحدة وبفريق مكافحة الإرهاب في ذلك الوقت، مع إحدى الوكالات رسالة إلكترونية أرسلها إلى قيادة الوحدة، مشيرًا إلى وشم مختلف على صدر هيجسيث مكتوب عليه ((Deus Vult))، الذي يستخدمه العنصريون البيض، معربًا عن قلقه من أنه كان مؤشرًا على ((تهديد داخلي)).
مخاوف التطرف
لم يستجب هيجسيث وفريق ترمب الانتقالي لرسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.
وفي تحقيق، نُشر الشهر الماضي، اتُهم أكثر من 480 شخصًا من ذوي الخلفية العسكرية بارتكاب جرائم متطرفة بدوافع أيديولوجية من عام 2017 حتى عام 2023، بما في ذلك أكثر من 230 شخصًا تم اعتقالهم فيما يتعلق بتمرد 6 يناير، وفقًا للبيانات التي جمعها وحللها الكونسورتيوم الوطني لدراسة الإرهاب والاستجابات للإرهاب، أو START، في جامعة ماريلاند.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعكس جزءًا صغيرًا من أولئك الذين خدموا بشرف في الجيش - وقد قال لويد أوستن، وزير الدفاع الحالي، إن التطرف ليس منتشرًا في الجيش الأمريكي - فإن تحقيقا وجد أن المؤامرات التي تنطوي على أشخاص من ذوي الخلفيات العسكرية كانت أكثر عرضة لإحداث خسائر بشرية كبيرة.
أعمال الشغب
ومنذ السادس من يناير، قلل هيجسيث، مثل العديد من أنصار ترمب، من خطورة أعمال الشغب، ودور الأشخاص الذين تلقوا تدريبًا عسكريًا. وفي خضم الإدانة الواسعة النطاق في اليوم التالي للاعتداء، اتخذ هيجسيث نهجًا مختلفًا. ففي حلقة نقاشية على قناة ((فوكس نيوز))، صور هيجسيث الحشد باعتبارهم وطنيين، قائلا إنهم ((يحبون الحرية)) وإنهم ((أشخاص يحبون بلدنا))، والذين ((أدركوا من جديد حقيقة ما فعله اليسار ببلدهم)).
ومن بين 14 شخصًا أدينوا في هجوم الكابيتول بتهمة التآمر على الفتنة، وهي التهمة الأكثر خطورة الناجمة عن هجوم 6 يناير، خدم ثمانية منهم سابقًا في الجيش. وبينما لم يعد غالبية أولئك الذين لديهم خلفيات عسكرية والذين تم اعتقالهم بعد 6 يناير يخدمون في الجيش، كان أكثر من 20 منهم في الجيش وقت الهجوم، وفقًا لـSTART.

MENAFN16112024000089011017ID1108893585

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