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رينارد يزيل غبار مانشيني

11/16/2024 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب السعودي لمواجهة أندونيسيا بعد غد، لحساب الجولة السادسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، خطف مدرب الأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد، الأنظار في ظهوره الأول بعد العودة لمنصبه، خلال التعادل السلبي مع أستراليا، الخميس الماضي، لحساب الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وشهدت موقعة الخميس، العديد من اللحظات المثيرة، ولكن التعادل كان سيد الموقف، لتظل الشراكة النقطية بين المنتخبين بعد مرور 5 جولات، حيث يمتلك كل منهما 6 نقاط، ولكن أستراليا تتفوق بفارق الأهداف.
وصحيح أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، لكن هناك العديد من الملامح الجديدة التي ظهرت على الأخضر تحت قيادة رينارد، عكس الفترة الماضية مع المدرب الإيطالي السابق روبرترو مانشيني.
تحول فني

خاض المدرب الفرنسي، مواجهة أستراليا، بشكل مغاير تمامًا عن أسلوب مانشيني، حيث ظهر المنتخب السعودي بطريقة (4-1-4-1) مع ضغط متقدم من بداية المباراة، بالإضافة لفرض الاستحواذ.
وحرص رينارد على الدفع بـ3 لاعبين في الوسط، وهم ناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وفيصل الغامدي، ولكن الأخير حصل على أدوار دفاعية أكبر بالتواجد كمحور ارتكاز (6).
وقام الظهيران سعود عبدالحميد، وياسر الشهراني بأدوار دفاعية مميزة، لمنع أصحاب الأرض من الاختراق من الأطراف، بالإضافة إلى المعاونة الهجومية في بعض الأحيان، وهو ما جعل المنتخب السعودي يظهر بشكل مختلف، وما كان يميز الأخضر مع رينارد في المباراة، هو نقل الكرة بصورة سليمة في المساحات الضيقة ولعب التمريرات الطولية، حتى وإن ظهرت بعض الأخطاء البسيطة في وسط الملعب.
شخصية مختلفة

شهدت الفترة الماضية، غياب شخصية لاعبي المنتخب السعودي في أغلب المباريات تحت قيادة مانشيني، حيث ظهر بعضهم دون روح وحماس، بالإضافة إلى غياب الثقة، لكن مباراة أستراليا، كانت مغايرة تمامًا، حيث عادت شخصية الأخضر في المنافسة حتى الرمق الأخير، والدليل هو هز الشباك في الوقت القاتل عن طريق سلطان الغنام، ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف.
وتأتي الروح والشخصية، بعد تصريحات رينارد التي سبقت المباراة قبل أيام قليلة، والتي أعرب خلالها عن ثقته في المجموعة المتواجدة وقدرتهم على التأهل لكأس العالم 2026.
وبطبيعة الحال، نجح المدرب الفرنسي في شحذ همة اللاعبين وإعادة الروح لهم، حيث يجيد القدرة على إدارة غرفة خلع الملابس، بالإضافة إلى رغبته الدائمة في الاقتراب من جميع العناصر وحل المشاكل الداخلية، على عكس مانشيني.
توهج سعود

يعتبر سعود عبدالحميد أحد نجوم اللقاء، بسبب الأداء المذهل الذي قدمه، رغم ابتعاده عن المشاركة مع ناديه روما، سعود كان بمثابة حائط صد للجبهة اليسرى في المنتخب الأسترالي، بالوجود في خانة الظهير الأيمن، حيث اعترض الكثير من الكرات، فضلا عن إنقاذه التاريخي في الدقيقة 82، عندما أبعد الفرصة الأخطر لأصحاب الأرض قبل سنتيمترات قليلة من مرمى الكسار.
ورغم اعتماد الكنغر الأسترالي على إرسال الكرات الطولية خلف، سعود عبدالحميد، نظرًا لنزعته الهجومية الدائمة، إلا أنه كان ثابتًا، ومنع العديد من المحاولات.
وحصل سعود على أعلى تقييم من قبل موقع ((سوفا سكور)) بواقع 8.2 درجة من 10، ليبرهن على براعته الشديدة، حيث تلقى إشادة كبيرة من رينارد ومدرب أستراليا في المؤتمر عقب المباراة.
وجاء تألق عبدالحميد بعد فترة من هبوط المستوى تحت قيادة المدرب الإيطالي، الذي كان يمنحه العديد من الأدوار التي لا تتناسب مع مركزه.
عودة رائعة

أحرج ياسر الشهراني، المدرب السابق مانشيني، بسبب المستوى المميز الذي ظهر به في مباراة أستراليا، رغم عودته لقائمة الصقور بعد غياب طويل، بقرار فني من مانشيني، رغم فشل الأخير في إيجاد البديل، واعتمد على عدة خيارات أخرى، لم تؤت ثمارها، لكن رغم ابتعاد الشهراني عن المشاركة مع الهلال والأخضر وتقدمه في العمر، إلا أنه أثبت براعته الشديدة في مباراة أستراليا، بتحولات هجومية ودفاعية مذهلة.
فضلا عن قدرته الرائعة على الافتكاك وإرسال الكرات الطولية واللعب بقدميه اليمنى واليسرى ببراعة شديدة، حيث لم يختلف كثيرًا عما قدمه سعود عبدالحميد.
أزمة مستمرة

واصل الخط الهجومي للمنتخب السعودي عجزه، مثلما كان الوضع مع مانشيني، حيث فشل الثلاثي الهجومي في تشكيل أي خطورة، وهو ما اعترف به المدرب الفرنسي بعد المباراة، فالأخضر يعاني منذ فترة طويلة في هذا الجانب، سواء في صناعة الفرص أو ترجمتها إلى أهداف، حتى مع وجود سالم الدوسري في المباريات الماضية.
- توليفة رينارد وأسلوبه الجيد منحه ظهورًا رائعًا.
- الأخضر ظهر مع رينارد بشكل فني مختلف.
- رينارد اعتمد على طريقة 4 /1 /4 /1 الهجومية.
- المدرب الفرنسي أعاد الثقة للاعب السعودي وبث فيه روح الحماس.
- الاستحواذ والتمرير الجيد في المساحات الصغيرة ميزة جديدة.
- سعود عبدالحميد ظهر بشكل مغاير عما كان يقدمه مع مانشيني.
- الشهراني وجه صفعة قوية لمانشيني وكان على قدر المسؤولية.
- تظل معضلة العجز الهجومي المشكلة الوحيدة التي ظهرت على الأخضر.

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