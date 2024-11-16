14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت الموانئ المحلية، خلال شهر أكتوبر الماضي، أداءً لافتًا تمثل في تفوق عدد الحاويات الصادرة على الواردة، إذ بلغ إجمالي الحاويات الصادرة 254.832 ألف حاوية بزيادة نسبتها 14%، مقارنة بـ248.216 ألف حاوية واردة، والتي حققت نموًا بـ10%. وبالتزامن مع هذا، شهدت الموانئ ارتفاعًا في حجم الطنيات المناولة بنسبة 8%، حيث وصلت إلى 27.012.128 مليون طن، مقابل 24.951.573 مليون طن، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في حركة التجارة الخارجية واللوجستيات. البضائع السائبة السائلة في المقدمة
وفقًا لتقرير الموانئ لشهر أكتوبر، تصدرت البضائع السائبة السائلة قائمة البضائع المنقولة، حيث بلغ إجمالي هذه البضائع 15.123.585 مليون طن، بينما جاءت البضائع السائبة الصلبة في المرتبة الثانية بكمية بلغت 4.357.029 ملايين طن. وحلّت البضائع العامة ثالثًا بإجمالي 913.642 ألف طن. وعلى صعيد الماشية، استقبلت الموانئ 654.712 ألف رأس بانخفاض ملحوظ نسبته 17% مقارنة بـ791.683 ألف رأس في الفترة ذاتها من العام الماضي.
تراجع الحاويات
على الرغم من النمو في الحاويات الصادرة، شهدت الحاويات المناولة تراجعًا بنسبة 14.19%، حيث بلغت 632.374 ألف حاوية مقارنة بـ736.953 ألف حاوية في العام الماضي. كما شهدت حاويات المسافنة انخفاضًا حادًا بلغ 55%، حيث بلغت 129.326 ألف حاوية مسافنة مقابل 287.005 ألف حاوية في العام السابق، مما يعكس تراجعًا في عمليات الربط والمناولة في بعض المحطات الملاحية. انخفاض حركة الملاحة
شهدت الحركة الملاحية أيضًا تراجعًا بنسبة 7.24%، حيث بلغ إجمالي السفن التي استقبلتها الموانئ 987 سفينة، مقارنة بـ1.064 سفينة العام الماضي. كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 22%، إذ بلغ عدد الركاب 48.177 ألف راكب، مقابل 61.634 ألف راكب في الفترة نفسها من العام الماضي. أما بالنسبة لأعداد السيارات، فقد انخفضت بنسبة 13.44%، لتصل إلى 101.212 ألف سيارة مقارنة بـ116.930 ألف سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
%14 نمو الحاويات الصادرة
%10 نمو الحاويات الواردة
%8 حجم الطنيات المناولة
15 مليون طن البضائع السائبة السائلة
4 ملايين طن البضائع السائبة الصلبة
913 ألفا البضائع العامة
%17 انخفاض استقبال المواشي
%14 انخفاض الحاويات المناولة
%55 انخفاض حاويات المسافنة
%7 انخفاض الحركة الملاحية
%22 انخفاض أعداد الركاب
%13 انخفاض السيارات
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