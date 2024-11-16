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14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ

11/16/2024 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الموانئ المحلية، خلال شهر أكتوبر الماضي، أداءً لافتًا تمثل في تفوق عدد الحاويات الصادرة على الواردة، إذ بلغ إجمالي الحاويات الصادرة 254.832 ألف حاوية بزيادة نسبتها 14%، مقارنة بـ248.216 ألف حاوية واردة، والتي حققت نموًا بـ10%. وبالتزامن مع هذا، شهدت الموانئ ارتفاعًا في حجم الطنيات المناولة بنسبة 8%، حيث وصلت إلى 27.012.128 مليون طن، مقابل 24.951.573 مليون طن، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في حركة التجارة الخارجية واللوجستيات.
البضائع السائبة السائلة في المقدمة
وفقًا لتقرير الموانئ لشهر أكتوبر، تصدرت البضائع السائبة السائلة قائمة البضائع المنقولة، حيث بلغ إجمالي هذه البضائع 15.123.585 مليون طن، بينما جاءت البضائع السائبة الصلبة في المرتبة الثانية بكمية بلغت 4.357.029 ملايين طن. وحلّت البضائع العامة ثالثًا بإجمالي 913.642 ألف طن. وعلى صعيد الماشية، استقبلت الموانئ 654.712 ألف رأس بانخفاض ملحوظ نسبته 17% مقارنة بـ791.683 ألف رأس في الفترة ذاتها من العام الماضي.
تراجع الحاويات
على الرغم من النمو في الحاويات الصادرة، شهدت الحاويات المناولة تراجعًا بنسبة 14.19%، حيث بلغت 632.374 ألف حاوية مقارنة بـ736.953 ألف حاوية في العام الماضي. كما شهدت حاويات المسافنة انخفاضًا حادًا بلغ 55%، حيث بلغت 129.326 ألف حاوية مسافنة مقابل 287.005 ألف حاوية في العام السابق، مما يعكس تراجعًا في عمليات الربط والمناولة في بعض المحطات الملاحية.
انخفاض حركة الملاحة
شهدت الحركة الملاحية أيضًا تراجعًا بنسبة 7.24%، حيث بلغ إجمالي السفن التي استقبلتها الموانئ 987 سفينة، مقارنة بـ1.064 سفينة العام الماضي. كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 22%، إذ بلغ عدد الركاب 48.177 ألف راكب، مقابل 61.634 ألف راكب في الفترة نفسها من العام الماضي. أما بالنسبة لأعداد السيارات، فقد انخفضت بنسبة 13.44%، لتصل إلى 101.212 ألف سيارة مقارنة بـ116.930 ألف سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
%14 نمو الحاويات الصادرة
%10 نمو الحاويات الواردة
%8 حجم الطنيات المناولة
15 مليون طن البضائع السائبة السائلة
4 ملايين طن البضائع السائبة الصلبة
913 ألفا البضائع العامة
%17 انخفاض استقبال المواشي
%14 انخفاض الحاويات المناولة
%55 انخفاض حاويات المسافنة
%7 انخفاض الحركة الملاحية
%22 انخفاض أعداد الركاب
%13 انخفاض السيارات

MENAFN16112024000089011017ID1108893583

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