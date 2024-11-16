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الأرصاد: سماء صحو إلى غائمة جزئيا في 5 مناطق

11/16/2024 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة الكرمة ، المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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